Siguen los problemas en municipios poblanos: renuncia alcaldesa morenista de Acatlán junto a 8 integrantes del Cabildo

El Congreso de Puebla decidirá qué sigue para Acatlán.

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La situación política en distintos municipios de Puebla se ha complicado en los últimos meses con investigaciones, detenciones de presidentes municipales y procedimientos para modificar la integración de algunos ayuntamientos.

Este escenario tuvo un nuevo episodio en Acatlán de Osorio, donde la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, siete regidores y el síndico municipal presentaron sus renuncias ante el Congreso del estado.

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Las dimisiones se producen casi tres meses después de que integrantes del Cabildo aprobaran solicitar la revocación de mandato de Bárcenas, a quien señalaron por presuntas irregularidades relacionadas con transparencia, rendición de cuentas y la atención de problemas municipales.

La entonces presidenta negó los señalamientos y pidió que fueran presentadas pruebas para sustentarlos.

Tras la renuncia de Guadalupe Lucero Bárcenas y ocho integrantes del Cabildo, el Congreso de Puebla decidirá qué sigue para Acatlán.

Al mismo tiempo, el caso de Acatlán ocurre mientras las autoridades han detenido a siete alcaldes en Puebla desde marzo de 2025, varios de ellos señalados por delitos graves como secuestro, extorsión, robo de autotransporte, abuso sexual y otros ilícitos.

Guadalupe Bárcenas y ocho integrantes del Cabildo renuncian

La Dirección Jurídica del Congreso de Puebla informó que recibió nueve renuncias correspondientes a integrantes del Cabildo de Acatlán de Osorio.

Entre ellas se encuentra la de la presidenta municipal Guadalupe Lucero Bárcenas, además de las correspondientes al síndico David Fernando Chico Rascón y siete regidores.

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Los documentos fueron recibidos entre el martes 8 y el miércoles 9 de septiembre.

La salida de la alcaldesa estuvo acompañada por la renuncia de siete regidores y el síndico de Acatlán.

De acuerdo con lo informado por el Congreso, las renuncias fueron presentadas como voluntarias e irrevocables.

Los regidores que dejaron el cargo son:

Julián Isabel Jiménez Velázquez

América Andrea Domínguez Juárez

Juan José Gómez García

Luis Escamilla González , Maricruz Bello Macer

Lourdes Beatriz Maceda Loyola

María Cruz Sánchez Romero

El único integrante del Cabildo que no presentó su renuncia fue el regidor Jesús Reyes Ramírez, quien deberá comparecer ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Sin embargo, el presidente de dicha comisión, Julio Huerta Gómez, aclaró que las renuncias todavía no significan que los funcionarios hayan dejado formalmente sus cargos.

Julio Huerta pone fecha al análisis de las renuncias y al posible nuevo gobierno de Acatlán.

Los documentos deben ser analizados y, posteriormente, aprobados o desechados por el Congreso.

¿Qué pasó en Acatlán de Osorio hace tres meses?

El conflicto político en Acatlán comenzó en junio, cuando la mayoría del Cabildo aprobó solicitar la revocación de mandato de Guadalupe Bárcenas.

La propuesta presentada por la regidora Juliana Jiménez Velázquez obtuvo ocho votos a favor, uno en contra y una abstención.

Entre los argumentos expuestos estuvieron supuestas irregularidades en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como inconformidades ciudadanas por presuntos cobros excesivos relacionados con tareas de carga y descarga.

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Bárcenas rechazó los señalamientos y solicitó que se presentaran las pruebas correspondientes.

La alcaldesa Guadalupe Bárcenas fue señalada por presuntas irregularidades en transparencia y rendición de cuentas.

Días después, el titular de la Secretaría de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, confirmó que la alcaldesa permanecería en el cargo mientras se realizaba una revisión de sus estados financieros por parte de la Auditoría Superior del Estado, correspondiente al periodo de octubre de 2024 a la fecha.

En ese momento, Bárcenas también manifestó que continuaría al frente del Ayuntamiento y que colaboraría con las investigaciones y revisiones correspondientes.

Ahora, tres meses después, la alcaldesa presentó su renuncia ante el Congreso junto con la mayoría de los integrantes del Cabildo.

Estos son los siete alcaldes de Puebla detenidos

El caso de Acatlán se desarrolla en un contexto estatal marcado también por las detenciones de presidentes municipales en funciones.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Uruviel González Vieyra, ex alcalde de Tlachichuca

Desde marzo de 2025, siete alcaldes de Puebla han sido detenidos por autoridades estatales y federales en investigaciones relacionadas con distintos delitos.

Entre los casos mencionados se encuentran:

Isaac Rodríguez Ochoa , alcalde de Esperanza y militante de Morena , detenido el 8 de septiembre de 2026 durante un operativo que incluyó 23 cateos y derivó en nueve detenciones.

