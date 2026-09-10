Paquete Económico 2027 enciende críticas: Rubén Moreira advierte que “México va directito a quebrar”

El diputado cuestionó que el Gobierno federal plantee un mayor nivel de endeudamiento para financiar el gasto del próximo año. Crédito: @Isa_Uribe

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El Paquete Económico 2027 presentado por el Gobierno federal generó cuestionamientos entre legisladores de oposición, principalmente por las previsiones de deuda, déficit y gasto público.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió sobre el nivel de endeudamiento contemplado para el próximo ejercicio y sostuvo que las finanzas nacionales enfrentan un escenario de riesgo.

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Paquete Económico 2027: Rubén Moreira alerta por deuda y advierte riesgo para las finanzas de México

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, cuestionó las cifras de endeudamiento previstas en el Paquete Económico 2027 y advirtió sobre el escenario que, desde su perspectiva, enfrenta el país en materia de finanzas públicas.

“México va directito a quebrar”, afirmó el legislador al referirse al crecimiento de la deuda y a las previsiones financieras planteadas para el próximo año.

El diputado cuestionó que el Gobierno federal plantee un mayor nivel de endeudamiento para financiar el gasto del próximo año. Crédito: PRI

Durante sus declaraciones, Moreira señaló tres aspectos que, dijo, generan preocupación: el endeudamiento, el incremento de la deuda y la falta de claridad en algunos de los mecanismos de recaudación contemplados por el Gobierno federal.

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“Segundo que nos preocupa, eh, el endeudamiento. O sea, México va directito a quebrar. El gobierno está ya quebrado. Y esto es que cómo se ha incrementado la deuda en el país. Y la tercera cosa que nos preocupa es la falta de claridad de estos instrumentos recaudatorios que se están poniendo en práctica”, expresó.

Paquete Económico 2027 contempla deuda equivalente a 55% del PIB

El cuestionamiento del coordinador priista ocurre después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregara al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027, que incluye la Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos y modificaciones a distintas disposiciones fiscales.

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Presentación del Paquete Económico 2027. (Presidencia)

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), considerado la medida más amplia de deuda pública, llegaría a 55% del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2027.

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarían en 3.9% del PIB, mientras que el déficit presupuestario sería equivalente a 3.4% del PIB.

La oposición también ha cuestionado estas cifras. El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, señaló que la deuda pública podría alcanzar los 21 billones de pesos y cuestionó que el Gobierno contemple un gasto superior a los ingresos.

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Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, advirtió sobre el crecimiento de la relación entre deuda y PIB y planteó un escenario de riesgo si el indicador llegara a 60%.

Anaya alerta por el nivel de endeudamiento planteado en el Paquete Económico 2027. Crédito: X/ @AccionNacional

En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, criticó el nivel de gasto y la política financiera de la administración federal.

Los principales datos financieros previstos para 2027

1.5 y 2.5% . El crecimiento económico estimado es de entre

La inflación prevista al cierre del año es de 3% .

El tipo de cambio estimado es de 18 pesos por dólar .

El déficit presupuestario se ubicaría en 3.4% del PIB .

Los RFSP alcanzarían 3.9% del PIB .

El SHRFSP llegaría a 55% del PIB .

Los ingresos presupuestarios serían de 9 billones 156.5 mil millones de pesos .

El gasto neto pagado ascendería a 10 billones 515 mil millones de pesos.

Gobierno prevé aumentar ingresos sin crear nuevos impuestos

Frente a las críticas, el Gobierno federal sostiene que el Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos ni un aumento generalizado de las tasas existentes.

Sheinbaum niega que el Paquete Económico 2027 contemple aumentos. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que tampoco se prevén incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel.

Según explicó, una parte importante del crecimiento de los ingresos provendría de medidas para combatir la evasión y la elusión fiscal, particularmente aquellas relacionadas con facturas falsas y operaciones simuladas.

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Hacienda estima que los ingresos tributarios alcanzarán 6 billones 263.9 mil millones de pesos en 2027, lo que representaría un crecimiento real de 5.9% frente al cierre estimado de 2026.

La recaudación tributaria equivaldría a 15.9% del PIB, mientras que los ingresos presupuestarios representarían 23.2%.

Aunque no se plantea una nueva tasa general del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Hacienda calcula una recaudación de 828.3 mil millones de pesos por este concepto, 10.5% más en términos reales que el cierre estimado de 2026.

Hacienda estima recaudar 538.5 mil millones de pesos por IEPS de gasolinas en 2027. REUTERS/Raquel Cunha

De esa cantidad, 538.5 mil millones de pesos corresponderían al IEPS de gasolinas.

Más gasto social mientras oposición cuestiona endeudamiento

El proyecto prevé un gasto neto de 10 billones 515 mil millones de pesos, equivalente a 26.7% del PIB. El gasto programable devengado sería de aproximadamente 7 billones 432.5 mil millones de pesos.

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Hacienda plantea incrementar los recursos destinados a educación, ciencia, salud y seguridad. Las variaciones señaladas respecto al presupuesto de 2026 son de 10.7%, 13%, 11.3% y 11.5%, respectivamente.

Además, se contempla más de un billón de pesos para los Programas para el Bienestar.

Gobierno apuesta por más gasto social en 2027: destinará más de un billón de pesos a programas sociales. (X@BienestarEdu)

Entre los montos previstos están 543.5 mil millones de pesos para la Pensión para Adultos Mayores, 37.4 mil millones de pesos para la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente y 210.6 mil millones de pesos para programas y becas educativas.

La inversión física aumentaría 3.5% real, hasta aproximadamente un billón 26.5 mil millones de pesos, mientras que la inversión total disminuiría 12.3% debido principalmente a una reducción de la inversión financiera.

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El Gobierno también plantea recursos para infraestructura, energía, carreteras, puertos, obras hidráulicas y proyectos ferroviarios.

El Paquete Económico 2027 deberá ser analizado y discutido por el Congreso de la Unión.