Aseguran que Icho Van, ex de Gala Montes, habría intentado convencerla de no abandonar La Casa de los Famosos: “Le hablaron”

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Gala Montes habría atravesado un cuadro de ansiedad antes de abandonar La Casa de los Famosos México 2026, según la versión difundida por el periodista de espectáculos Mich Ruvalcaba.

El comunicador aseguró que la producción contactó a amigos y a Icho Van, ex de la actirz, para persuadirla y que continuara en el reality, pero “no pudieron detenerla”.

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La participación de Gala Montes en el programa duró menos de 48 horas. La actriz ingresó el domingo 6 de septiembre como sustituta de Aldo Rendón y salió el martes 8, luego de que la producción informó que ella decidió abandonar el encierro por voluntad propia.

En un video publicado en Instagram, Mich Ruvalcaba dijo que una persona ligada a la producción le compartió detalles sobre lo que presuntamente ocurrió antes de la salida de Montes. La versión no ha sido confirmada por la actriz, su equipo ni por Televisa.

Ruvalcaba sostuvo que el caso habría comenzado con ansiedad y que el malestar se habría agudizado por necesidades que, según su relato, no fueron atendidas dentro de la casa. El periodista no presentó pruebas sobre esa versión ni especificó a qué se refería.

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Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

Mich Ruvalcaba asegura que producción intentó persuadir a Gala Montes

El conductor afirmó que Gala Montes habría tenido un episodio de ansiedad dentro del reality. Según su relato, integrantes de la producción la retiraron de la casa para hablar con ella y buscar que se calmara.

“Una persona de la producción de La Casa de los Famosos me acaba de comentar que Gala Montes vivió una situación muy complicada”, dijo Mich Ruvalcaba en Instagram.

El periodista de espectáculos agregó que la actriz habría pedido salir del programa. De acuerdo con sus palabras, el equipo del reality habría intentado convencerla de permanecer dentro de la competencia.

“Tras esto la sacaron de la casa, intentaron convencerla, platicaron con ella para intentar calmarla”, declaró Mich Ruvalcaba.

El comunicador sostuvo que personas cercanas a la actriz habrían recibido llamadas para intervenir y tratar de que reconsiderara su decisión. Entre los nombres que mencionó estuvieron Orlando Santana, Ana Porter e Icho, expareja de Gala Montes.

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La actriz y cantante compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de su pareja Icho Van

“Le hablaron amigos cercanos a Gala, que serían en estos momentos Orlando Santana, Ana Porter, incluso Icho, su expareja, para tratar de calmarla”, relató.

Ruvalcaba señaló que esos intentos no habrían cambiado la postura de la actriz. “Gala Montes no quiso dar su brazo a torcer”, aseguró durante su transmisión.

El periodista dijo que Rosa María Noguerón, productora del reality, habría respetado la determinación de Gala Montes. Esa afirmación tampoco contó con una postura pública de Noguerón ni de la producción al momento de la difusión del video.

“Rosa María Noguerón no se vio más que en la necesidad de respetar la voluntad de Gala, la decisión de Gala de abandonar la casa”, expresó Ruvalcaba.

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El periodista habló de versiones no confirmadas sobre el estado de la actriz

Mich Ruvalcaba afirmó que la llegada de Gala Montes al programa le pareció distinta a otras apariciones públicas de la actriz. El comentarista sostuvo que ella habría mostrado una actitud que llamó la atención de espectadores y compañeros.

“Todos la vimos muy rara, querido público, cómo llegó a la casa. Todos la vimos cómo llegó con una actitud diferente, con la mirada un poco extraña”, dijo.

El periodista atribuyó a ese comportamiento una presunta crisis de ansiedad. “Gala empezó a experimentar un ataque de ansiedad muy fuerte y decidió dejar la casa”, afirmó.

También mencionó que, de acuerdo con la información que recibió, desde producción le habrían sugerido a la actriz buscar ayuda profesional.

Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)

Ruvalcaba habló de una posible rehabilitación, aunque no aportó elementos que acreditaran esa supuesta recomendación ni una condición de salud de Montes.

“Hasta se habla de que hubo por ahí el consejo de la producción a Gala de una rehabilitación”, dijo el comunicador en su video.

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Esa parte del relato debe considerarse una versión sin confirmar. Gala Montes no ha hablado públicamente sobre un diagnóstico médico, tratamiento o recomendación de rehabilitación relacionada con su salida de La Casa de los Famosos México 2026.

Gala Montes dijo que estaba bien tras salir de La Casa de los Famosos

Después de dejar el reality, Gala Montes publicó una historia de Instagram desde una cama y aseguró que se encontraba bien. La actriz explicó que estaba cansada por el entrenamiento que realizó con Yahir durante la mañana.

“Ya estoy bien, estoy descansando un ratito. Estaba muy cansada porque saben que estaba entrenando ahí con Yahir”, dijo Gala Montes en su mensaje.

La intérprete adelantó que después explicaría lo que pasó durante su breve estancia en el programa. “Mañana o en estos días les cuento más, pero estoy bien”, agregó.

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Este video muestra a una mujer, identificada como Gala, en diversas situaciones. Las imágenes la presentan con un abrigo rojo frente a un fondo que sugiere un set televisivo o un evento. También se observa a la mujer al interior de un vehículo de lujo con asientos rojos, conduciendo. El contenido podría corresponder a un segmento relacionado con su llegada al programa "La Casa de los Famosos".

Durante la transmisión, “La Jefa” reunió a los habitantes para comunicar que Gala Montes había dejado la competencia. La actriz no bajó a la sala para escuchar el anuncio con el resto de los participantes.

La producción confirmó que la salida fue por voluntad propia

La versión oficial de La Casa de los Famosos México 2026 señaló que Gala Montes abandonó el reality por decisión propia. El comunicado no mencionó un ataque de ansiedad, intervención de amigos, atención médica ni una conversación sobre rehabilitación.

La organización deseó éxito a Gala Montes en sus siguientes proyectos, sin informar si planeaba integrar a otra persona para ocupar la vacante que dejó la actriz.

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