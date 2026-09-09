Aprende a ver la NFL en México: guía de reglas, equipos y jugadas básicas previo al arranque de la temporada

Patrick Mahomes busca revancha en la temporada 2026. Archivo. EFE/EPA/RONALD WITTEK

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La temporada 2026-27 de la National Football League (NFL), está a la vuelta de la esquina. Los 32 equipos participantes están listos para ingresar al terreno de juego y en México la afición se alista para volver a recibir a las máximas figuras del deporte de las tacleadas.

Después de cuatro años de ausencia, la National Football League (NFL) volverá a nuestro país, con el encuentro de temporada regular entre los Vikingos de Minnesota y los San Francisco 49ers, desde el Monumental estadio Azteca el domingo 22 de noviembre.

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Para mañana (miércoles) 9 de septiembre, la patada de Kickoff se hará en el duelo de revancha del Super Bowl LX. Los actuales campeones, Halcones Marinos de Seattle, comandados por el quarterback, Sam Darnold, recibirán en el Lumen Field a Drake Maye y los Patriotas de Nueva Inglaterra,

La pasión que genera el futbol americano en México influye en que nuevos fanáticos quieran saber las reglas y jugadas básicas sobre este deporte, con el fin de ver los partidos con mayor entendimiento a partir del inicio de la temporada próxima.

Guía para entender el futbol americano

El Coloso de Santa Úrsula albergará nuevo juego oficial para el 2026. (Mexsport)

Identificar cómo se consiguen un touchdown, qué significa un primero y diez, cuáles son las faltas más comunes, cuántos jugadores tiene cada equipo y qué función cumple cada uno, permite seguir cada jugada y comprender las decisiones de las franquicias que compiten dentro del emparrillado.

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La National Football League (NFL) se comprende de 32 equipos. Se divide en dos conferencias: Americana (AFC) y Nacional (NFC). Cada una cuenta con cuatro divisiones: Este, Norte, Sur y Oeste. Franquicias cercanas suelen quedar juntas para alimentar rivalidades y facilitar traslados

Equipos de la conferencia Americana y Nacional

AFC Este: Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots y New York Jets.

AFC Norte: Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns y Pittsburgh Steelers.

AFC Sur: Houston Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars y Tennessee Titans.

AFC Oeste: Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders y Los Angeles Chargers.

NFC Este: Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles y Washington Commanders.

NFC Norte: Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers y Minnesota Vikings.

NFC Sur: Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints y Tampa Bay Buccaneers.

NFC Oeste: Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers y Seattle Seahawks.

En cada periodización, los equipos de una misma división se enfrentan dos veces: una como local y otra como visitante. Durante 18 semanas, los mejores avanzan a la postemporada y los dos que lleguen a la final compiten por el título del Super Bowl.

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El objetivo de cada partido

Archivo. EFE/EPA/MIKE STONE

Dos equipos de la NFL se enfrentan con 11 jugadores por lado. Uno ataca y el otro defiende. Cuando el equipo ofensivo tiene el ovoide, se suele decir que lleva la posesión de balón y la finalidad es cruzar el emparrillado que mide 100 yardas entre las líneas de anotación o touchdown.

Cada extremo tiene una zona de 10 yardas. Las marcas numéricas indican la distancia hasta una de las zonas de anotación y ayudan a ubicar el avance de cada ofensiva.

Cómo funciona una ofensiva: las cuatro oportunidades

La temporada 2026 lista para la patada de salida. EFE/Larry W. Smith.

La regla más importante es la que viene a continuación: el equipo atacante tiene cuatro oportunidades, también llamados downs, para avanzar por lo menos 10 yardas del área rival.

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Si lo logra, recibe otras cuatro ocasiones. Esto se conoce como un primero y diez o first down and ten. La serie ofensiva continúa hasta que dicho conjunto anote, pierde el balón o falla en avanzar 10 yardas o decide entregar el balón con una patada de despeje.

En cada transmisión de la National Football League (NFL), aparece una línea imaginaria en color amarillo. Esa vertical señala el punto al que debe llegar el equipo que tiene el esferoide en su manos para obtener un nuevo primero y diez.

Qué puede hacer el equipo que ataca

La ofensiva puede avanzar de dos maneras distintas:

Pase: el mariscal de campo o quarterback puede lanzar el balón hacia adelante siempre y cuando sea un receptor elegible.

Por tierra: un corredor toma el ovoide y busca avanzar mientras corre con él sin permitir que lo derribe un adversario o le quite el esferoide.

En una misma jugada, desde la línea de golpeo, sólo se permite un pase hacia adelante y debe ejecutarse antes de que el jugador que lanza cruza esa línea. También pueden existir pases hacia atrás, conocidos como laterals, pero el balón queda en juego si cae al césped.

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Las posiciones básicas en la NFL

(Captura de pantalla)

Ofensiva

Quarterback (QB): el mariscal de campo o también pasador recibe el balón al inicio de la jugada. Puede enviar por aire, entregar el balón o correr.

Running back (RB): el corredor suele encargarse de las jugadas de máximo avance y también puede recibir pases.

