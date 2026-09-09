México

Brenda Bezares respalda a Gala Montes tras abandonar La Casa de los Famosos México 4

La esposa de ‘Mayito’ dijo si estuvo de acuerdo con la entrada de la actriz al reality de Televisa

brenda bezares, gala montes -México- 9 septiembre
(Instagram/La Casa de los famosos)
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Brenda Bezares considera que la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México 2026 ocurre en un momento en el que la actriz requiere atenderse y estar cerca de las personas que la aprecian. La esposa de Mario Bezares asegura que su familia mantiene las puertas abiertas para recibirla cuando esté lista.

La salida de Gala Montes se confirmó el martes 8 de septiembre, menos de 48 horas después de que ingresa al programa como sustituta de Aldo Rendón. La producción informó que la actriz tomó la decisión de abandonar la competencia por voluntad propia.

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“Si alguien ha estado pendiente de Gala, ha sido Mario y Arath. Siempre pendiente”, dijo Brenda Bezares sobre la relación que mantienen con la actriz fuera del programa.

Brenda Bezares dice que su familia espera a Gala Montes con los brazos abiertos

Bezares reconoce que no conoce los detalles que llevaron a Gala Montes a dejar el reality. Explica que su ingreso a la cuarta temporada no era algo que ella y Mario Bezares esperaban.

Gala Montes con vestimenta negra, cabello oscuro con fleco rubio y maquillaje expresivo sobre un fondo de colores brillantes
Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

“¿Qué opino que entró? Pues no me gustó mucho, no, no sabíamos nada al respecto, pero es muy respetable”, comenta Brenda Bezares al hablar de la llegada de la actriz a la competencia.

La conductora sostiene que cada persona enfrenta sus procesos a su ritmo. También plantea que hay momentos en los que alguien necesita pedir ayuda o decidir cuándo está listo para recibirla.

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“Hay procesos y cosas que a veces la gente tiene que vivir a su manera o hasta que la gente no pida ayuda”, expresa la esposa de Mario Bezares.

Brenda Bezares celebra que Gala Montes ya esté fuera del encierro. Considera que la decisión permite que la actriz atienda lo que necesita lejos de las cámaras y de las dinámicas del programa de Televisa.

“Qué bueno que salió, por supuesto. Qué bueno que ya salió. Creo que no era el mejor momento, ella no estaba pasándola bien”, afirma.

La conductora también le envía un mensaje de respaldo. Dice que Gala Montes conoce el cariño que existe entre ella, Mario Bezares y los integrantes que formaron parte del llamado Team Mar.

“Yo siempre le he dicho que mi familia es su familia, que mi casa es su casa, que la esperamos siempre con los brazos abiertos”, declara Brenda Bezares.

La actriz ha estado más en el foco público tras el triunfo de Mario Bezares en La Casa de los Famosos México
La influencer señaló que Azteca la invitó para ser parte de un nuevo programa de televisión.

Bezares insiste en que la actriz tendrá acompañamiento cuando decida buscarlo. “En el momento en que ella esté lista, nosotros la vamos a recibir con mucho, mucho cariño”, añade.

La producción afirma que Gala Montes deja el reality por decisión propia

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 comunica la baja de Gala Montes durante la tarde del martes 8 de septiembre. El anuncio señala que la participante decide concluir su estancia dentro de la casa.

La actriz entra al reality el domingo 6 de septiembre, durante la gala de eliminación en la que Galilea Montijo la presenta como la decimonovena habitante. Montes ocupa el lugar que deja Aldo Rendón, quien abandona el programa por motivos médicos.

Su permanencia dura aproximadamente dos días. Durante ese periodo convive con los participantes y realiza actividad física con el cantante Yahir antes de que se confirme su salida.

Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)
Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Gala Montes asegura que se encuentra bien y que descansa. La actriz señala que hablará después sobre lo ocurrido dentro de la casa.

“Ya estoy bien, estoy descansando un ratito. Estaba muy cansada porque saben que estaba entrenando ahí con Yahir. Mañana o en estos días les cuento más, pero estoy bien”, dice la actriz.

Una versión no confirmada habla de un presunto incidente con producción

Tras el anuncio oficial, circula una versión no confirmada sobre las circunstancias de la salida de Gala Montes. La cuenta de espectáculos Chamonic sostiene que habría ocurrido un presunto incidente con integrantes del staff durante una llamada relacionada con la prueba de presupuesto.

Esa versión señala que la actriz habría pedido salir del programa y presuntamente habría agredido a una persona de producción.

La información no cuenta con confirmación de la producción de La Casa de los Famosos México ni de Gala Montes. El comunicado oficial solo establece que la actriz decide abandonar la competencia.

Gala Montes tuvo una actitud fiestera antes de entrar a LCDLFM (redes sociales)
Gala Montes tuvo una actitud fiestera antes de entrar a LCDLFM (redes sociales)

“La Jefa” comunica la salida a los habitantes del reality y les informa que Gala se encuentra bien. La actriz no baja a la sala para escuchar el anuncio junto con sus compañeros.

Antes de salir, Montes dice a los participantes: “Ahorita vengo, voy rápido al Oxxo, ¿quieren algo?”. La frase se vuelve tema de conversación entre usuarios de redes sociales luego de que se confirma su baja.

La salida de Gala Montes deja otra vacante en la cuarta temporada. Hasta la tarde de este 9 de septiembre, la producción no informa si incorporará a un nuevo habitante para ocupar su lugar.

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