Ricardo Monreal no descarta ajustes al presupuesto del INE para el 2027: propone reducciones en diferentes rubros

El diputado de Morena Ricardo Monreal propone ajustes al presupuesto del INE para el 2027. Crédito: Morena / Río Doce

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Este miércoles, en la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que no aprobarán el monto de 42 mil 274 millones de pesos asignados al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Paquete Económico 2027.

De acuerdo con Monreal Ávila, las y los diputados definirán reducciones en rubros que no afecten su funcionamiento y el de otras instituciones.

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“Vamos a tener que revisar el presupuesto de varios entes públicos y el INE es uno de ellos. Vamos a ser muy cuidadosos, incluso estoy hablando con los órganos internos de control de las instituciones donde podríamos tener disminución del gasto, de tal suerte que no ponga en riesgo la función que deben de desarrollar, pero se pueda ahorrar en rubros no indispensables, en este caso por parte del INE o cualquier otro por parte de las dependencias”, dijo el legislador zacatecano ante medios de comunicación.

INE solicitó 37 mil millones de pesos en año electoral

De acuerdo con el Paquete Económico 2027, el INE recibirá poco más de 42 mil millones de pesos, que es casi el doble de lo que le aprobaron en 2026 (21.8 mil millones) y 10 mil 842 millones más de lo que solicitó en su anteproyecto de presupuesto que presentó hace unas semanas.

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El INE se deberá adaptar a un nuevo presupuesto para 2027.

Con base en el proyecto del Presupuesto de Egresos para el 2027, la variación real del presupuesto es de 87.59 por ciento con respecto a lo asignado al INE este 2026, ya que el año entrante se elegirán diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales, autoridades municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México.

Partidos también se embolsan un buen dinero

En materia de prerrogativas a partidos políticos, el monto asignado es de ocho mil 914 millones de pesos, por debajo de los 10 mil 843 millones de pesos que solicitó el INE en su anteproyecto.

Morena se perfila como el partido con mayor presupuesto para el próximo año. El INE aún no define el ajuste que aplicará en caso de que el proyecto de Presupuesto de Egresos 2027 se apruebe tal como lo plantea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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Cabe señalar que el INE es una de las instituciones que más recursos tiene proyectados en el Paquete Económico 2027. No obstante, la declaración de Ricardo Monreal deja en el aire con cuánto presupuesto contará el órgano electoral para organizar lo que serán “las elecciones más grandes de la historia”.

El INE recibiría más presupuesto de solicitado, según el Paquete Económico 2027. Crédito: X/ @MartinFazMora

Elecciones intermedias requieren más recursos que la presidencial

Un dato a destacar, en medio de la discusión del Paquete Económico 2027 y que tiene relación con el INE, es que para los comicios intermedios del año entrante, se propone destinarles el doble de lo que se dio para las elecciones presidenciales de 2024.

En ese año, el Instituto presidido por la consejera Guadalupe Taddei Zavala solicitó a la Secretaría de Hacienda un presupuesto de 23 mil 757 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto se modificó y se le entregó al INE 22 mil 322 millones de pesos.

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De esa cantidad de dinero, cerca del 30 por ciento se destinó a partidos políticos nacionales, que contemplaban al PAN, al desaparecido PRD, Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC).

Monreal habla sobre la renuncia de la secretaria general del INE

Sobre la renuncia de la secretaria general del INE, Claudia Arlett Espino, Ricardo Monreal consideró que se trata de “relevos normales que se suscitan en la administración pública o en los órganos autónomos, en este caso del INE. La secretaria general ha renunciado”.

Cambio de última hora en el INE: Félix López toma la Secretaría Ejecutiva.

Se trata, insistió el zacatecano, de un relevo institucional, y aunque ocurrió horas antes del arranque del proceso electoral, “el INE es una institución muy grande, con estructuras muy sólidas, y aunque se retire un funcionario, se garantiza el funcionamiento del instituto”.

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Parece que, de nueva cuenta, el INE se tendrá que adaptar a un presupuesto menor al que se le proyectó en el Paquete Económico, pese a que, en 2027, deberá organizar las elecciones intermedias más grandes de la historia.