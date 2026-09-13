México fortalece acciones para recuperar al lobo mexicano y otras especies prioritarias

Regresa el lobo mexicano a la Sierra Madre Occidental con proyecto de conservación binacional. Foto: (iStock)

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México fortalece sus acciones para la conservación y recuperación de especies y poblaciones prioritarias, entre ellas el lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi), mediante proyectos que buscan proteger sus hábitats, recuperar sus poblaciones y generar condiciones para su permanencia en vida silvestre.

En el marco del Programa México-Estados Unidos para la Recuperación del Lobo Gris Mexicano, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en coordinación con la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), impulsa y ejecuta distintas acciones de conservación tanto dentro como fuera de las Áreas Naturales Protegidas.

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La estrategia no se limita a la protección directa de los ejemplares, sino que contempla proyectos de monitoreo biológico, recuperación de poblaciones, conservación y restauración del hábitat, vigilancia comunitaria y promoción de actividades productivas sustentables.

Actualmente el país registra 107 lobos mexicanos bajo cuidado profesional, 65 machos (60.8 %) y 42 hembras (39.2 %), en 24 instituciones diferentes para el manejo del lobo bajo cuidado profesional. El último nacimiento fue en abril del 2025.

Comunidades participan en la recuperación de especies

Lobo mexicano Conanp

Uno de los componentes centrales de estas acciones es la participación de ejidatarios, propietarios y poseedores de la tierra, así como ganaderos locales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

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Estos sectores colaboran en actividades de monitoreo biológico comunitario y en la aplicación de prácticas que favorecen la conservación de la biodiversidad.

Entre las medidas impulsadas se encuentran mejores prácticas ganaderas, reconversión productiva y esquemas de pago por servicios ambientales asociados con la biodiversidad.

La participación de las comunidades permite fortalecer la vigilancia y el seguimiento de las poblaciones de especies prioritarias, al mismo tiempo que busca reducir los conflictos entre la actividad humana y la conservación de la fauna silvestre.

Lobo mexicano, uno de los principales proyectos de recuperación

Actualmente el país registra 107 lobos mexicanos bajo cuidado profesional (Conanp)

El lobo gris mexicano constituye uno de los ejemplos más relevantes de estos programas de conservación. Durante la década de 1970 fue erradicado de Estados Unidos y, una década después, fue considerado extinto en vida silvestre en México.

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Esta situación llevó a México y Estados Unidos a establecer en 1982 el Plan de Recuperación del Lobo Mexicano, instrumento que fue actualizado en 2017 para incorporar medidas dirigidas a alcanzar condiciones de resiliencia, representación y demografía necesarias para recuperar la especie.

La meta binacional contempla una población viable y autosuficiente, con diversidad genética adecuada, de al menos 320 ejemplares en Estados Unidos y 200 en México.

Como parte de esta estrategia, entre 2024 y 2026 se registró el nacimiento de dos camadas en vida silvestre en México, con un total de cuatro cachorros.

Además, durante 2026 inició la reintroducción del lobo mexicano en los bosques de la Sierra Madre Occidental, en Durango, después de más de 50 años de ausencia en esa región.

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El objetivo es establecer una nueva población en vida silvestre y recuperar la función ecológica que desempeña esta especie dentro de los ecosistemas forestales.

México amplía la protección de grandes carnívoros

Un jaguar apoya la cabeza sobre la rama de un árbol en un entorno natural. (Magnific)

Los esfuerzos de conservación también se ampliarán hacia otras especies prioritarias. A finales de 2026 está previsto el inicio del proyecto “Del conflicto a la coexistencia, salvaguardando corredores de vida silvestre en México para el desarrollo sostenible”, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).

El proyecto contempla acciones para apoyar la conservación de grandes carnívoros silvestres como el oso negro (Ursus americanus), el jaguar (Panthera onca) y el lobo mexicano.

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La estrategia busca proteger corredores de vida silvestre y promover mecanismos que permitan la coexistencia entre las especies y las comunidades humanas en distintas regiones del país.

La cooperación internacional también forma parte de estos esfuerzos. En junio de 2022, la Conanp suscribió una Carta de Intención con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y autoridades de Arizona y Nuevo México para fortalecer las acciones conjuntas relacionadas con el lobo mexicano.

Con estos proyectos, México busca consolidar una política de conservación que combine la protección de especies prioritarias con la participación de las comunidades y los sectores productivos.

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El objetivo es que la recuperación de especies como el lobo mexicano no dependa únicamente de programas de reproducción o reintroducción, sino de la existencia de hábitats protegidos, corredores de vida silvestre, monitoreo permanente y condiciones que permitan la coexistencia entre la fauna y las actividades humanas.