Dos años de guerra en el Cártel de Sinaloa: la lista de los operadores de Los Chapitos y La Mayiza detenidos y asesinados

Una ilustración retrata a Iván Archivaldo Guzmán e Ismael Zambada Sicairos sobre un fondo con casquillos de bala y hombres armados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

A dos años del estallido de la guerra interna en el Cártel de Sinaloa el 9 de septiembre de 2024, más de 40 operadores de Los Chapitos y La Mayiza han sido detenidos o asesinados, mientras la cúpula de ambas facciones permanece prófuga.

El primer año de la guerra dejó más de mil 650 personas detenidas y mil 830 homicidios dolosos, un incremento del 300% respecto al periodo previo, de acuerdo con cifras del gabinete de seguridad federal. El segundo año del conflicto las cifras han aumentado: más de 3,800 homicidios dolosos, más de 4 mil 400 personas privadas de la libertad y 3,924 detenidos en dos años completos, según Noroeste.

PUBLICIDAD

Los golpes contra Los Chapitos

Ellos han sido los operadores clave de Los Chapitos que han sido detenidos a cinco meses de iniciada la guerra en Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

Los primeros golpes contra Los Chapitos alcanzaron a sus jefes de sicarios en 2024.

Mario Alexander “N”, alias “El Piyi”, jefe de sicarios y uno de los principales encargados de seguridad en torno a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, fue detenido en septiembre de 2024, apenas semanas después del estallido del conflicto.

Luis Alberto “N”, alias “El Cañas”, mano derecha de un coordinador regional, cayó en octubre de ese año. Un mes después, en noviembre de 2024, fue detenido Omar Félix “N”, alias “El Pelón” o “El 08”, líder regional acusado de dirigir la ofensiva armada en Sonora y coordinar los envíos de fentanilo hacia Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Luego vino uno de los golpes más significativos. Juan Luis Castro Morales, “El Gavilán”, fue abatido el 6 de enero de 2025 en un enfrentamiento con “Los Rugrats”, brazo armado de La Mayiza, en el fraccionamiento Fovissste Diamante, en Culiacán. Su cuerpo fue ocultado durante semanas en un congelador por órdenes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, para evitar deserciones internas, según reportes de Milenio.

Febrero de 2025 se convirtió en el mes más letal para la cúpula financiera y de seguridad de Los Chapitos.

Imágenes de seguridad muestran el momento en que un hombre armado dispara contra "El Kastor" en Calimaya, Edomex. (Captura de pantalla)

Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastor”, operador financiero que lavaba fentanilo mediante criptomonedas para la facción de los Guzmán Salazar, fue asesinado el 2 de febrero de 2025 en Calimaya, Estado de México.

PUBLICIDAD

Seis días después, el 8 de febrero, fue detenido Mauro Alberto Núñez, alias “El Jando”, piloto de confianza de Iván Archivaldo, en la sindicatura de Jesús María, Culiacán, en un operativo que incluyó un enfrentamiento armado.

El 19 de febrero cayeron la misma noche José Ángel Canobbio Inzunza, alias “El Güerito”, estratega financiero vinculado a la producción de fentanilo, y Kevin Alonso Gil Acosta, alias “El 200”, jefe de seguridad de los Guzmán Salazar. Horacio “N”, alias “El H”, responsable de nóminas y tráfico de drogas, también figura entre los detenidos de ese mes.

La cadena de mando de seguridad se rompió entre mayo y julio de 2025.

Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “El 27” o “La Perris”, jefe de seguridad de Iván Archivaldo, fue abatido el 23 de mayo de 2025 en Navolato, Sinaloa, tras varios intentos fallidos de captura.

PUBLICIDAD

El desplome del círculo de seguridad de Los Chapitos: la historia de sus siete jefes abatidos o capturados. (Infobae)

En julio cayeron José Maximiliano Inzunza, alias “El Chochías” o “El 60”, operador logístico al servicio de los Guzmán Salazar y de René Bastidas Mercado, alias “El 00”.