Said de Jesús Godos Luna , presidente municipal de Tepeyahualco y de Movimiento Ciudadano , detenido el 4 de septiembre de 2026 . La Fiscalía estatal lo señaló por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho; también fue relacionado con secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

Juan Pérez Moral , alcalde de San Juan Tianguismanalco y militante de Morena, detenido el 17 de agosto de 2026 por una acusación de violación contra una trabajadora del Ayuntamiento.

Gerardo Cortés Caballero , edil con licencia de Cuautempan y militante de Morena, detenido el 4 de febrero de 2026 después de permanecer nueve meses prófugo. Se le imputaron delitos como secuestro, extorsión, delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, robo a transporte y portación de armas.

Uruviel González Vieyra , presidente municipal de Chalchicomula de Sesma , detenido el 7 de marzo de 2025 y señalado por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Giovanni González Vieyra , alcalde de Tlachichuca y hermano de Uruviel, detenido en la misma fecha y señalado inicialmente por encubrimiento por recepción de mercancía robada y posteriormente por abuso de autoridad.

Ramiro González Vieyra, presidente municipal de San Nicolás Buenos Aires y hermano de los anteriores, detenido el 29 de mayo de 2025. La Fiscalía lo acusó inicialmente de delitos contra la salud por posesión de drogas y posteriormente de cohecho.

Cuatro de estos alcaldes llegaron al cargo bajo las siglas de Movimiento Ciudadano y tres por Morena.

Esperanza: el caso más reciente y un operativo con 23 cateos

La detención de Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, es el episodio más reciente de esta serie de investigaciones.

Foto: Facebook / Isaac Rodriguez

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades realizaron 23 órdenes de cateo en el municipio como parte del Operativo Enjambre.

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Las acciones estuvieron encabezadas por la FGR, la SSPC y la Guardia Nacional.

Además del alcalde, fueron detenidos su hermano Manuel “N” y Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública Municipal, junto con otras personas.

Durante los cateos fueron aseguradas 35 armas de fuego, incluidos dos fusiles Barrett, 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta—, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

Las autoridades señalaron que el grupo investigado estaría relacionado con robo de autotransporte de carga, extorsión y secuestro en el corredor carretero Puebla-Veracruz. Los nueve detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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¿Qué pasará con Acatlán de Osorio tras la renuncia de su alcaldesa?

Mientras avanzan las investigaciones y procedimientos, el Congreso de Puebla también enfrenta la necesidad de definir la situación institucional de municipios cuyos gobiernos han quedado afectados por las detenciones o renuncias.

Tras la renuncia de Guadalupe Bárcenas, el Congreso de Puebla deberá decidir si acepta las dimisiones y si instala un Concejo Municipal en Acatlán.

En Acatlán de Osorio, Julio Huerta señaló que primero deberá agotarse el derecho de audiencia de los integrantes del Cabildo y posteriormente se analizarán las renuncias.

La comisión tiene previsto recibir a quienes decidan comparecer este 10 de septiembre, entre las 10:00 y las 14:30 horas.

Después de este proceso, se prevé que el Congreso vote el dictamen durante el fin de semana y determine si procede la conformación de un Concejo Municipal.

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La diputada de Movimiento Ciudadano Fedrha Suriano Corrales pidió verificar que las renuncias hayan sido realizadas de manera voluntaria y sin presiones o coacción. También planteó que se garantice el derecho de audiencia y el debido proceso.

El Congreso deberá definir así el futuro administrativo de Acatlán, mientras las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado y de la Fiscalía General del Estado continúan.

Puebla enfrenta una cadena de investigaciones contra gobiernos municipales

Además de los siete alcaldes detenidos, autoridades estatales y federales han reportado investigaciones y acciones contra funcionarios de Seguridad Pública municipal.

Alejandro Armenta pide al Congreso estar atento al futuro de Acatlán tras la crisis municipal. Crédito: Cuartoscuro

Entre los casos mencionados están directores de Seguridad Pública de Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal, así como el titular de Seguridad de Atlixco.

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En paralelo, permanece prófugo Alfredo Ramírez Hernández, conocido como “La Yerba”, presidente municipal de Ahuazotepec, quien es buscado desde mayo de 2025.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, manifestó su respaldo al Operativo Enjambre y a la coordinación entre autoridades estatales y federales.

Señaló que cualquier integrante de su familia, equipo de trabajo o del Gobierno estatal que tenga vínculos con grupos delictivos deberá asumir las consecuencias de sus actos.

Con la renuncia de Guadalupe Bárcenas y ocho integrantes más del Cabildo de Acatlán, el Congreso estatal tendrá que resolver un nuevo episodio de inestabilidad municipal, en un contexto donde las autoridades mantienen investigaciones sobre distintos gobiernos locales y sus posibles vínculos con actividades delictivas.

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