Wide receiver (WR): el receptor abierto o ala abierta corre rutas para desmarcarse y atrapar envíos.

Tight end (TE): referido como ala cerrada puede bloquear como liniero o recibir pases.

Línea ofensiva: cinco jugadores que protegen al mariscal y abren espacios para las carreras. Incluye al centro, guardias y tacles.

Defensiva

Línea defensiva: busca frenar las carreras y presionar al quarterback oponente.

Linebackers (LB): los apoyadores detienen corredores que cubren receptores y auxilian en la presión.

Cornerbacks (CB): también conocido como esquinero, su trabajo principal es cubrir a los receptores abiertos .

Safeties (S): juegan más atrás y ayudan a evitar pases largos o carreras profundas.

Equipos especiales

Kicker: se encarga de patear los goles de campo, puntos extra y kickoffs .

Punter: el pateador de despeje aleja el balón en cuarta oportunidad.

Returner: intenta regresar kickoffs y despejes.

Long snapper: el centrador largo actúa en patadas de despeje, goles de campo y puntos extra.

Cómo se anotan los puntos

La Seleccionada nacional de Flag Football es parte de la NFL como embajadora gloral. (AP Foto/Jeffrey McWhorter)

Touchdown: 6 puntos. Se logra cuando un jugador entra con control del balón a la zona de anotación rival o atrapa ahí un pase.

Punto extra: 1 punto. Después del touchdown , el equipo puede patear entre los postes desde la línea de la yarda 15 .

Conversión de dos puntos: 2 puntos. Tras el touchdown , la ofensiva intenta entrar de nuevo a la zona de anotación mediante una jugada que inicia desde la yarda 2

Gol de campo: 3 puntos. El pateador logra ingresar el balón entre los postes de oro.

Safety: 2 puntos. La defensa derriba al contrario con el balón dentro de su propia área de touchdown o provoca ciertas infracciones ahí.

Las jugadas que debes identificar

Pase completo e incompleto

Un pase es completo si el receptor atrapa el balón dentro del campo y cumple con los requisitos de la jugada. Si cae al suelo o el jugador no logra asegurar la posesión, se marca incompleto; Un pase así detiene el reloj.

Sack

Ocurre cuando la defensa derriba al quarterback detrás de la línea de golpeo mientras intenta pasar. Además de perder yardas, la ofensiva pierde una oportunidad.

Intercepción

Un defensivo cacha un pase enviado por el pasador contrario. La posesión del esferoide cambia de inmediato y el jugador puede intentar regresar el balón.

Fumble

Sucede cuando un jugador pierde el dominio del balón antes de que la jugada termine. Cualquiera de los dos equipos puede recuperarlo. Si la defensa lo consigue, hay cambio de posesión.

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Punt

En cuarta oportunidad, cuando un equipo considera improbable lograr las yardas necesarias, despeja el balón para obligar al rival a iniciar su ofensiva más lejos de la zona de anotación.

Gol de campo

En cuarta oportunidad, si la ofensiva está cerca de los postes rivales, pero no tiene una jugada clara para conseguir primero y diez, puede intentar una patada de tres puntos y si falla el rival inicia posesión donde se ubicó el balón por última vez.

Kickoff

Es la patada que pone el balón en juego al inicio de cada mitad y después de una anotación. Las reglas de kickoff tuvieron modificaciones para 2026, entre ellas ajustes de alineación y la posibilidad de declarar un intento de patada corta en cualquier momento del juego.

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Castigos que aparecen con frecuencia

ARCHIVO - El árbitro Land Clark anuncia un castigo durante el partido de la NFL entre los Cardinals de Arizona y los Falcons de Atlanta, (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo)

False start: la salida en falso es cuando un ofensivo se mueve antes del centro. Generalmente cuesta 5 yardas.

Offside: fuera de lugar indica que un defensivo invade la zona neutral antes del centro.

Holding: un jugador sujeta ilegalmente a un rival. Puede ser ofensivo o defensivo. En el primer caso son 10 yardas de castigo y el segundo cinco y un 1ro y diez automático.

Pass interference: interferencia quiere decir que un jugador impide de forma ilegal que un receptor tenga oportunidad de atrapar el balón.

Delay of game: la ofensiva no inicia la jugada antes de que termine el reloj de jugada.

Roughing the passer: contacto ilegal o excesivo contra el quarterback después de lanzar.

Personal foul: falta por contacto peligroso o conducta antideportiva; suele implicar 15 yardas.

El reloj y la duración

Un partido se divide en cuatro cuartos de 15 minutos, para un total de 60 minutos de tiempo reglamentario. En la práctica dura cerca de tres horas porque el reloj se detiene por: pases incompletos, salidas del campo, castigos, tiempos fuera, cambios de posesión, revisiones y anotaciones.

Cada equipo tiene tres tiempos fuera por cada mitad. El cronómetro de jugada controla cuánto tiempo tiene la ofensiva para iniciar la siguiente acción; si no lo hace, recibe un castigo por retraso de juego.