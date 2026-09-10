México

Procesan a dos hombres por agresión sexual a una mujer en Santa Fe, la encerraron en un puesto y luego lo incendiaron

Elementos de la SSC detectaron humo en el local de Lomas de Santa Fe, abrieron el acceso y sacaron con vida a la afectada y a otro de los imputados

Procesan a dos hombres por agresión sexual a una mujer en Santa Fe, la encerraron en un puesto y luego lo incendiaron. Fiscalía CDMX
Procesan a dos hombres por agresión sexual a una mujer en Santa Fe, la encerraron en un puesto y luego lo incendiaron. Fiscalía CDMX
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Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a Gabriel “N” y Luis Enrique “N” por su probable participación en agresiones sexuales contra una mujer, quien además fue golpeada, encerrada y expuesta a un incendio provocado dentro de un puesto de periódicos en la alcaldía Álvaro Obregón.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que ambos procesos derivan de hechos ocurridos el 30 de agosto en la colonia Lomas de Santa Fe. Gabriel “N”, quien era pareja de la víctima, enfrenta los cargos más graves: feminicidio en grado de tentativa, violación agravada, violencia familiar y homicidio calificado en grado de tentativa. Luis Enrique “N” fue vinculado únicamente por el delito de violación.

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Agresión sexual y encierro en el puesto de periódicos

De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba con ambos imputados dentro de un puesto de periódicos en Lomas de Santa Fe, donde presuntamente fue agredida sexualmente por los dos hombres.

Gabriel ‘N’, quien era pareja de la víctima, enfrenta los cargos más graves: feminicidio en grado de tentativa, violación agravada, violencia familiar y homicidio calificado en grado de tentativa.

Un puesto metálico cerrado tras una cinta amarilla de policía, con vehículos policiales e iluminación de sirenas en una calle nocturna.
Procesan a dos hombres por agresión sexual a una mujer en Santa Fe, la encerraron en un puesto y luego lo incendiaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la agresión sexual, Gabriel “N” habría golpeado a la mujer y la encerró junto con Luis Enrique “N” dentro del establecimiento. Ahí, según la Fiscalía CDMX, prendió fuego a una cortina antes de cerrar el acceso desde afuera y retirarse del lugar.

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se percataron del humo proveniente del puesto, abrieron la cortina y pusieron a salvo a la víctima y a Luis Enrique “N”, quien también había quedado encerrado en el local.

Detención y vinculación de Luis Enrique “N”

Tras el rescate, Luis Enrique “N” fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, luego de que la víctima lo señalara como uno de sus agresores.

Con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía CDMX, el 1 de septiembre la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Luis Enrique “N” por el delito de violación. El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Investigación y aprehensión de Gabriel “N”

La entrevista realizada a la víctima, junto con los dictámenes periciales en medicina y psicología, permitió al agente del Ministerio Público solicitar y obtener una orden de aprehensión contra Gabriel “N”.

Manos de piel oscura sujetas por esposas metálicas detrás de la espalda ante los barrotes de una celda.
Procesan a dos hombres por agresión sexual a una mujer en Santa Fe, la encerraron en un puesto y luego lo incendiaron. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A solicitud de la autoridad ministerial, personal de la SSC analizó videograbaciones como parte de las acciones para localizar al imputado. El 5 de septiembre, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la SSC, lo aprehendieron en la alcaldía Álvaro Obregón y lo presentaron ante un juez.

Vinculación a proceso de Gabriel “N” por cuatro delitos

El 6 de septiembre, la Fiscalía CDMX presentó los datos de prueba recabados y obtuvo la vinculación a proceso de Gabriel “N” por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, violación agravada, violencia familiar y homicidio calificado en grado de tentativa. El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras dure el proceso.

El juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía CDMX deberá reunir los elementos necesarios para sostener la acusación en la etapa intermedia.

Perspectiva de género y presunción de inocencia

La Fiscalía CDMX señaló que continuará la investigación con perspectiva de género y llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia de la víctima.

En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, la dependencia precisó que las personas mencionadas serán consideradas inocentes respecto de los procesos que aún se encuentran en curso, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un órgano jurisdiccional competente.

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