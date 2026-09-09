Niurka desata polémica en La Granja VIP 2 al hablar de su pasado y las heridas que dejó atrás quemando la “mala hierba”

Niurka - (X)

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La participación de Niurka en La Granja VIP 2 volvió a mostrar una faceta mucho más emocional de la vedette, quien habló de las experiencias que, según contó, marcaron su personalidad y la llevaron a convertirse en una mujer fuerte. Su reflexión mezcló dolor, agradecimiento y una advertencia contra quienes considera parte de aquello que decidió dejar atrás.

Durante el momento, Niurka recordó incluso a personas de su familia que, según sus palabras, le prometieron amor y terminaron moldeándola de una manera que ella no había elegido. “Me convirtieron paso a paso en mi vida en algo que nadie me preguntó si quería ser”, afirmó entre lágrimas, antes de explicar que aprendió a tomar las riendas de su propia felicidad.

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Su discurso tomó fuerza cuando aseguró: “Un día aprendí que ser feliz es una decisión, y yo decidí serlo”. Después comparó su transformación con una ceiba: “Me hizo una gran ceiba grande y poderosa”. La frase resumió el tono de una intervención en la que decidió mirar hacia adelante.

Niurka recuerda las heridas que la hicieron más fuerte

Niurka volvió a causar revuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México al mostrar sus pechos al natural Foto: Instagram/Niurka

La vedette no presentó su historia como un camino sencillo. Al hablar de quienes le hicieron daño, utilizó la imagen de la “mala hierba” para referirse a aquello que, desde su perspectiva, tuvo que arrancar de su vida. “Entonces, sí le voy a dar en la madre a la mala hierba”, sentenció.

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Sin embargo, también dejó claro que para ella esa etapa ya comenzó a quedar atrás. “Quiero decirte que ya arranqué todas las que tenía que arrancar”, expresó. Su declaración marcó una diferencia entre recordar las heridas y permitir que continúen ocupando espacio en su presente.

La conversación adquirió un matiz todavía más íntimo cuando Niurka habló de algo que describió como inesperado y hermoso. Sin explicar en detalle de qué se trataba, aseguró que ese acontecimiento era una de las razones por las que se encontraba tan feliz durante su estancia en el programa.

Una familia dentro de La Granja VIP

La actriz tiene 5 años de edad (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

En medio de sus emociones, Niurka también tuvo palabras para sus compañeros. “Gracias a todos aquí, porque me han hecho sentir una gran familia en la granja y quiero que eso siga siendo”, manifestó, dejando claro que la convivencia también estaba teniendo un significado especial para ella.

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La actriz recordó que su mayor obra personal son sus hijos. “Lo más importante que yo he hecho en mi vida, mi obra maestra, son mis hijos”, dijo, antes de plantear que quizá podía considerar terminada esa parte de su vida. Sin embargo, inmediatamente amplió su reflexión hacia su público.

Niurka explicó que mantiene un compromiso con las personas que la siguen y que aseguran sentirse representadas por ella. “No puedo colgar las sábanas, ni las herramientas, ni las armas. Tengo que seguir así fuerte por ellos”, declaró, convirtiendo su mensaje personal en una especie de promesa hacia su audiencia.

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La polémica que ha acompañado a Niurka

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La personalidad directa de Niurka ha sido una constante durante su trayectoria en el entretenimiento. Sus declaraciones contundentes, enfrentamientos públicos y opiniones sin demasiados filtros han contribuido a construir una imagen mediática asociada con la confrontación, pero también con una enorme capacidad para mantenerse vigente frente a las cámaras.

En La Granja VIP, esa personalidad vuelve a ocupar un lugar central. La diferencia, en este caso, estuvo en el tono de su discurso: detrás de las frases fuertes apareció una mujer hablando de heridas, aprendizaje, familia, felicidad y de la necesidad de continuar siendo fuerte para quienes encuentran inspiración en ella.

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El cierre de su intervención recuperó el carácter desafiante que suele acompañarla. “Para que no se me olvide cómo tirar la hierba mala”, afirmó antes de recibir el apoyo de sus compañeros. Más allá de cualquier interpretación, Niurka dejó claro que su historia, según sus propias palabras, no terminó en las heridas del pasado: ahora busca avanzar con la fuerza que dice haber construido.