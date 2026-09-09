Dos grupos, un mismo apodo: la diferencia entre Los Rusos que amenazan en Guerrero y los que controlan Mexicali

Una composición dividida contrapone una calle iluminada en la costa de Acapulco con la valla de seguridad en Mexicali durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos grupos criminales comparten el nombre “Los Rusos” en México, pero operan en estados distintos, tienen orígenes separados y no mantienen ningún vínculo orgánico entre sí. Los Rusos de Guerrero surgieron alrededor de 2015-2016 en Acapulco como una escisión del Cártel Independiente de Acapulco, bajo el mando de un líder conocido como “El Ruso”. En cambio, Los Rusos de Baja California son el principal brazo armado de La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa leal a Ismael “El Mayo” Zambada, con raíces que se remontan a inicios de la década de 2010.

La coincidencia en el nombre generó confusión pública tras la detención, el 3 de septiembre de 2026, de Govén Ulises Chávez, alias “El Amarillo”, señalado como presunto líder de una célula vinculada a Los Rusos con presencia en Acapulco. Su captura en Lomas de Angelópolis, Puebla, desató una ola de amenazas en Guerrero que volvió a poner el nombre del grupo en los titulares nacionales.

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Los Rusos de Guerrero nacieron de una ruptura con el Cártel Independiente de Acapulco

El grupo de Guerrero tiene su origen en Acapulco y se formó como una escisión del Cártel Independiente de Acapulco (CIAC). Su fundador recibió el apodo de “El Ruso”, y ese alias se convirtió en el nombre de la organización.

La presencia territorial del grupo se concentra en Acapulco, Coyuca de Benítez y zonas de la Costa Grande y la Costa Chica de Guerrero. Su actividad quedó documentada con fuerza a partir de la detención de “El Amarillo” y las amenazas que el grupo colocó en cartulinas en distintos puntos de esas localidades.

ACAPULCO, GUERRERO, 04DICIEMBRE2018.- Elementos de la Secretaría de Marina, Policía Federal, Gendarmería, Policía Estatal, Agente Ministeriales y Policías Municipales realizaron varios operativos en el Mercado Central de Acapulco y en su calles aledañas, como resultado de estas acciones se detuvo a cinco hombres, uno por administrar máquinas traga monedas, locatarios denuncian que estos aparatos sirven como fuente de financiamiento del grupo criminal Cartel Independiente de Acapulco, además de que a ellos les cobran "cuota". Elementos de la Marina obstaculizaron la labor periodística de los medios que dieron seguimiento al despliegue, tal es caso del fotoperiodista Bernandino Hernández. FOTO: BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM

Las cartulinas aparecieron la madrugada del 7 de septiembre de 2026 en la avenida Margarita Maza de Juárez, colonia La Sabana, cerca del monumento a Lázaro Cárdenas, así como en Paso Texca y en la comunidad de Bajos del Ejido. Los mensajes iban acompañados de ponchallantas y se viralizaron en redes sociales.

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En uno de los textos, el grupo exigió la liberación de Govén Ulises Chávez en un plazo de 24 horas. En otro fragmento, la amenaza se dirigió directamente contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch: “nosotros sí te vamos a matar”.

El grupo también advirtió que no quería ver patrullas de la SSPC, estatales ni de la Marina en San Marcos, Tres Palos, Zona Diamante, Puerto Márquez, Barra de Coyuca, Pie de la Cuesta, Xaltianguis y los kilómetros 22 y 30. La amenaza incluyó la promesa de quemar unidades de las corporaciones y de generar disturbios en todo Acapulco si las autoridades hacían caso omiso.

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En una de las cartulinas, Los Rusos de Guerrero se atribuyeron el homicidio del agente de la Guardia Nacional Eduardo Bustos Pérez, hallado muerto el 5 de septiembre en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, junto con los cuerpos de otras tres personas. Antes de su muerte, el agente había circulado un video en redes sociales en el que denunció que compañeros suyos y personal de la Fiscalía General del Estado recibían sobornos del grupo criminal Los Ardillos.