En ese mismo periodo también fueron detenidos Miguel Ángel “N”, alias “El Tigre”, expolicía convertido en operador jefe en Quintana Roo; Joel “N”, alias “La Morsa”, ligado a la facción de “El Guano”, y Luis Alfonso “N”, alias “El Toner” o “El Bellaco”, cuya caída evidenció fracturas en el control interno de seguridad de la organización.

El cierre de 2025 se llevó a otro jefe de seguridad de la cadena. Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, fue asesinado el 21 de diciembre de 2025 en el restaurante Luaú de la Zona Rosa, en la Ciudad de México, mientras cenaba con su familia. Un sicario disparó al menos 12 veces contra su mesa y escapó en motocicleta.

PUBLICIDAD

En 2026 cayeron los jefes regionales y otro jefe de seduridad.

Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, compadre directo de Iván Archivaldo, fue detenido el 1 de junio de 2026 en Mazatlán. Las autoridades lo vincularon con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, ocurrido el 23 de enero de 2026 en Concordia.

Cristhian Guadalupe Pérez Pérez, alias “El Texas” o “El 01”, sucesor de “La Perris” en el control de la plaza de Culiacán, murió el 7 de julio de 2026 en un enfrentamiento con el Ejército en el sector Infonavit Humaya. Omar García Harfuch lo describió como “el principal generador de violencia” en la capital sinaloense.

PUBLICIDAD

Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava” o “El Gusano”, operador financiero de Los Chapitos con red de lavado de dinero en al menos siete estados de Estados Unidos, fue detenido el 27 de agosto de 2026 en Mexicali. El jefe de la DEA, Terrance Cole, felicitó al Gobierno mexicano por el operativo.

El aliado externo más poderoso de Los Chapitos murió en un operativo militar

Versiones distintas sobre enfrentamientos, evidencia y desarrollo del operativo marcan el caso Tapalpa tras la muerte de “El Mencho”. (Anayeli Tapia/Infobae)

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió el 22 de febrero de 2026 durante un operativo del Ejército en Tapalpa, Jalisco.

García Harfuch confirmó en junio de 2026 que “El Mencho” era el vínculo directo entre el CJNG y una facción de Los Chapitos, y que esa relación incluyó financiamiento y envío de sicarios al sur de Sinaloa. “El vínculo más fuerte que teníamos detectado, en tiempo pasado porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de Los Chapitos”, declaró el funcionario.

PUBLICIDAD

El periodista Jesús Lemus, especialista en narcotráfico, sostuvo en entrevista con Infobae México que la alianza continúa a través de laboratorios conjuntos de fentanilo en la Sierra de Badiraguato, ahora bajo el mando de Juan Carlos Valencia, hijastro de “El Mencho”.

Los golpes a La Mayiza

Félix Gastelum fue detenido en Quilá, Sinaloa. (Secretaría de la Defensa Nacional)

El primer golpe alcanzó al núcleo familiar de los Zambada en enero de 2025. Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada y operador financiero de La Mayiza, fue detenido el 18 de enero de 2025 en Culiacán y trasladado a Estados Unidos. Se declaró culpable el 26 de junio de 2026 ante una corte federal de San Diego por narcotráfico y lavado de dinero.

PUBLICIDAD

La primera mitad de 2025 debilitó a Los Rusos y a los operadores logísticos de los Zambada.

Marco Ebben, narcotraficante holandés y uno de los criminales más buscados por Europol, fue asesinado el 13 de febrero de 2025 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, cuando se dirigía a su camioneta. Dos sujetos le dispararon, según reportó el periodista Antonio Nieto.

Ebben operaba como broker del Cártel de Sinaloa al servicio de Ismael “El Mayo” Zambada, facilitando el tráfico de cocaína y armamento de alto calibre entre América, Europa y Asia. Entre sus pertenencias se halló una identificación falsa de la DEA, un arsenal con armas largas, chalecos antibalas, un traje de francotirador y un millón de pesos en efectivo.

Marco Ebben era uno de los narcotraficantes más buscado por la Europol. (Anayeli /Tapia)

Kevin Dolores “N”, alias “El Gusano”, y Gerardo “N”, alias “El Tochín”, integrantes de “Los Rusos”, célula armada ligada al tráfico entre Mexicali y California, fueron detenidos, aunque su líder, Juan José Ponce Félix, sigue prófugo con una recompensa de 5 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, antiguo aliado convertido en testigo colaborador, fue reaprehendido en Virginia tras reincidir en el tráfico ilegal de fentanilo, lo que confirmó el cruce de intereses entre ambas facciones internas.

