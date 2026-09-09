Lucerito Mijares confirma que tuvo apendicitis y explica cómo se encuentra tras la operación

Lucerito Mijares se comunica con la audiencia en un video de tipo declaración personal. Ella aparece con una sudadera azul sobre una camiseta blanca y rosa. Su rostro muestra filtros digitales con puntos y líneas blancas alrededor de la nariz y la boca. La joven aborda públicamente su estado de salud tras una operación de apendicitis. La producción parece ser un mensaje grabado con un dispositivo móvil.

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Lucerito Mijares confirmó que tuvo apendicitis, que fue operada y detalló como se encuentra tras la hospitalización de emergencia en Ciudad de México.

La cantante publicó un video en Instagram para agradecer las muestras de preocupación y frenar las versiones que circularon sobre su estado de salud.

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La hija de Lucero y Manuel Mijares apareció frente a la cámara con un filtro y se dirigió a sus seguidores con un mensaje relajado. “Hola, ¿cómo estáaan? Está muy simpático este filtro porque me pone los hoyitos en la nariz”, comentó al inicio de su publicación.

(X)

¿Cómo se encuentra Lucerito Mijares?

La artista aprovechó el video para responder a quienes le enviaron mensajes durante las últimas horas. “Estoy bien, gracias a todos los que preguntaron, los que me mandaron mensaje, los que se preocuparon”, expresó.

Lucerito Mijares confirma que tuvo apendicitis y fue operada

Después de agradecer la preocupación de su público, Lucerito Mijares habló de forma directa sobre el padecimiento que enfrentó.

“Tuve una apendicitis y ya me operaron”, dijo en el video que compartió desde su cuenta oficial de Instagram.

La cantante no ofreció detalles sobre la fecha de la intervención, el hospital donde fue atendida ni el momento en que recibió el diagnóstico. Sí explicó que el procedimiento médico se desarrolló sin complicaciones.

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Lucero Mijares: la verdad detrás de las virales fotografías. (Infobae México)

“Todo súper, estuvo súper simple, súper fácil”, señaló. La joven se mostró sonriente y con ánimo de retomar pronto sus actividades públicas y profesionales.

En su mensaje, también pidió cautela ante las especulaciones que surgieron tras los primeros reportes. “Pues nada, no se crean chismes raros que andan luego rondando por ahí”, manifestó.

La intérprete explicó que decidió aparecer en redes sociales para responder personalmente a las dudas. “Y por eso estoy aquí, para aclarárselos”, añadió.

Lucerito cerró su mensaje con palabras de agradecimiento para quienes estuvieron cerca de ella durante la recuperación. “Gracias a todos los que me cuidaron, gracias a mis padres, a tíos, primos, los doctores, obviamente, enfermeras, enfermeros”, dijo.

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La artista también dejó un mensaje para sus seguidores sobre su regreso. “Gracias y nos veremos pronto”, expresó antes de terminar la grabación.

Lucero y Manuel Mijares cantan en el escenario de un concierto sinfónico. (Manuel Mijares: Instagram)

Los reportes previos hablaban de una posible hospitalización en Ciudad de México

Antes de que Lucerito Mijares hablara públicamente, una fuente había informado a Infobae México que la cantante habría sido hospitalizada de emergencia en Ciudad de México por un cuadro compatible con apendicitis.

La información inicial no precisó si la joven había sido sometida a una cirugía o si los médicos habían decidido mantenerla bajo observación. Tampoco se conoció el hospital al que habría ingresado ni detalles sobre la evolución del cuadro.

El reporte indicó que Lucero habría acompañado a su hija desde la madrugada del 7 de septiembre. Hasta ese momento, ninguno de los integrantes de la familia había emitido una postura directa sobre la versión.

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(Captura de pantalla)

En paralelo, Lucero compartió en X un adelanto del video de Cero Tolerancia, su próximo lanzamiento musical. “Hay cosas que de plano ya no se perdonan... y esta canción lo dice clarito”, escribió.

La cantante también anunció la fecha prevista para la publicación completa del material. “Les dejo un adelanto del video de #CeroTolerancia. Vayan a hacer su Pre-Save en mi bio y cuéntenme qué les parece este primer vistazo. ¡El jueves se estrena completo!”, publicó.

Mijares también permaneció activo en redes sociales. El cantante compartió una fotografía de su juventud, con una chaqueta de mezclilla y un peinado característico de aquella época.

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(Captura de pantalla)

“Allá por los 80s...”, escribió el intérprete junto a la imagen, que fue identificada por Instagram como contenido generado con inteligencia artificial.

Ninguna de esas publicaciones hizo referencia a la hospitalización de Lucerito Mijares. La confirmación llegó después mediante el video de la propia cantante, quien aseguró que ya había sido operada y que se encontraba bien.