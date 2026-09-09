La aclaración de Isaac ‘Pitbull’ Cruz sobre su cambio de equipo y cambiar a su padre por Eddy Reynoso: “No será la primera ocasión, ahí está el caso de Mayweather”

Pitbull Cruz saldrá a pelear acompañado de Eddy Reynoso en su esquina (IG/ @isaacpitbullcruz)

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En cuestión de días, Isaac Pitbull Cruz regresará al cuadrilátero para medirse ante Néstor Bravo en la defensa del título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el peleador capitalino será parte de la cartelera del mes patrio, por lo que buscará dar una actuación sobresaliente.

En su regreso al cuadrilátero, el Pitbull Cruz saldrá acompañado de Eddy Reynoso, esto tras integrarse al Canelo Team para continuar sus entrenamientos tras romper relación con ex entrenador que es su papá.

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El Pitbull explicó por qué decidió sumarse al cambio de entrenador y dejar atrás la etapa en la que su padre, Isaac Cruz, ocupaba ese puesto. El boxeador negó que exista una ruptura entre ambos y sostuvo que la decisión responde a su crecimiento dentro del boxeo.

Pitbull Cruz se sincera sobre cambiar a su papá por Eddy Reynoso como su entrenador

Luego de que apareciera junto al Canelo Team, surgieron versiones sobre presuntas diferencias con su padre. El peleador de la Magdalena Contreras rechazó esa lectura y afirmó que la separación se limita al vínculo de trabajo entre entrenador y peleador.

Pitbull Cruz se sincera sobre cambiar a su papá por Eddy Reynoso como su entrenador (José Luis Cruz/ Infobae México)

“Todo tiene un principio y un final, y en este punto tomé el riesgo de acabar con la relación entrenador-peleador. No será la primera ocasión, ahí está el caso de Mayweather. Tomé esta decisión para incursionar al Canelo Team, todas las decisiones que tomo son viendo pros y contras”, relató para ESPN.

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El pugilista, originario de La Magdalena Contreras, insistió en que la relación familiar se mantiene en buenos términos. “Nosotros estamos bien, tranquilos; los medios que se dedican a hacer chismes que se dediquen a eso y se alejen del boxeo”, expresó.

Para Cruz, el movimiento también responde a una evaluación de futuro. Según dijo, su prioridad es su bienestar, el de su familia y el de su equipo, con la expectativa de que una nueva etapa de trabajo le permita aspirar a bolsas más altas.

“Nosotros siempre buscamos lo mejor, todo aquel que quiera sumar será bienvenido. En esta ocasión se terminó la relación y yo tengo que seguir viendo hacia adelante para mi bienestar, para mi familia y para mi equipo”, señaló el boxeador.

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También adelantó que ya trabaja con buen ánimo en esta nueva fase. “Lo van a ver, hemos estado trabajando muy felices durante y antes”, comentó.

Isaac Pitbull Cruz ya tiene fecha para su regreso al cuadrilátero (Instagram / Pitbull Cruz)

Anteriormente el Pitbull Cruz reconoció en charla con Izquierdazo que ya no fue posible mantener la dinámica de trabajo con su padre, aunque evitó plantearlo como un conflicto personal. “Ya no pudimos trabajar, ya no pudimos continuar, pero bueno, a final del día los cambios son para bien y yo voy a seguir enfocándome para seguir creciendo como persona y como profesional”, afirmó.

El peleador también contó cómo surgió el vínculo con Eddy Reynoso. El primer acercamiento ocurrió hace 5 años en Las Vegas, durante un viaje en el que coincidieron alrededor de la pelea entre Manny Pacquiao y Yordenis Ugas. A partir de ese encuentro intercambiaron teléfonos y mantuvieron contacto a la distancia hasta alcanzar un acuerdo para trabajar juntos.

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La próxima pelea del mexicano ya tiene fecha y sede. Cruz enfrentará al puertorriqueño Néstor Bravo el 19 de septiembre de 2026 en el Pechanga Arena de San Diego, California.

Mauricio Sulaimán felicitó al Pitbull Cruz por regresar al ring junto a Eddy Reynoso

Mauricio Sulaimán respaldó que el Pitbull Cruz trabaje con Eddy Reynoso a partir de su pelea del 19 de septiembre en San Diego, una decisión que, a juicio del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, puede empujar al capitalino hacia un escalón más alto en la división superligera ante un rival puertorriqueño que llegará con una sola derrota.

Pitbull Cruz protagoniza un gesto de amor al compartir un bocado de pizza con su esposa durante la celebración de su victoria (LAPRESSE)

El combate en la Pechanga Arena será la segunda defensa de Cruz como campeón interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo. El mexicano llegará con marca de 28-3-2 y 18 nocauts, mientras Néstor Bravo se presentará con récord de 24-1 y 17 definiciones antes del límite.

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Esta será la primera vez que el peleador de la Magdalena Contreras tenga a Reynoso en la esquina. La pelea también pondrá frente a frente a un mexicano y a un puertorriqueño en una rivalidad tradicional del boxeo.

Sulaimán avaló el relevo en el equipo de trabajo del campeón interino y lo planteó como una medida para buscar una evolución deportiva. El dirigente sostuvo que el ajuste llega en una etapa en la que Cruz busca campeonatos internacionales y una nueva fase en su carrera.

“Es un paso inteligente, hay boxeadores que han encontrado esa evolución de entender que hay niveles a los que te puede llevar un entrenador y hay necesidad de ajustar y mejorar y hay quienes te pueden llevar a mejorar”, dijo Sulaimán Saldívar al Diario de los Deportistas.

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Eddy Reynoso aparece como el entrenador para medir a Cruz con la élite

El titular del CMB consideró que el trabajo con el Canelo Team puede darle al capitalino recursos para competir con rivales de mayor nivel en las 140 libras. En su lectura, Cruz ya dejó atrás la etapa de enfrentar a cualquier oponente de la categoría.

Eddy Reynoso aparece como el entrenador para medir a Cruz con la élite (REUTERS/Henry Romero)

“Siento que Eddy Reynoso es uno de los grandes entrenadores de todo el mundo y tiene la capacidad de darle a Pitbull Cruz ese extra para poder enfrentar a boxeadores de la élite, porque Pitbull ya no está para pelear con cualquiera, él está en un lugar especial en la división de los superligeros”, señaló.

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La siguiente pelea responderá también a una pregunta central sobre esta alianza: cómo luce Cruz en su primera presentación con Reynoso tras varios meses sin actividad. Su combate más reciente fue el 6 de diciembre de 2025, cuando empató con el estadounidense Lamont Roach Jr en San Antonio, Texas.

Antes de ese resultado, el mexicano derrotó en julio al sonorense Omar Salcido por decisión unánime en Las Vegas. Esa victoria le permitió quedarse con el cinturón que ahora expondrá por segunda ocasión.

Isaac Cruz oficializó en septiembre su incorporación al equipo de Saúl Álvarez y Eddy Reynoso con la mira puesta en volver al ring este 19 de septiembre frente a Bravo. La decisión marcó un cambio directo en su trayectoria después de separarse del entrenador con el que comenzó su carrera.

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El propio boxeador explicó que el ajuste más fuerte fue dejar de trabajar con su padre en la esquina. Aunque reconoció la importancia de esa etapa en su formación, dio por concluido ese ciclo con la idea de crecer dentro y fuera del cuadrilátero.