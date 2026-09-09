El Recodo y Majo Aguilar darán conciertos gratis por la final de México Canta: así podrás verlos

Ambas presentaciones se realizarán de forma breve al cierre del concurso, en una noche que reunirá a la banda sinaloense, con nueve décadas de trayectoria, y a los siete finalistas del certamen. (Composición fotográfica)

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La Secretaría de Cultura confirmó que Banda El Recodo de Cruz Lizárraga y Majo Aguilar serán las artistas invitadas a la Gran Final de México Canta 2026, certamen que se realizará este domingo 13 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Ambas presentaciones se realizarán de forma breve al cierre del concurso, en una noche que reunirá a la banda sinaloense, con nueve décadas de trayectoria, y a los siete finalistas del certamen. El acceso al recinto será gratuito con registro previo a través del enlace bit.ly/FinalMexicoCanta2026.

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Auditorio Nacional/Instagram

Detalles del acceso y la transmisión

Majo Aguilar se presentó en la gran final de 'México Canta'. Foto: Captura de pantalla - YoutTube (Canal 22).

El evento comenzará a las 19 horas, con acceso habilitado desde las 17:15 h y cierre de puertas a las 18:30 h.

México Canta 2026 es un concurso binacional organizado por la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música (CMM). Su gran final se celebrará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional con Banda El Recodo y Majo Aguilar como invitadas especiales, y el público elegirá en vivo a los tres ganadores entre siete finalistas provenientes de México y Estados Unidos, quienes recibirán un contrato discográfico como premio.

Quienes lleguen a esta última etapa también se presentarán el 15 de septiembre en el Zócalo capitalino, como parte de las actividades previas a las celebraciones de la Independencia de México. La final podrá seguirse por Canal 22, canales de medios públicos y las redes sociales del concurso.

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Los siete finalistas rumbo al Auditorio Nacional

Tres finalistas representan a Estados Unidos: Tiffany Galaviz, de Glendale, California; Joshua Soto, de El Bronx, Nueva York; y Rosalba Valdez, de Chicago, Illinois. Los tres avanzaron en la semifinal realizada en Los Ángeles el 23 de agosto, con Los Tigres del Norte como invitados especiales.

Por el lado mexicano, la semifinal se llevó a cabo el 30 de agosto en Mazatlán, con la participación de La Arrolladora Banda El Limón y el cantante Kakalo como invitados, y con la conducción de Majo Aguilar y Natalia Jiménez. En esa jornada se emitieron más de 390 mil votos, que definieron a Luna López, de Zacatepec, Morelos, con el 32.2% de las preferencias; Bryan Soto, de Valle de Chalco, Estado de México, con el 20.1%; y Belle La Malixita, de Mérida, Yucatán, con el 15.2 por ciento. El séptimo y octavo lugar de la final se resolvieron mediante votación del público el 6 de septiembre. La organización había anunciado que solo un finalista adicional se sumaría por votación popular, pero finalmente fueron dos: Lizandro Espinoza, de Portland, Oregón, quien interpretó el tema “Pena de la buena”, y Fátima Cuevas, de Guadalupe, Nuevo León, con el tema “Te reto esta noche”.

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Registro agotado: cómo seguir la transmisión en vivo

Un cartel promocional anuncia el agotamiento de entradas para la presentación de la Banda El Recodo en el Auditorio Nacional dentro del marco de México Canta 2026. (Archivo/Redes sociales)

El registro para asistir de manera presencial a la Gran Final de México Canta 2026 ya se agotó, según confirmó la organización del evento. El acceso gratuito al Auditorio Nacional, que requería inscripción previa, ya no está disponible para nuevos interesados.

Quienes no lograron obtener su registro podrán seguir la Gran Final a través de la señal 22.1 de Canal 22, así como por los canales de medios públicos. La transmisión también estará disponible vía streaming en el sitio web oficial del certamen y en sus redes sociales, incluidas Facebook, X y YouTube.

El horario de la transmisión se mantiene sin cambios: el programa comenzará a las 19 horas de este domingo 13 de septiembre, con la participación de los siete finalistas y las presentaciones especiales de Banda El Recodo de Cruz Lizárraga y Majo Aguilar.

