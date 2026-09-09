La Sonora Santanera, Luis R. Conriquez y La Maldita Vecindad darán conciertos gratis durante las fiestas patrias: Lugar, fecha y horario

La cartelera reúne a artistas de generaciones y géneros distantes entre sí, lo que da a la celebración un carácter variado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Grito de Independencia en la Gustavo A. Madero tendrá tres propuestas musicales distintas: los corridos bélicos de Luis R Conriquez, el rock mestizo de Maldita Vecindad y el sonido tropical de la Sonora Santanera. El festejo, gratuito, se realizará el 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía, bajo el lema “Corazón de la Patria”.

La cartelera reúne a artistas de generaciones y géneros distantes entre sí, lo que da a la celebración un carácter variado. A continuación, el recorrido de cada uno de los artistas confirmados, los festejos patrios en otras demarcaciones de la capital y las rutas de transporte público para llegar a la sede.

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Las fiestas arrancarán a partir de las 18:00 horas pero se recomienda llegar con antelación.

Alcaldía GAM/Instagram

Luis R Conriquez, del corrido bélico a una nueva etapa

El cantante Luis R. Conriquez permanece sentado en un sofá blanco durante la Feria Nacional de Fresnillo. (Luis R Conriquez oficial )

Luis Roberto Conriquez Magdaleno, nacido en Caborca, Sonora, el 28 de febrero de 1996, dejó un trabajo en una gasolinera en 2018 para dedicarse por completo a la composición. Ese año firmó con el sello independiente Kartel Music y lanzó su álbum debut, Mis Inicios.

Su despegue llegó en 2022 y 2023 con colaboraciones que lo llevaron a los primeros lugares de las listas de música regional mexicana en Estados Unidos. Los sencillos “JGL”, junto a La Adictiva, y “Siempre pendientes”, con Peso Pluma, lo posicionaron como uno de los exponentes del subgénero conocido como corridos bélicos.

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¿Quién es Luis R Conriquez? Es un cantante originario de Sonora que se convirtió en referente de los corridos bélicos tras sus colaboraciones con Peso Pluma y La Adictiva en 2022 y 2023. Lanzó la saga de álbumes Corridos Bélicos, con participaciones de artistas como Natanael Cano y Gabito Ballesteros, y acumula millones de reproducciones mensuales en plataformas digitales.

En abril de 2025, el cantante anunció en redes sociales que entraba en una nueva etapa musical sin interpretar corridos en sus presentaciones, decisión que atribuyó a trámites pendientes de visa para trabajar en Estados Unidos. Esa medida generó descontento entre parte del público durante su presentación en el Palenque de Texcoco, donde omitió los temas que lo hicieron popular.

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Maldita Vecindad, cuatro décadas de rock mestizo

Grupo Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio

Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio se formó en la Ciudad de México en 1985, en el contexto del movimiento conocido como rock en tu idioma. La agrupación fusionó ska, rock, punk, reggae y ritmos tradicionales mexicanos como el danzón y el bolero.

Sus integrantes fundadores, entre ellos Roco en la voz y Sax en el saxofón, se conocieron en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, plantel Azcapotzalco. El grupo incorporó a su estética elementos de la cultura chicana, como el zoot suit, y reivindicó abiertamente la vida urbana de la capital mexicana.

El álbum El Circo, lanzado en 1991, marcó su consolidación comercial con más de 800 mil copias vendidas y una primera gira por Estados Unidos, donde compartieron cartel con Bob Dylan y Sonic Youth. Temas como “Pachuco” y “Kumbala” se convirtieron en referentes del rock mexicano de los años noventa.

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En 2025 y 2026, la banda celebra 40 años de trayectoria. El saxofonista Sax, integrante original, murió en marzo de 2021 tras contraer COVID-19, una ausencia que la agrupación reconoce como parte de su historia. Roco, Pato y Aldo continúan al frente del proyecto, con un catálogo que incluye discos como Baile de Máscaras, Mostros y Circular Colectivo.

Sonora Santanera, tradición tropical desde 1955

Un cartel promocional anuncia las presentaciones gratuitas de Luis R Conriquez y Maldita Vecindad el 15 de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Cartel oficial GAM)

La Sonora Santanera fue fundada en 1955 por el trompetista tabasqueño Carlos Colorado Vera, bajo el nombre inicial de “Tropical Santanera”. El cambio de nombre llegó por sugerencia del cómico y empresario Jesús Martínez “Palillo”, quien la rebautizó en referencia a la cubana Sonora Matancera.

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En 1960, la agrupación firmó con la disquera CBS y grabó “La Boa”, su sencillo más reconocido, que la catapultó a la fama en México y otros países de América Latina. Temas como “Los aretes de la luna” y “Carita de Palo” completaron su repertorio de mayor difusión radiofónica.

Colorado murió en un accidente de tránsito el 25 de abril de 1986, mientras la banda se dirigía a una presentación en Aguascalientes. Desde entonces, la agrupación ha continuado activa bajo la dirección de la familia Colorado, titular de los derechos del nombre, y cuenta con un catálogo de casi 800 temas. En 2025 celebró 70 años de trayectoria con un concierto en el Auditorio Nacional.

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Otras alcaldías también preparan festejos por el Grito de Independencia

La celebración central del 15 de septiembre se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México, donde Intocable ofrecerá un concierto gratuito a las 9:00 pm, previo a la ceremonia oficial del Grito que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum a las 11:00 pm.

En paralelo, distintas alcaldías capitalinas confirmaron sus propias verbenas. La demarcación Benito Juárez presentará a Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter desde las 6:00 pm en su explanada. Miguel Hidalgo tendrá a Paty Cantú y Yaguarú, mientras Cuajimalpa recibirá a Ninel Conde y Sonido La Changa.

Xochimilco albergará a El Gran Silencio a las 9:00 pm, e Iztacalco presentará a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey a las 8:45 pm, tras la coronación de la Reina de las Fiestas Patrias de la demarcación. Tlalpan anunció a Calibre 50 y El Mimoso, e Iztapalapa confirmó a Pancho Barraza en la Explanada Jardín Cuitláhuac.

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En el Estado de México, Ecatepec presentará a Lila Downs a las 11:00 pm, dentro de su gira “Cambias mi Mundo”, mientras Naucalpan recibirá a Santa Fe Klan como parte de la programación mexiquense.

Cómo llegar a la explanada de la GAM

La sede del festejo se ubica en calle 5 de Febrero sin número, colonia La Villa, en la demarcación Gustavo A. Madero. El acceso en transporte público es la opción recomendada por la afluencia esperada.

En Metro, la ruta sugerida es la Línea 6 (color rojo), con descenso en la estación La Villa/Basílica. Desde ahí, el trayecto a pie hasta la explanada es de aproximadamente cuatro cuadras sobre la calle 5 de Febrero.

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En Metrobús, las Líneas 6 y 7 tienen parada en la estación Delegación Gustavo A. Madero, ubicada a unos pasos de la sede. Cuando hay eventos masivos, esta estación suele cerrarse por seguridad, por lo que una alternativa es descender en las estaciones La Villa, De los Misterios (Línea 6) o Garrido (Línea 7), desde donde el recorrido a pie es de un par de cuadras.

También existe la opción del Trolebús Línea 5, con parada en la estación 5 de Febrero, a poca distancia de la explanada.