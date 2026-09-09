Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán y “Mayito Flaco” siguen prófugos: qué se sabe de ellos a 2 años de la guerra en Sinaloa

Los Chapitos vs La Mayiza: a dos años de la guerra del Cártel de Sinaloa. (Infobae)

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A dos años del estallido de la guerra en el Cártel de Sinaloa, los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, así como Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco” e hijo de “El Mayo” Zambada, siguen prófugos y al frente de las dos facciones que sostienen el conflicto desde el 9 de septiembre de 2024.

Mientras sus hermanos, padres y otros familiares y operadores ya fueron detenidos, sentenciados o extraditados, ellos permanecen en la mira de las autoridades mexicanas y estadounidenses, sin que hasta ahora ningún operativo para capturarlos haya dado resultado.

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El gobierno de Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por cada uno de los hermanos Guzmán Salazar, mientras que la ficha oficial de la DEA ubica a Zambada Sicairos como fugitivo desde 2020 por conspiración para distribuir una sustancia controlada.

El supuesto escape de Iván Archivaldo

Documentos judiciales en la Corte del Distrito Norte de Illinois muestran que los expedientes de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar fueron reasignados a la jueza Sharon Johnson Coleman, quien ya lleva otros casos ligados a Los Chapitos. (DEA)

Uno de los supuestos episodios de fuga que se habría dado en estos dos años habría ocurrido en febrero de 2025. Comandos militares irrumpieron en una casa de seguridad en la sindicatura de Tierra Blanca, al norte de Culiacán, tras la detención de Mauro Alberto Núñez, alias “El Jando”, piloto de confianza de Iván Archivaldo, el 8 de febrero de ese año.

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De acuerdo con un reporte del Wall Street Journal, firmado por los periodistas Steve Fisher y José de Córdoba, las fuerzas especiales encontraron en el baño de la vivienda un armario que escondía la entrada a un túnel iluminado de tres cuadras hasta una casa abandonada. El capo ya había huido, dejando atrás 15 teléfonos de prepago, computadoras portátiles y fotografías familiares.

El periodista José Luis Montenegro ofreció una versión más detallada del episodio: la operación ocurrió la noche del 20 de febrero de 2025, e Iván Archivaldo logró escapar gracias a una llamada de advertencia de su primo Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, alias “El Gabacho”, hijo de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”. Según Montenegro, el capo ya sabía de la llegada de las fuerzas federales al menos una hora antes del operativo.

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El líder de Los Chapitos habría huido con su escolta Eric Bastidas, alias “El 09”, y —siempre según la reconstrucción de Montenegro— utilizó como estrategia de distracción la entrega de su propio piloto a las autoridades.

El túnel, transitable a pie y preparado con varios días de anticipación según reportes oficiales, replicó el mecanismo que usó su padre para escapar del penal del Altiplano en 2015: una salida subterránea conectada al baño.

¿Dónde están los hermanos Guzmán?

Iván y Jesús Alfredo Guzmán son los objetivos del grupo de sicarios (Foto: archivo)

Tras el episodio de Tierra Blanca, la periodista Anabel Hernández, en su podcast Narcosistema, sostuvo en febrero de 2025 que Iván Archivaldo se refugió en la sierra del Triángulo Dorado, la región montañosa que conecta Sinaloa, Durango y Chihuahua.

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Jesús Alfredo, según la versión de Hernández y otra de Montenegro, se escondería en Cosalá, Sinaloa, tras un periodo previo en territorio del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Jalisco o Nayarit, bajo la protección de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, como parte de un pacto temporal entre ambas organizaciones.

Anabel Hernández actualizó esa hipótesis meses después. El 4 de noviembre de 2025, en el mismo podcast, sostuvo que los hermanos abandonaron Sinaloa por completo, no por temor a Mayito Flaco, sino por el riesgo que representa Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave.

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La periodista especuló tres posibles destinos: Sonora o Querétaro, dentro de México, o bien Costa Rica, fuera del país. “Todo apunta a que [Iván y Alfredo Guzmán] no están en el estado de Sinaloa, porque temen no tanto a Mayito Flaco, sino principalmente a un enemigo que ahora es mayor: Fausto Isidro Meza Flores”, afirmó.

La posible negociación de entrega

Foto: Jesús Aviles / Infoabe México

El 11 de mayo de 2026, el diario Los Angeles Times, con reporteo del periodista Keegan Hamilton, publicó que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo mantienen desde hace aproximadamente un año conversaciones con autoridades de Estados Unidos para explorar una entrega negociada. Según dos fuentes familiarizadas con los casos, citadas por el diario, el objetivo de los hermanos sería evitar ser capturados o asesinados en medio de la guerra interna del cártel.

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Las mismas fuentes señalaron que ambos esperaban a observar cómo evolucionaban los procesos judiciales de sus medios hermanos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, antes de decidir si avanzar en una negociación propia.