Ilustración editorial conceptual que retrata a Celso Ortega Rosas y los hermanos Ortega Jiménez, líderes de Los Ardillos, en un fondo dramático con símbolos de conflicto y sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juan José Ponce Félix, “El Ruso” de Baja California, lidera la facción del Cártel de Sinaloa

Los Rusos de Baja California tienen una historia, una estructura y un alcance radicalmente distintos. Su líder es Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, cuya carrera criminal comenzó en 2001, a los 19 años, bajo las órdenes de Gonzalo Inzunza Inzunza, “El Machoprieto”, jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa con base en Mexicali, según documentó Infobae.

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La DEA registra que, en ese período inicial, Ponce Félix dirigía entre 20 y 30 sicarios encargados de enfrentar a grupos rivales. Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, identificó el papel operativo de Ponce Félix dentro de la estructura del cártel ante autoridades estadounidenses, y la periodista Anabel Hernández documentó ese testimonio en su libro El Traidor.

Tras el abatimiento de Inzunza por la Secretaría de Marina el 18 de diciembre de 2013 en Puerto Peñasco, Sonora, Ponce Félix consolidó el liderazgo de la célula. La DEA registra que, en 2012, ya operaba desde un rancho en Culiacán y coordinaba secuestros, toma de rehenes, torturas y asesinatos para proteger los intereses de La Mayiza, de acuerdo con Infobae.

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Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La lealtad de Los Rusos de Baja California hacia la familia Zambada se profundizó tras la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. En 2019, durante el episodio conocido como el Culiacanazo, la célula recibió la instrucción de no intervenir en el intento fallido de rescatar a Ovidio Guzmán, lo que marcó una fractura formal con Los Chapitos.

Desde 2020, la organización avanzó desde San Luis Río Colorado, Sonora, hacia Mexicali con el objetivo de contener el crecimiento territorial de Los Chapitos. El grupo consolidó el control de rutas de narcotráfico en el Valle de Mexicali, Agua Caliente y la franja fronteriza con Estados Unidos, según la misma publicación.

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Estados Unidos ofrece USD 5 millones por Ponce Félix y sanciona a La Mayiza

El alcance transfronterizo de Los Rusos de Baja California los separa aún más del grupo guerrerense. El 16 de septiembre de 2025, el Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de USD 5 millones por información que condujera a la captura o condena de Ponce Félix. El administrador de la DEA, Terrance Cole, declaró a Infobae que “Juan José Ponce Félix representa una facción despiadada y violenta del Cártel de Sinaloa, responsable de devastar familias al alimentar la crisis del narcotráfico en Estados Unidos”.

El Departamento del Tesoro sancionó a Ponce Félix y a La Mayiza ese mismo mes y describió a Los Rusos como el principal brazo armado de la facción, con control de rutas en Baja California. Las autoridades estadounidenses también lo acusan de sobornar a funcionarios, policías y militares mexicanos con pagos que superan el millón de dólares mensuales, según el diario.

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crédito FBI / sitio web

Los cargos formales contra Ponce Félix incluyen conspiración para formar una organización criminal, tráfico y distribución de drogas, lavado de dinero, toma de rehenes y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. La primera orden de captura en su contra fue emitida en 2015 por la Corte del Distrito Central de California.

El círculo más cercano a Ponce Félix incluye a Cipriano Alfonso Peralta Cázares, alias “El P1” o “Ponchito de la Lima”, y a Jesús Gilberto Peralta Cázares, alias “El 02”. Ninguno de los dos había sido detenido hasta la fecha de publicación de los artículos consultados.

La coincidencia nominal entre ambas organizaciones no responde a ningún acuerdo, alianza ni parentesco estructural. Dos líderes distintos, en dos estados distintos y con historias distintas, adoptaron el mismo apodo y le dieron nombre a sus grupos, sin que mediara entre ellos ningún vínculo confirmado.

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