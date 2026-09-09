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Así fue el inesperado encuentro entre Charles Leclerc, Alejandro Speitzer y Renata Notni en el GP de Italia 2026

Ferrari mostró parte de la visita de los mexicanos al paddock mediante una serie de fotografías publicadas en sus redes sociales

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El pasado domingo 6 de septiembre, el Gran Premio de Italia 2026 recibió a los actores mexicanos Alejandro Speitzer y Renata Notni, quienes coincidieron con el piloto de Ferrari, Charles Leclerc en el paddock del Autódromo Nacional de Monza.

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Este martes 9 de septiembre, el equipo escarlata compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparecen Speitzer y Notni junto al piloto de la escudería italiana.

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Los actores llegaron al circuito de Monza como invitados de Chivas Regal, marca de whisky escocés de la que Leclerc es embajador.

El fuerte accidente de Charles Leclerc en Monza

El accidente de Leclerc en el GP de Italia de F1

La participación de Leclerc en el Gran Premio de Italia terminó de manera prematura después de sufrir un fuerte accidente que provocó la bandera roja tras apenas dos vueltas de carrera.

Al final del segundo giro, el piloto de Ferrari defendía la cuarta posición ante Oscar Piastri, de McLaren, cuando perdió repentinamente la parte trasera de su monoplaza al atravesar la rápida curva a la derecha de la Parabólica.

El monegasco hizo un trompo y terminó impactando a alta velocidad contra las barreras exteriores. El piloto pudo salir del automóvil por sus propios medios y sin lesiones.

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El incidente provocó inicialmente la salida del Safety Car, pero posteriormente la dirección de carrera decidió mostrar la bandera roja para permitir que los oficiales repararan las barreras.

El accidente representó un duro golpe para Ferrari en su carrera de casa, después de un inicio complicado en el que Leclerc también había provocado que su compañero Lewis Hamilton saliera de la pista durante la largada.

Hamilton cayó hasta la octava posición, mientras que George Russell, de Mercedes, pasó a liderar la carrera por delante de Pierre Gasly, de Alpine.

Finalmente, el italiano Kimi Antonelli se quedó con la victoria en casa.

Después de la carrera, Charles Leclerc se mantiene en el quinto lugar del campeonato con 155 puntos.

¿Quiénes son Alejandro Speitzer y Renata Notni?

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Alejandro Speitzer comenzó su carrera en televisión desde los cinco años, con participaciones en telenovelas infantiles como Rayito de luz, Aventuras en el tiempo y Cómplices al rescate.

Posteriormente participó en producciones juveniles y melodramas como Atrévete a soñar y Esperanza del corazón, además de aparecer en episodios de La rosa de Guadalupe y Mujer, casos de la vida real.

Con el paso de los años, Speitzer llegó a producciones para plataformas de streaming y participó en series como El Club, Oscuro Deseo y Alguien tiene que morir. También ha trabajado en teatro y cine, con películas como Me gusta, pero me asusta.

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Por su parte, Renata Notni es una actriz y modelo mexicana nacida en Cuernavaca, Morelos. Debutó en televisión en 2006 con la telenovela Código postal.

A lo largo de su trayectoria ha participado en producciones como Mar de amor, Amor de barrio, Mi adorable maldición y Por amar sin ley. También protagonizó la serie de Netflix La venganza de las Juanas y participó en proyectos como El Dragón: El regreso de un guerrero.

En cine, Notni ha participado en películas como Qué culpa tiene el karma?, además de desarrollar una trayectoria como modelo e imagen de distintas marcas.

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