Documentos judiciales revisados por el periodista Arturo Ángel mostraron una señal adicional: el 6 de abril de 2026, la jueza presidenta Virginia M. Kendall firmó una orden para reasignar los expedientes de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo a la jueza Sharon Johnson Coleman, quien ya lleva los casos de Ovidio y Joaquín. Ese mismo día, el sistema judicial dejó de marcarlos brevemente como “prófugos”, como si ya estuvieran detenidos o en proceso de entrega, aunque la corte corrigió el registro dos días después.

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Las fotografías filtradas

Supuestas nuevas imágenes de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. (X/@crux1469)

El 12 de agosto de 2026, la cuenta de X @crux1469, que difunde información de seguridad y capos del narco, publicó dos supuestas fotografías inéditas de los hermanos Guzmán Salazar en lo que parece un festejo privado nocturno, con un pastel de cumpleaños número 30 sobre la mesa. En las imágenes se ve a dos hombres con barba, acompañados de menores con el rostro cubierto y una mujer que luciría similar a Alejandrina María Salazar, madre de ambos.

Un análisis de inteligencia artificial aplicado por este medio a las imágenes descartó que fueran generadas artificialmente y las describió como compatibles con fotografías reales tomadas con poca luz, aunque advirtió que están “extremadamente degradadas”, lo que no permite descartar al cien por ciento una manipulación posterior.

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Si el número en el pastel corresponde a un cumpleaños 30, las imágenes tendrían entre 10 y 13 años de antigüedad, ya que Jesús Alfredo cumplió esa edad en 2016.

Meses antes también se publicaron imágenes de El Chapito en compañía de su hijo.

¿Y qué hay del “Mayito Flaco”?

Imagen: Infobae

Anabel Hernández documentó que, desde agosto de 2024, Zambada Sicairos no se encuentra en Sinaloa: primero se trasladó a Baja California, donde se refugió bajo la protección de los hermanos Alfonso y René Arzate García, jefes de plaza del cártel en Tijuana.

Desde diciembre de 2024, según la misma periodista, estaría escondido en Durango, resguardado por los hermanos Cabrera Sarabia.

A finales de octubre de 2025 circuló la versión de que Ismael Zambada Sicairos había sido detenido en un operativo militar en Durango. El periodista José Luis Montenegro desmintió la información en su cuenta de X y aseguró que se trataba de un rumor orquestado por Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Según dos fuentes consultadas por Montenegro, el propio líder de Los Chapitos habría pagado a varios medios para difundir la noticia falsa, como estrategia para frenar deserciones dentro de su organización en medio de la fractura con La Mayiza.

Aunque no hay episodios de escapes documentados de Mayito Flaco, sí existe una ofensiva sostenida contra la infraestructura que lo rodea. El 21 y 22 de junio de 2026, el Ejército y la Guardia Nacional ejecutaron tres cateos en la capital de Durango, con información de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), y asegurando 46 vehículos —entre ellos tractocamiones—, armamento y municiones pertenecientes a su grupo, según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Illicit Investigations reveló una nueva imagen en donde presuntamente se ve a Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco. (X: @illicitinv / Captura de pantalla)

Días después, el 28 de junio, un operativo en la zona turística de Mexiquillo, en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, terminó con 30 personas detenidas, entre ellas —de acuerdo con el semanario Zeta de Tijuana— dos o tres objetivos prioritarios vinculados a los hermanos Cabrera Sarabia y a la facción de Zambada Sicairos, incluido un operador identificado como “El Flechas”.

En julio de 2026, el periodista Luis Chaparro, del medio Pie de Nota, reveló que Ismael Zambada Imperial, alias “Mayito Gordo”, hermanastro de Zambada Sicairos, habría cruzado de Estados Unidos a México hacia mayo de ese año para sumarse a la guerra contra Los Chapitos. Según fuentes del gobierno estadounidense con base en San Diego, citadas por Chaparro, “El Mayito Gordo” habría violado el periodo de libertad supervisada que le impuso una corte federal en julio de 2022, vigente hasta 2027.

El mismo reporte señala que Zambada Imperial viajó a Durango para pelear junto a la familia criminal de los Cabrera Sarabia, con el objetivo de disputar el liderazgo de la facción junto a su hermanastro. Hasta el momento, ninguna autoridad de ambos países ha dicho algo al respecto.

Entre sentencias...

No hay vuelta atrás: el documento oficial de la cadena perpetua de “El Mayo” Zambada ya salió del tribunal federal de Brooklyn (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras los tres líderes actuales siguen prófugos, la generación que los precedió ya enfrentó resolución judicial. Ismael “El Mayo” Zambada fue condenado a cadena perpetua el 20 de julio de 2026 por un juez federal de la Corte del Distrito Este de Nueva York, con una orden de decomiso de 15,000 millones de dólares.

Ovidio Guzmán López se declaró culpable de cuatro cargos de narcotráfico en julio de 2025 ante una corte federal de Chicago, con audiencia de sentencia programada para el 28 de octubre de 2026.

Finalmente, Joaquín Guzmán López se declaró culpable de narcotráfico y crimen organizado el 1 de diciembre de 2025 ante la misma corte, y su sentencia fue aplazada hasta marzo de 2027.