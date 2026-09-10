¿Cómo preparar birria? el delicioso platillo típico de Jalisco y que aman los mexicanos

Un tazón de birria con carne deshebrada y verdura se acompaña de tacos, tazones de condimentos y un refresco en la mesa de un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La birria conquista desde el primer bocado: carne tierna, caldo especiado y un adobo de chiles secos que aporta profundidad, color y un punto de picor muy agradable.

Este plato es uno de los grandes emblemas de Jalisco y suele disfrutarse en reuniones familiares, fines de semana y celebraciones.

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Se sirve con cebolla, cilantro, limón, tortillas de maíz y, en su versión más popular, también puede convertirse en tacos dorados con queso.

Un cuenco de barro con birria de res marinada en adobo y cocida lentamente se sirve junto a tortillas de maíz y salsa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de birria

La birria de res se prepara con cortes gelatinosos y sabrosos, como chambarete y costilla cargada. La técnica consiste en marinar la carne con un adobo de chiles, especias y vinagre para después cocinarla lentamente hasta que quede muy tierna.

Tiempo de preparación

Tiempo activo: 45 minutos.

Tiempo de marinado: 8 horas, preferiblemente durante toda la noche.

Tiempo de cocción: 2 horas.

Tiempo total: 10 horas y 45 minutos, aproximadamente.

Ingredientes

1 kg de chambarete de res con hueso. 1 kg de costilla cargada de res. 5 chiles guajillos secos. 4 chiles anchos secos. 4 chiles pasilla secos. 2 chiles morita, opcionales. 8 tomates maduros o jitomates. 1 cebolla blanca grande. 6 dientes de ajo. 60 ml de vinagre blanco. 355 ml de cerveza clara, opcional. 1 cucharada de orégano seco. 1 cucharadita de comino molido. 4 clavos de olor. 1 rama pequeña de canela. 3 hojas de laurel. 1 cucharadita de tomillo seco. 2 hojas de aguacate, opcionales. 2 cucharadas de aceite vegetal. Sal, al gusto. Pimienta negra, al gusto. Agua, la necesaria.

Para servir

1 cebolla blanca, picada. 1 manojo de cilantro fresco, picado. 4 limones, partidos por la mitad. Tortillas de maíz, al gusto. Salsa picante, opcional.

Cómo hacer birria, paso a paso

Limpia los chiles guajillos, anchos, pasilla y morita. Retira los tallos, las semillas y las venas. Tuesta los chiles en un comal caliente durante unos segundos por cada lado. No los quemes, porque aportarían un sabor amargo. Coloca los chiles en un recipiente con agua caliente. Déjalos reposar durante 15 minutos, hasta que se ablanden. Asa los tomates, la cebolla y los dientes de ajo en el comal. Retira los ingredientes cuando presenten zonas ligeramente tostadas. Licúa los chiles hidratados con los tomates, la cebolla, el ajo, el vinagre, el orégano, el comino, los clavos, la canela, el tomillo, la sal y la pimienta. Añade un poco del agua de remojo de los chiles para facilitar el triturado. Cuela el adobo para conseguir un caldo más fino. Coloca la carne en un recipiente amplio. Vierte el adobo por encima y masajea las piezas para que queden bien cubiertas. Tapa el recipiente y deja marinar la carne en la nevera durante 8 horas. Si tienes tiempo, puedes dejarla toda la noche. Calienta el aceite en una olla grande. Dora la carne por todos sus lados para desarrollar un sabor más profundo. Vierte el adobo restante sobre la carne. Añade la cerveza, el laurel, las hojas de aguacate y agua suficiente para cubrir casi por completo las piezas. Lleva la preparación a ebullición. Después, baja el fuego y tapa la olla. Cocina durante 2 horas, o hasta que la carne se separe con facilidad del hueso. Mantén un hervor suave para evitar que el caldo se evapore demasiado rápido. Retira la carne y elimina los huesos, el exceso de grasa y las hojas de laurel. Deshebra la carne en trozos grandes. Devuélvela al caldo y cocina durante 10 minutos más. Prueba el consomé y rectifica la sal. Si está demasiado concentrado, añade un poco de agua caliente. Sirve la birria en cuencos con abundante consomé. Acompaña con cebolla, cilantro, limón, tortillas y salsa picante. Para preparar tacos, sumerge las tortillas en la grasa de la superficie del caldo. Cocínalas en una sartén, rellénalas con carne y dóralas por ambos lados.

Una infografía de Infobae detalla las etapas para preparar birria a partir del marinado de la carne con adobo de chiles y su cocción lenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones de birria con consomé.

Si se utiliza para preparar tacos, puede alcanzar para 18-24 tacos, según el tamaño de las tortillas y la cantidad de carne de cada uno.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin incluir tortillas ni queso:

Calorías: 620 kcal.

Proteínas: 54 g.

Grasas: 38 g.

Hidratos de carbono: 15 g.

Fibra: 4 g.

Sodio: 900-1.100 mg, según la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la birria en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3-4 días.

El caldo puede solidificarse por la gelatina y la grasa de la carne. Al calentarlo, recuperará su textura líquida.

También puedes congelarla durante 2-3 meses. Separa la carne del caldo si quieres descongelar solo la cantidad necesaria.

Para recalentarla, utiliza una cazuela a fuego medio-bajo. Añade un poco de agua si el consomé ha reducido demasiado.