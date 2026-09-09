Habla uno de los involucrados: Yurem cuenta qué sabe del pleito y distanciamiento entre Mariana Echeverría y Faisy

Mariana Echeverría - Yurem - Faisy

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Yurem decidió hablar sobre el episodio que terminó involucrando a Mariana Echeverría y Faisy, un tema que, pese al paso de los años, todavía despierta curiosidad entre quienes siguieron de cerca la historia de la llamada “familia disfuncional” de Me Caigo de Risa. Sus declaraciones aportan una perspectiva distinta a la polémica.

Al ser cuestionado sobre lo ocurrido, Yurem bajó el tono de cualquier interpretación dramática y resumió el episodio como “una cuestión ahí de indicaciones y de cosas así”. El conductor recordó que todo sucedió mientras trabajaban en un programa y descartó que, desde su perspectiva, hubiera ocurrido algo extraordinario.

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“Pues es queee, ya pasaron un buen, ya pasaron un buen de años, que es lo peor del caso”, comentó Yurem antes de insistir en que no se trató de “nada grave”. Su postura contrasta con el peso que la situación adquirió posteriormente en la relación entre Mariana y Faisy.

Yurem habla del episodio que detonó la tensión

El artista reconoció que las circunstancias fueron tan difíciles que no hubo más opción que hacer lo que hicieron. (X/NMás)

Yurem fue especialmente cuidadoso al reconstruir aquel momento. “Estábamos en un programa y pues más que nada fue ese asunto”, explicó, dejando entrever que las indicaciones laborales estuvieron en el centro de una situación que terminó generando diferencias.

Lejos de presentar una versión definitiva, reconoció varias veces que no sabía qué más aportar. “No sé, o sea, no sé qué decirte. O sea, es la pura verdad”, expresó. También aclaró que desconoce cuál es actualmente la situación entre Mariana y Faisy.

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Sus palabras coinciden parcialmente con el contexto previamente expuesto por Faisy, quien explicó que había hablado con Yurem sobre aspectos profesionales después de una gira. Según esa versión, Yurem le pidió consejos y ambos contemplaron cambios dentro de Me Caigo de Risa.

El conductor aseguró que no ha tenido oportunidad polémica

(Twitter/@faisynights)

Cuando le preguntaron directamente por Mariana, Yurem fue contundente: “Yo me llevo bien”. El conductor aseguró que no ha tenido oportunidad de verla personalmente y que solamente la ha seguido durante su participación en La Casa de los Famosos México.

“Me gusta mucho verla, pues bien, ¿no? Echándole ganas y ahí comentando y se ve guapísima”, expresó. Después lanzó una de las declaraciones más afectuosas de su intervención: “Yo la quiero un buen a Mariana, yo siempre voy a estar agradecido con ella”.

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La respuesta adquirió todavía más fuerza cuando habló de un posible regreso de Mariana a Me Caigo de Risa. “A mí me hubiera encantado que hubiera regresado”, afirmó,aisy ha sostenido que su amistad con Mariana terminó después de una etapa complicada. Aunque reconoce la importancia que ella tuvo en su vida, considera que la relación quedó cerrada tras conversaciones pendientes y un periodo de distancia que aunque reconoció que esa decisión no depende de él. Incluso bromeó: “Yo feliz mientras no me saquen”.

Mariana, Faisy y una amistad que quedó atrás

(Instagram @faisirrito/@marianaecheve)

Faisy ha sostenido que su amistad con Mariana terminó después de una etapa complicada. Aunque reconoce la importancia que ella tuvo en su vida, considera que la relación quedó cerrada tras conversaciones pendientes y un periodo de distancia que permitió sanar heridas.

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El conductor también ha explicado que no considera que exista actualmente un conflicto abierto, pero sí una ruptura profunda que impide recuperar aquella cercanía. Su versión señala que Mariana reaccionó ante una situación relacionada con Yurem sin conocer todo el contexto de las conversaciones laborales previas.

Mientras tanto, Yurem prefiere mantener una postura afectuosa hacia Mariana. “Y qué bueno, ¿no? Porque se lo merece, es muy talentosa ella”, dijo sobre su presente televisivo. Para él, la actriz “merece estar ahí, merece estar haciendo cosas chidas”, una defensa que coloca el cariño por encima de la vieja controversia.