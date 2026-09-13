Cruz Azul derrota al América 4-3 en el Clásico Joven

Cruz Azul le gana el clásico joven al América REUTERS/Eloisa Sanchez

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Cruz Azul se quedó con una de las victorias más espectaculares del torneo al derrotar 4-3 al América en el Clásico Joven, un encuentro que mantuvo la tensión hasta el último minuto y que terminó con La Máquina celebrando un triunfo de enorme valor ante uno de sus principales rivales.

El conjunto cementero aprovechó su contundencia durante la primera mitad y consiguió una ventaja que parecía prácticamente definitiva. Sin embargo, el América reaccionó en el segundo tiempo y convirtió el partido en un auténtico intercambio de golpes.

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Cruz Azul tomó el control desde el primer tiempo

La Máquina salió al terreno de juego con mayor intensidad y rápidamente encontró los espacios para hacer daño a la defensa azulcrema.

Érik Lira abrió el marcador al minuto 19, después de una jugada que permitió a Cruz Azul ponerse por delante en el encuentro. El tanto le dio confianza al conjunto cementero, que mantuvo la presión sobre las Águilas.

Gabriel Fernandez celebra el cuarto gol REUTERS/Eloisa Sanchez

La recompensa llegó nuevamente al minuto 35, cuando José Paradela marcó el segundo gol para ampliar la ventaja. América intentó reaccionar, pero no consiguió contener el ataque de su rival.

Antes del descanso llegó otro golpe para las Águilas. Jesús Orozco anotó al minuto 45, con lo que Cruz Azul se marchó al vestidor con una ventaja de 3-0.

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El marcador parecía colocar a La Máquina en una posición inmejorable para llevarse el Clásico Joven.

América reaccionó y puso el partido al rojo vivo

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 America's Oscar Perea scores their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El conjunto azulcrema regresó para la segunda mitad con una actitud completamente diferente y comenzó a presionar en busca de una remontada.

Brian Rodríguez descontó al minuto 52, con lo que América recuperó parte de la esperanza. El gol obligó a Cruz Azul a replegarse por momentos, aunque La Máquina todavía tenía espacios para atacar.

Cuando las Águilas buscaban acercarse todavía más en el marcador, Cruz Azul volvió a golpear.

Gabriel Fernández apareció al minuto 72 para marcar el cuarto tanto cementero, aumentando nuevamente la diferencia y colocando el 4-1 que parecía sentenciar el encuentro.

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Sin embargo, el América no se rindió.

Los últimos minutos fueron de auténtico dramatismo

Miguel Borja marca el tercer gol para el América REUTERS/Eloisa Sanchez

Las Águilas encontraron una nueva reacción en la recta final del partido y consiguieron dos anotaciones que cambiaron por completo el ambiente del Clásico Joven.

Óscar Perea marcó uno de los tantos de la remontada y posteriormente Miguel Borja volvió a perforar la portería de Cruz Azul para colocar el marcador 4-3.

Con el América encima y buscando el empate, los últimos minutos se convirtieron en un auténtico sufrimiento para La Máquina.

Cruz Azul tuvo que resistir los ataques de las Águilas hasta el silbatazo final para asegurar una victoria que terminó siendo mucho más complicada de lo que parecía después de los primeros 45 minutos.

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Cruz Azul se lleva un triunfo de gran peso

El 4-3 sobre América representa más que tres puntos para Cruz Azul, ya que La Máquina consiguió imponerse en uno de los partidos de mayor rivalidad de la Liga MX.

Además, el resultado le permite al conjunto cementero mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo y ganar confianza de cara a los siguientes compromisos.

Para América, en cambio, la derrota significa un duro golpe después de un arranque positivo. Las Águilas mostraron capacidad de reacción, pero el mal primer tiempo terminó pesando demasiado.

El Clásico Joven volvió a demostrar por qué es uno de los partidos más esperados del futbol mexicano: siete goles, una ventaja de tres tantos que casi desaparece y un Cruz Azul que finalmente consiguió quedarse con la victoria por 4-3.

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