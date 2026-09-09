Una mujer, identificada como Mariana, participa en un segmento de entrevista. Viste un blazer claro sobre una blusa oscura y gesticula con las manos mientras habla. Un vaso con agua se observa sobre una mesa en un estudio con fondo oscuro. Mariana aborda la supuesta existencia de un conflicto con Brigitte.

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Mariana Echeverría asegura que nunca se peleó con Briggitte Bozzo dentro de La Casa de los Famosos México y sostiene que la confrontación por un mango, ocurrida durante la edición de 2024, se convirtió en una disputa fuera del reality.

La exintegrante de Me Caigo de Risa habla del episodio en una entrevista con Cecilia Galliano para sus redes sociales, después de que el momento afectó su imagen ante la audiencia y sus oportunidades laborales.

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La famosa afirma que ella y Bozzo podían convivir pese a que no tenían una amistad cercana. También rechaza que existiera una enemistad personal entre ambas participantes durante su estancia en el programa de Televisa.

La conductora señala que parte del público interpretó el conflicto como una rivalidad que se habría mantenido dentro de la casa. Según su versión, los habitantes se enteraron al salir de que la audiencia había colocado a ambas en bandos opuestos.

Mariana Echeverría dice que no hubo una pelea con Briggitte Bozzo

Mariana Echeverría niega guerra contra Briggitte Bozzo y culpa a la producción de La Casa de los Famosos por generar pelea Crédito: X/Mariana Echeverría

Durante la conversación con Cecilia Galliano, Echeverría sostiene que su trato con Briggitte Bozzo no se rompió por el incidente de la fruta. La conductora explica que, después del reclamo, las dos tuvieron otros momentos de convivencia que no aparecieron con el mismo peso en la conversación pública.

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“Con Brigitte adentro nunca me peleé. Nos llevábamos bien”, afirma Echeverría. La presentadora añade que los participantes descubrieron al abandonar el reality que existía una confrontación pública entre ellas.

“Y cuando salen todos y se dan cuenta que había una guerra que ellos habían puesto entre Brigitte y yo, ese se lo compraron”, dice la exconductora de Me Caigo de Risa.

Echeverría recuerda que el altercado por el mango no terminó en la cocina. De acuerdo con su relato, el episodio continuó con una interacción más relajada entre ambas dentro de la casa, aunque esa parte no habría tenido la misma difusión entre los seguidores del programa.

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“Pero yo, lo del mango hasta terminamos jugando en el baño. O sea, fue ya algo cómico”, señala. La conductora sostiene que la audiencia se concentró en el momento en que le pidió a Bozzo entregar la fruta, pero no en los hechos posteriores.

El mango divide a Mariana Echeverría y el Team Mar en 2024

La discusión ocurrió durante una fiesta temática de viernes en La Casa de los Famosos México 2024. La producción entregó mangos a los habitantes y Briggitte Bozzo decidió guardar uno porque era su fruta favorita y quería comerlo para celebrar su próximo cumpleaños.

Mariana Echeverría, quien asumía la organización de la cocina y los alimentos en la casa, le pidió que lo entregara para repartirlo entre todos los participantes. Bozzo se negó y recibió el respaldo de integrantes del llamado Team Mar.

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La tensión aumentó en la cocina. Echeverría se molestó, reclamó que los alimentos debían administrarse de forma equitativa y tuvo roces con otros habitantes por la distribución de la comida.

El conflicto se convirtió en uno de los temas más comentados de esa temporada. Después de la eliminación de Echeverría, Bozzo utilizó el mango para preparar una bebida tipo frappé que compartió con otros integrantes de la casa.

La escena fortaleció la identificación de una parte de la audiencia con Briggitte Bozzo y aumentó las críticas contra Mariana Echeverría en redes sociales. El tema llegó a la ficción televisiva cuando La Rosa de Guadalupe transmitió un capítulo llamado Lady Mangos, inspirado en una discusión por el control de la comida.

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Mariana Echeverría aseguró no tener "fomo" por no participar en Me Caigo de Risa IG: marianaecheve (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Podíamos superconvivir”, afirma Mariana Echeverría

En su explicación, Echeverría distingue entre una convivencia funcional y una amistad. La conductora menciona a Alicia Machado como ejemplo de una relación que no era cercana, aunque, afirma, podían compartir el espacio sin conflictos permanentes.

“Nunca hubo un: ‘Brigitte, me caes mal’”, declara. “No éramos personas que éramos compatibles de amistad, porque con Alicia no éramos amigas. Pero podíamos convivir. Podíamos superconvivir”.

La exintegrante del reality sostiene que su relación con Bozzo no estaba marcada por un rechazo directo. Para Echeverría, la confrontación se construyó después de la transmisión y se alimentó de las reacciones de la audiencia.

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“La guerra se hizo afuera”, concluye al referirse a la percepción sobre su vínculo con Briggitte Bozzo.

La salida de Me Caigo de Risa y los proyectos cancelados

El episodio del mango coincidió con una caída en la popularidad de Mariana Echeverría. Tras salir como la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2024, la conductora reconoce en entrevistas y publicaciones que perdió ofertas de trabajo por el rechazo que enfrentó en redes sociales.

Echeverría dejó de aparecer como parte activa de Me Caigo de Risa, programa en el que compartía pantalla con Faisy y otros comediantes. La producción ha sostenido que no existía un veto formal y definitivo, aunque la relación de la conductora con parte del elenco habría quedado fracturada.

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La presentadora también habría cancelado participaciones y proyectos fuera de Televisa durante los meses posteriores al reality. Entre ellos se encontraban apariciones en programas de entretenimiento y presentaciones relacionadas con sus actividades profesionales.

Ante la oleada de críticas, Echeverría se alejó temporalmente de la exposición pública y pasó un periodo con su familia fuera de la Ciudad de México. La conductora ahora sostiene que el conflicto con Briggitte Bozzo fue más complejo que la escena que quedó instalada entre los espectadores.