Dos habitantes de La Granja VIP México 2026 rompen el silencio sobre el abuso infantil que sufrieron

El deportista Pascal Nadaud y el luchador Pimpinela Escarlata exponen sus testimonios sobre el abuso sufrido durante la infancia. (Instagram: La Granja VIP México)

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Pascal Nadaud y Pimpinela Escarlata hablaron sobre el abuso infantil que sufrieron, durante una dinámica de La Granja VIP México 2 en la que los habitantes debían desprenderse de una experiencia negativa que hubiera marcado su vida.

La conversación surgió después de que Pimpinela Escarlata compartió parte de los episodios que carga desde la niñez. Pascal Nadaud tomó la palabra y explicó que no buscaba desprenderse de ese recuerdo, pues lo reconoce como parte de su historia personal.

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“Yo no tengo que arrancar nada. Eh, yo he aprendido a vivir con lo que tengo. Y ahorita que Pimpi habló, pues yo pasé por lo mismo de niño. Y creo que es lo peor”, dijo Nadaud frente a sus compañeros.

El exparticipante de Exatlón sostuvo que su experiencia no define sus decisiones actuales. “Más que aventar mi hierba, creo que para mí es dar un mensaje de que no importa lo que te pase; si tú quieres, puedes llegar a donde quieras”, expresó.

El atleta Pascal Nadaud ofrece su testimonio sobre las situaciones de abuso infantil que enfrentó durante su niñez. (La Granja VIP México)

Pascal Nadaud dijo que no quería desprenderse de su historia

Nadaud afirmó que no deseaba eliminar ese capítulo de su vida porque forma parte de lo que ha vivido. “Hoy estoy aquí con gente que admiro, que estoy conociendo, y yo no tengo que aventar esto ni arrancarlo, porque es parte de mi historia”, señaló.

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El atleta agregó que los adultos tienen responsabilidad sobre sus actos, más allá de los daños que hayan enfrentado en la infancia. “Hoy decido ser buena persona, compartir, amar, reír. Y claro que me duele, pero es parte de mi historia. Entonces, me la quedo y es mía”, dijo.

Pascal Nadaud ya había hablado sobre la agresión que sufrió en una entrevista con Ventaneando en 2021. Ahí reveló que el esposo de su abuela materna habría abusado de él durante casi cuatro años, cuando tenía entre seis y 10 años de edad.

“Las redes de mi vida son que mis papás no estuvieron conmigo, quizá no me quisieron; sufrí abuso sexual; me intenté suicidar. Eso va a estar toda mi vida aquí, pero depende de mí qué tanto quiero que me afecte”, dijo.

En esa charla, el deportista recordó que pasó parte de su infancia con sus abuelos en Manzanillo, tras la separación de sus padres. También contó que tardó años en comunicar lo ocurrido a sus familiares y que, al principio, algunos dudaron de su testimonio.

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El luchador Pimpinela Escarlata aborda las experiencias de discriminación y abusos sufridas durante su infancia. (La Granja VIP México)

Pimpinela Escarlata recordó violencia y discriminación desde los nueve años

Pimpinela Escarlata también expuso el dolor que arrastra desde su niñez. El habitante de La Granja VIP México 2 relató que enfrentó discriminación, agresiones y abuso desde los nueve años.

“Por todo lo que sufrí desde los nueve años, de que me discriminaban, me aventaban piedras y el abuso que tuve de chiquillo, que me viol... Y desde chiquillo he cargado todo eso hasta la fecha”, compartió.

Escarlata señaló que recibió apoyo psicológico antes de ingresar al reality. “Pero ahora que estuve con las psicólogas para entrar a este programa, me han estado ayudando”, afirmó.

El participante dedicó un mensaje a su madre, quien murió antes de verlo entrar al programa. “Si estoy aquí es porque mi madre quiso que estuviera yo aquí y le mando un beso hasta arriba. No te voy a defraudar, ma. Te amo mucho. Te extraño mucho, mamá”.

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