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Historia y objetivo del programa México Canta

México Canta por la Paz y contra las Adicciones nació como una iniciativa del Gobierno de México para abrir espacios a jóvenes intérpretes del género regional mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la segunda edición del certamen el 11 de mayo durante la Mañanera del Pueblo, acompañada de los artistas Majo Aguilar, Junior H y Miguel Trujillo.

La convocatoria estuvo abierta del 11 de mayo al 10 de junio en la plataforma mexicocanta.gob.mx y recibió un total de 16 mil 289 postulaciones: 10 mil 528 de México y 5 mil 761 de Estados Unidos. Los estados con mayor participación fueron el Estado de México, con 2 mil 130 registros; la Ciudad de México, con mil 913; y Jalisco, con 952. En Estados Unidos, California lideró con mil 284 postulaciones, seguido de Texas con mil 40 e Illinois con 380.

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El concurso está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años, nacidos en México o en Estados Unidos con ascendencia mexicana, quienes pueden competir como solistas, dúos o ensambles. Del total de participantes se seleccionaron 14 semifinalistas, siete mexicanos y siete mexicoestadounidenses.

Sheinbaum explicó que el programa persigue tres objetivos concretos. El primero es fortalecer el vínculo entre los jóvenes de origen mexicano de primera, segunda y tercera generación que viven en Estados Unidos y quienes residen en México. El segundo busca orientar las narrativas musicales hacia temas como el amor, el desamor y el reconocimiento de México, alejándolas de contenidos vinculados a la violencia y las adicciones. El tercero apunta a promover el desarrollo de la industria musical dentro del país.

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México Canta 2026 forma parte de la estrategia de Atención a las Causas impulsada por el Gobierno federal. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, resumió el sentido del programa al señalar: “La cultura, la música transforman vidas, construyen comunidad, generan paz”.

La aparición de El Bogueto en la conferencia matutina

El Bogueto tomó la palabra frente a la mandataria y los asistentes a la conferencia: “Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí y ser parte de un proyecto que abre oportunidades a tantos jóvenes que sueñan con vivir de la música”. (ig/elbogueto)

El 23 de julio, durante la presentación de avances del programa, el cantante Armando Toledo Rosas, conocido artísticamente como El Bogueto, se sumó a la Mañanera del Pueblo para respaldar la iniciativa. El intérprete de reguetón mexicano, originario de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, participa en el certamen de manera honoraria. Sheinbaum explicó el carácter de esa colaboración: “De manera voluntaria, honorífica, está ayudando a este gran programa para promover música, con letras de amor, alejar el odio, alejar la violencia”.

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El Bogueto tomó la palabra frente a la mandataria y los asistentes a la conferencia: “Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí y ser parte de un proyecto que abre oportunidades a tantos jóvenes que sueñan con vivir de la música”.

El cantante explicó las razones de su participación en el proyecto: “Me sumo a esto porque dejo la huella, dejo mi granito de arena porque sé que a un chamaco le va a servir”. Tras su mensaje, anunció la presentación de un tema propio: “Ahora me toca compartirles una canción muy especial para mí, se llama ‘Mi barrio’, porque habla precisamente de ese lugar de donde vengo, de mis raíces, de la gente que me vio crecer y de todo lo que me formó como persona para ser quien soy el día de hoy y el artista que soy”. Acto seguido, interpretó la canción en vivo ante la presidenta y los medios presentes en Palacio Nacional.

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Majo Aguilar, la voz propia de la Dinastía Aguilar

Su acercamiento a los escenarios comenzó en 2009, cuando debutó en televisión junto a su hermana melliza, Flor Susana, en el programa Don Francisco Presenta (Gobienro de Acapulco: Facebook)

Majo Aguilar, cuyo nombre real es María José Aguilar Carrillo, nació el 7 de junio de 1994 en la Ciudad de México. Es hija del cantante Antonio Aguilar hijo y nieta de los legendarios Antonio Aguilar y Flor Silvestre, íconos de la Época de Oro del cine mexicano.

Su acercamiento a los escenarios comenzó en 2009, cuando debutó en televisión junto a su hermana melliza, Flor Susana, en el programa Don Francisco Presenta, de la mano de su abuela Flor Silvestre. Desde los seis años había comenzado a componer sus primeras canciones.

En 2015, Aguilar grabó el sencillo “Lo busqué” junto a sus primos Ángela y Leonardo Aguilar, un tema que marcó el primer encuentro público de la nueva generación de la dinastía. Dos años después lanzó su primer EP, Tributo, un homenaje musical a sus abuelos.