Hernán Domingo “N”, alias “El Mero Mero”, operador logístico y financiero, fue detenido en Badiraguato pese a sus lazos familiares con los Guzmán López, tras optar por alinearse con los Zambada.

Marco Antonio Cabrera Flores, alias “Chepe”, y José Antonio “N”, alias “Chaparro”, cayeron en Tijuana durante 2025, ligados a la célula de Los Aquiles. Mario Fabricio “N”, alias “Mario Bros”, líder regional de Los Mayitos en la misma ciudad, fue capturado tras un proceso judicial por homicidio.

Agosto de 2025 se llevó a otro objetivo prioritario en Tijuana. Alfonso F. B., alias “El Cabo 13”, objetivo prioritario de las autoridades locales y federales, fue detenido en agosto de 2025.

El cierre de 2025 afectó a Los Cabrera Sarabia y a la célula de Manzanillo.

(FOTO: X: @OHarfuch)

Julio Alejandro “N”, alias “El Placas”, jefe de sicarios y responsable de la distribución de drogas de La Mayiza en Manzanillo, fue detenido el 26 de noviembre de 2025 junto con su hermano Osvaldo “N”, en el marco de la Estrategia de Seguridad Pez Vela 2025.

Fidel “N”, cabecilla con influencia en San Luis Río Colorado y el Valle de Mexicali, fue detenido en noviembre de 2025 en San Felipe, Baja California, tras un operativo coordinado entre la Fuerza Estatal de Seguridad, el Ejército, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Edgar “N”, alias “El Limones”, jefe de plaza de Los Cabrera Sarabia en Durango y Coahuila, cayó días antes de que, el 3 de diciembre de 2025, fuera detenido Roberto G.H., alias “El 04” o “El 02”, líder de la misma célula en Chihuahua. Roberto G.H. fue extraditado a Estados Unidos el 20 de enero de 2026.

En 2026 cayeron un colaborador directo de “Mayito Flaco” y el hijo de “El Yuko”.

Israel Vizcarra Beltrán, alias “El Palillo”, y su hermano Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán fueron detenidos el 28 de enero de 2026 en Culiacán. Israel era colaborador inmediato de Ismael Zambada Sicairos, al mismo nivel jerárquico que Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”.

Rosario Fidel Angulo Soto, alias “El Yukito”, hijo del operador Fredy Angulo Soto, “El Yuko”, fue detenido el 30 de julio de 2026 en Mocorito, tras un operativo de la Secretaría de Marina que buscaba a su padre, aún libre.

Los líderes de ambas facciones permanecen prófugos

Los hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán siguen prófugos. (Foto: archivo)

Pese al número de bajas, la cúpula de la guerra sigue intacta. Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hermanos que encabezan Los Chapitos, continúan prófugos con una recompensa de 10 millones de dólares cada uno ofrecida por diversas agencias del gobierno de Estados Unidos.

Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, líder de La Mayiza, enfrenta desde julio de 2026 una acusación federal por narcoterrorismo y sigue evadiendo su captura. Su padre fue condenado a cadena perpetua en Nueva York el mismo mes.

(FOTO: DEA)

Del lado de La Mayiza permanecen libres además Alfonso Arzate García, “El Aquiles”; René Arzate García, “La Rana”; Sergio Valenzuela Valenzuela, “El Gigio”; Alfonso Limón Sánchez, “Poncho Limón”; Crispín Salazar Zamorano; Fredy Angulo Soto, “El Yuko”, y Óscar Manuel Gastélum Iribe, “El Músico”.

De Los Chapitos siguen prófugos Pedrito Loaiza N; Samuel León Alvarado, “El León”; Liborio Núñez Aguirre, “El Karateca”, Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, y Óscar Luciano Martínez Larios, “El Casco”, último de los hermanos Martínez Larios que aún opera en el sur de Sinaloa.