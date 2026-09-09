México

Frustran atentado contra el gobernador y la fiscal de Nayarit: identificaron el plan y rutas previstas por criminales

Las autoridades informaron que hay 10 personas detenidas relacionadas con estos hechos, luego de la colocación de narcomantas atribuidas al CJNG y Cártel de Sinaloa

Gobernador de Nayarit
Foto: Facebook / Miguel Ángel Navarro
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Elvia Ludmila Heredia, fiscal de Nayarit, reveló que frustraron un atentado planeado por un grupo criminal para ejecutarla a ella y al gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero. El ataque estaba previsto a realizarse en la conferencia de procuradores y fiscales en Nuevo Nayarit.

Durante entrevista con medios de comunicación, la funcionaria declaró que mediante labores de inteligencia pudieron detectar el plan de ataque y las rutas que utilizarían para cometer el doble homicidio.

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Además, detalló que 10 personas se encuentra detenidas al estar presuntamente relacionadas con la colocación de narcomantas en el estado -firmadas tanto por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como por el Cártel de Sinaloa- y con un homicidio, también vinculados a este hecho.

En uno de los mensajes, atribuido al CJNG, fueron amenazados tanto el gobernador como la fiscal al acusarlos de que “nunca han querido a Nayarit”.

Narcomanta en Nayarit
Foto: Redes sociales

El atentado que frustraron en contra de la fiscal y el gobernador

Elvia Ludmila reveló el plan de ataque luego de ser cuestionada por un periodista sobre si había recibido amenazas en su contra, a lo que dijo: “Totalmente. Tenían, tenían listo un atentado contra mí y contra el gobernador (...) Estaban ya en las rutas por las que nos iban a ejecutar”, detalló.

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De acuerdo con sus declaraciones, estos hechos fueron detectados luego de la colocación de narcomantas durante el mes de agosto en San Cayetano y en el Puente Los Lobos, así como del hallazgo de los cuerpos de dos personas colgadas en un puente a la salida norte de Tepic.

Al respecto, dijo que existen grupos criminales que se encuentran peleando entre ellos, simulando una “intromisión ajena” que detectaron en un patrón gráfico localizado en dos narcomantas.

Nayarit - fiscal del estado
Fiscal del estado de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo. Foto: Facebook / Gobierno de Nayarit

Sin embargo, dijo que será después de las vinculaciones a proceso en contra de las diez personas que brindará mayor información para ser respetuosa de la acción penal.

La fiscal adelantó que parte del material probatorio será presentado directamente ante el juez y permanecerá reservado. “Algunos datos de prueba serán reservados”, explicó, sin precisar cuáles.

Narcomantas y cuerpos colgados: el antecedente en Tepic

(Capturas de pantalla/Cuartoscuro)
(Capturas de pantalla/Cuartoscuro)

El pasado 12 de agosto aparecieron dos narcomantas en Tepic que exhibieron un aparente desafío entre dos organizaciones criminales. La primera fue atribuida a Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, y se localizó en San Cayetano, sobre la carretera Federal 15.

El mensaje anunciaba la llegada del grupo sinaloense a la entidad: “A los que la deben, ya llegaron los MZ y los que quieran entrar al equipo serán bienvenidos y que aiga paz para los trabajadores y para todas las personas de Nayarit (sic)”.

Horas después, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) respondió con una segunda manta colgada en el Puente Los Lobos en el que advertía: “Nayarit tiene dueño y se respeta. Aquí entran por la Verg*”.

Cabe señalar que la disputa entre Los Mayos y el CJNG no solo ocurriría en Nayarit, sino que también se extiende a Sinaloa y Zacatecas luego de la fractura del Cártel de Sinaloa provocada por la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, su exlíder, la cual provocó la ruptura de sus dos facciones.

Cuelgan narcomanta en Tepic. (X/@idn__03)

Al día siguiente, el gobernador cuestionó la autenticidad de las narcomantas y sugirió que el material difundido podría haber sido creado de forma artificial. Sin negar la actividad de grupos delictivos en distintas zonas del estado, el mandatario afirmó que no existía confirmación sobre la llegada de una nueva organización a Nayarit.

El fin de semana posterior a la aparición de las mantas, se encontraron los cuerpos de dos personas colgadas en un puente a la salida norte de Tepic, hecho que se sumó a la escalada de violencia en la capital.

Tras el hallazgo de los cuerpos, Miguel Ángel Navarro atribuyó los hechos a un enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado. “Son personas que en un momento dado pudieran tener una confronta entre ellos”, afirmó.

Además, advirtió que “Nayarit no puede ser una plaza en disputa, es un territorio garantizado constitucionalmente por la autoridad”.

Gobernador de Nayarit con Harfuch
El pasado 24 de agosto el gobernador y la fiscal sostuvieron una reunión con Omar García Harfuch para analizar las acciones que realizarán en materia de seguridad. Foto: Facebook / Miguel Ángel Navarro

En esos días también fueron detenidos ocho policías del municipio de Bahía de Banderas y un elemento estatal por presuntos nexos con la delincuencia organizada. La detención derivó en un paro policial de cerca de 10 horas en la zona.

Al respecto, la fiscal del estado afirmó que el problema de filtración de la delincuencia organizada dentro de las corporaciones policiales no es exclusivo de Bahía de Banderas, sino que también lo enfrentan otros municipios de la entidad.

Como parte de las acciones de seguridad, el gobernador Miguel Ángel Navarro, y la fiscal Elvia Ludmila Heredia, se reunieron el pasado 24 de agosto con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para analizar el plan de seguridad y contención del delito.

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