México

Gobierno de Trump destruye sexto barco ecuatoriano ligado a Los Choneros, socios del Cártel de Sinaloa

El Comando Sur de Estados Unidos informó de la destrucción del pesquero Don Rufo, señalado como una presunta estación de reabastecimiento para operaciones de Los Choneros, organización ecuatoriana asociada al Cártel de Sinaloa

El Comando Sur de Estados Unidos difundió imágenes de la operación contra el pesquero Don Rufo en el Pacífico. (Impresión de pantalla video)
El Comando Sur de Estados Unidos difundió imágenes de la operación contra el pesquero Don Rufo en el Pacífico. (Impresión de pantalla video)
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El gobierno de Donald Trump intensificó su ofensiva contra las organizaciones criminales que operan en el Pacífico luego de que el Comando Sur de Estados Unidos informara sobre la destrucción de una nueva embarcación ecuatoriana, la sexta hundida en menos de dos semanas por presuntamente estar vinculada con actividades del narcotráfico.

El objetivo de la más reciente operación fue el pesquero Don Rufo, interceptado por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico y señalado como una supuesta estación de reabastecimiento de combustible utilizada para apoyar operaciones de Los Choneros, una de las principales organizaciones criminales de Ecuador, relacionada por las autoridades con el Cártel de Sinaloa.

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De acuerdo con la información difundida por el Comando Sur en su cuenta de la red social X, los tripulantes fueron retirados de la embarcación antes de que ésta fuera destruida.

“Los individuos retirados del buque han sido transferidos a las autoridades ecuatorianas”, indicó el organismo estadounidense al publicar un video de la operación.

Con este caso, suman seis embarcaciones ecuatorianas bombardeadas y hundidas desde el pasado 28 de agosto, cuando el Comando Sur comenzó a reportar públicamente una serie de operaciones marítimas contra presuntas estructuras dedicadas al narcotráfico.

El video muestra una operación marítima y aérea. Un helicóptero y un buque de gran tamaño monitorean una embarcación menor blanca en mar abierto. La embarcación, identificada como "Don Rufi", es seguida de cerca, y una lancha inflable se observa junto a ella. La secuencia concluye con una gran explosión en el agua que parece destruir la nave menor. Las imágenes contienen la etiqueta "UNCLASSIFIED".

Seis barcos destruidos, pero decenas de tripulantes quedan libres

Las operaciones estadounidenses se han desarrollado en coordinación con el gobierno ecuatoriano encabezado por Daniel Noboa, cuya administración ha colocado el combate a las organizaciones criminales entre sus principales prioridades ante la escalada de violencia registrada en el país sudamericano.

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Sin embargo, la campaña marítima ha generado cuestionamientos debido a que varios de los pescadores y tripulantes detenidos han rechazado cualquier relación con Los Choneros o con actividades del narcotráfico.

El pasado sábado, un juez dejó en libertad a 28 tripulantes de dos embarcaciones después de que no encontrara elementos suficientes para sostener la existencia de un delito.

La situación se repitió parcialmente este martes, cuando otros 32 tripulantes obtuvieron su libertad condicional después de ser procesados por una presunta asociación ilícita.

Los abogados defensores rechazaron las acusaciones y sostuvieron que la Fiscalía ecuatoriana no contaba con pruebas suficientes para demostrar que sus clientes formaban parte de una organización criminal.

(X @Southcom)
(X @Southcom)

Los casos han alimentado la controversia sobre las operaciones estadounidenses y la información utilizada para vincular a las embarcaciones con Los Choneros, grupo que Estados Unidos ha clasificado como una organización terrorista.

Mientras Washington sostiene que las naves formaban parte de una infraestructura logística utilizada para facilitar actividades ilícitas, los tripulantes y sus familiares han insistido en que se trataba de pescadores sin vínculos con el crimen organizado.

Marco Rubio llega a Quito en medio de la ofensiva

La destrucción del Don Rufo ocurre además en un momento clave para la relación entre Washington y Quito.

Este miércoles está prevista la llegada a Ecuador del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien visitará Quito como parte de una gira regional programada entre el 8 y el 10 de septiembre.

El funcionario estadounidense también tiene contempladas visitas a Colombia y Perú, con la cooperación contra las organizaciones criminales transnacionales como uno de los principales temas de su agenda.

Familiares y abogados de varios tripulantes han rechazado los señalamientos sobre vínculos con Los Choneros.
Familiares y abogados de varios tripulantes han rechazado los señalamientos sobre vínculos con Los Choneros.

La reunión con autoridades ecuatorianas se producirá mientras Estados Unidos incrementa su presencia y participación en acciones contra estructuras criminales que operan en rutas marítimas utilizadas para el tráfico internacional de drogas.

Los Choneros han sido identificados como una de las organizaciones más poderosas de Ecuador y han sido relacionados con redes internacionales de narcotráfico, entre ellas estructuras vinculadas con organizaciones mexicanas como el Cártel de Sinaloa.

También denuncian ataques anteriores cerca de Galápagos

La polémica por los seis barcos hundidos en las últimas semanas se suma a denuncias sobre otros presuntos ataques ocurridos anteriormente contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas.

Pescadores y familiares han señalado que al menos tres barcos habrían sido atacados en enero y marzo de este año cerca de las Islas Galápagos, aunque esos hechos no han sido reconocidos oficialmente por Estados Unidos ni por Ecuador.

Uno de los casos más graves es el de la embarcación Fiorella, cuyos ocho pescadores permanecen desaparecidos después de haber salido al mar en enero.

De acuerdo con información publicada por The Washington Post, los ataques contra tres pesqueros ecuatorianos habrían formado parte de una operación encubierta de la CIA, independiente de la campaña contra el narcotráfico desarrollada posteriormente por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han solicitado que se investigue la presunta participación estadounidense en la desaparición de los pescadores.

Mientras tanto, el hundimiento del Don Rufo marca un nuevo capítulo en la ofensiva marítima impulsada por Washington y mantiene abiertas las interrogantes sobre la inteligencia utilizada para identificar a las embarcaciones, así como sobre el destino de los pescadores ecuatorianos involucrados en estas operaciones.

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