La cantante firmó posteriormente con Universal Music Group, sello del que es artista exclusiva. En 2021 debutó formalmente en el género ranchero con “No voy a llorar”, versión con mariachi de un tema del compositor colombiano Wilfran Castillo, que alcanzó el primer lugar de la lista Mexico Popular Airplay de Billboard y le valió un disco de oro. Aguilar ha sido nominada en dos ocasiones al Latin Grammy, en 2022 y 2023, en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera-Mariachi. Entre sus producciones discográficas figuran Mi herencia, mi sangre (2021), Se canta con el corazón (2023) y Mariachi y tequila (2023). En 2025 colaboró con Bobby Pulido en los temas “A tu lado” y “Triste recuerdo”, incluidos en el álbum Una tuya y una mía.

La artista ha participado activamente en la presente edición de México Canta: estuvo en el anuncio inicial del concurso el 11 de mayo, donde interpretó un cover de “Así fue”, de Juan Gabriel, y condujo junto a Natalia Jiménez la semifinal realizada en Mazatlán.

Nueve décadas de trayectoria para Banda El Recodo

Un cartel promocional anuncia la participación de la Banda El Recodo en la gran final de México Canta 2026, que se celebrará el domingo 13 de septiembre en el Auditorio Nacional. (Archivo/Redes sociales)

Banda El Recodo fue fundada en 1938 por Cruz Lizárraga en el poblado de El Recodo, municipio de Mazatlán, Sinaloa. La agrupación tomó el sonido de la música de viento y lo combinó con el estilo de las bandas estadounidenses de la época, lo que renovó el género de tambora tradicional.

En la década de los 50, Cruz Lizárraga llevó a la banda a Estados Unidos, donde obtuvo reconocimiento de las llamadas big bands y del público general. Con el paso de las décadas, la agrupación se ganó el título de “La Madre de Todas las Bandas”, con presencia en los cinco continentes. Tras la muerte de Cruz Lizárraga en 1995, la dirección pasó a su hijo Alfonso Lizárraga, y actualmente el director musical es Luis Alfonso Lizárraga Lizárraga. La banda cuenta con más de 180 álbumes grabados y más de 20 millones de discos vendidos a lo largo de su historia.

Entre sus colaboraciones históricas figuran trabajos junto a José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán, Antonio Aguilar y Juan Gabriel, este último con el disco tributo de 1998. La agrupación también ha sido reconocida con múltiples premios Grammy Latino a lo largo de su trayectoria.

En 2026, Banda El Recodo mantiene una actividad internacional intensa. La agrupación recibió una nominación a los Premios Juventud 2026 en la categoría Mejor Canción Banda Música Mexicana por el tema “No Me Aprovechaste”. Además, se presentó por primera vez en Canadá durante julio, con shows en Calgary y Vancouver, y tiene programada una segunda gira consecutiva por Europa con nueve ciudades entre septiembre y octubre.

La banda también interpretó el himno oficial del Teletón México 2026 y participó en el FIFA Fan Fest durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México.

Un repertorio con clásicos y material reciente

Aunque la Secretaría de Cultura no adelantó el repertorio que interpretarán las dos invitadas en la Gran Final, sus catálogos permiten anticipar el tipo de temas que podrían sonar en el Auditorio Nacional, escenario donde Banda El Recodo ya grabó el álbum en vivo que les valió un Grammy Latino.

Entre los clásicos que forman parte del historial de éxitos de la banda figuran “Te Presumo”, “La Mejor de Todas”, “Que Te Ruegue Quien Te Quiera” y “Acábame de Matar”, canciones que han marcado distintas etapas de la agrupación desde los años 90 y 2000. A ese repertorio histórico podría sumarse material más reciente, como los sencillos “Mi Vida Sin Tu Vida” y “Solo Tú”, lanzados en 2025, así como “Ponte La Verde” y “Por Eso Te Quiero, Teletón”, ambos de 2026.

En el caso de Majo Aguilar, su repertorio reciente combina rancheras y mariachi con toques de pop, con temas como “No voy a llorar”, “Luna Azul” y “Cuéntame”, además de las versiones de clásicos de su familia que suele interpretar en presentaciones especiales, como el cover de “Así fue” que ofreció en el anuncio del concurso.