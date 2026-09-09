Productos de limpieza más baratos: Profeco detecta ahorros de hasta 50% al comprar a granel

Tres botellas con pulverizador, un paño amarillo y una esponja vegetal reposan sobre la encimera de granito de una cocina luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los productos de limpieza a granel ofrecen una alternativa de menor costo para los hogares mexicanos frente a las presentaciones de marca que venden las cadenas comerciales. Un comparativo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) examinó esa diferencia en cinco artículos cotidianos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destacó a estos insumos entre los de mayor consumo en las familias del país. La revisión buscó identificar opciones que reduzcan el impacto de estas compras en la economía mexicana.

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Asimismo, el estudio señaló que adquirir blanqueador, detergentes, limpiador para pisos y suavizante en establecimientos especializados puede disminuir el gasto doméstico. En México operan unos 45 mil puntos de venta a granel, donde algunos artículos pueden costar hasta la mitad de las alternativas comerciales.

Precios de los productos de limpieza a granel y de marca

El análisis se realizó entre el 24 y el 28 de agosto e incluyó precios de tiendas de autoservicio y comercios especializados. La comparación abarcó blanqueador, detergente en polvo, detergente líquido, limpiador para pisos y suavizante de telas:

El blanqueador a granel, en una presentación de 950 mililitros, tuvo un costo de $8.88 pesos. La marca Cloralex El Rendidor se encontró desde $16.90 pesos en Alsuper hasta $20.94 pesos en S-Mart.

En el caso del detergente en polvo, el kilogramo a granel registró un precio promedio de $33.51 pesos. La bolsa de Foca costó $44.50 pesos en Aprecio y alcanzó $50.99 pesos en S-Mart.

La diferencia fue más amplia en el detergente líquido de 1.83 litros. En una tienda especializada, este producto se ofreció en $44.77 pesos, mientras que Mas Color se vendió en $80.00 pesos en Bodega Aurrerá y en $104.00 pesos en Alsuper.

El limpiador líquido para pisos de un litro también mostró una brecha relevante. La opción a granel costó $14.21 pesos, frente a los $42.13 pesos de Ajax Amonia Multiusos en H-E-B.

En Súper Akí, la misma presentación de esa marca llegó a $58.50 pesos. La distancia entre ambos importes reflejó una diferencia superior al costo inicial del producto vendido a granel.

El suavizante de telas cerró la comparación. Un envase de 1.4 litros adquirido a granel tuvo un valor de $27.20 pesos.

La presentación Downy Intense Floral con la misma capacidad se cotizó en $54.90 pesos en H-E-B. En Walmart Express, el importe subió hasta $70.75 pesos.

Una comparación de la Procuraduría en México muestra diferencias de hasta 59.23 pesos en el precio del detergente líquido entre comercios especializados y tiendas de autoservicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos reunidos por la Profeco muestran que los comercios especializados pueden representar una opción para quienes buscan estos artículos de uso frecuente a precios más bajos.

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Profeco reprueba una leche entre 85 marcas analizadas

La Procuraduría detectó que Lacti Lac fue el único de 85 productos lácteos y derivados ultrapasteurizados revisados que reprobó por la forma en que se presenta al consumidor. La autoridad concluyó que su denominación no describe con claridad ni veracidad la composición del producto, una observación que no implica riesgo sanitario, pero sí posible confusión al momento de comprar.

Esta revisión, difundida en la Revista del Consumidor de septiembre de 2025 y retomada ahora por consumidores, se realizó entre el 8 de mayo y el 11 de julio de ese año. Las muestras se adquirieron del 8 al 16 de mayo y el laboratorio practicó 6,460 pruebas para evaluar contenido neto, etiquetado, composición nutrimental y veracidad de la información comercial.

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Una parte de la conversación pública describió el caso como si se tratara de “85 marcas de leche”, pero el documento precisa que en realidad fueron 85 productos agrupados en distintas categorías.

El artículo observado fue Lacti Lac, vendido en Tiendas 3B en presentación de 950 mililitros. En su envase se ostenta como “bebida láctea con grasa vegetal, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D”.