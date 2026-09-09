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Por qué Gilberto Mora no fue considerado dentro de los nominados al Balón de Oro 2026

El mediocampista de Xolos de Tijuana brilló en la Copa Mundial y sumó 216 minutos en cuatro partidos, pero no fue suficiente para France Football

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Gilberto Mora
Morita se convirtió en el segundo jugador más joven en disputar una eliminatoria mundialista, sólo detrás de Pelé, y la FIFA elogió su visión de juego, pero la evaluación anual lo descartó para el Trofeo Kopa. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El anuncio de los nominados al Balón de Oro 2026 generó gran entusiasmo en México por la presencia de Julián Quiñones y Scarlett Camberos, pero también dejó un vacío: la ausencia de Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana, quien había brillado en el Mundial 2026 con apenas 17 años.

La exclusión de “Morita” en el Trofeo Kopa no responde a un error, sino a la enorme competencia internacional y a los criterios de selección de France Football.

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El mediocampista de Xolos de Tijuana cumple con la edad para competir por el Trofeo Kopa para menores de 21 años, pero no alcanzó por falta de participación en Europa. (RS)
El mediocampista de Xolos de Tijuana cumple con la edad para competir por el Trofeo Kopa para menores de 21 años, pero no alcanzó por falta de participación en Europa. (RS)

En este caso, priorizan temporadas completas en clubes de élite y títulos colectivos. Su situación refleja el contraste entre ser una joya nacional y competir contra talentos que ya dominan la escena europea.

El contexto de la exclusión de Gilberto Mora

El camino de Gilberto hacia la nominación parecía lógico: fue el único menor de edad en el Mundial 2026, titular contra Chequia, Ecuador e Inglaterra, y acumuló 216 minutos en cuatro partidos.

Aunado a ello, la FIFA elogió su visión, conducción y madurez, destacándolo como una de las sorpresas del torneo.

  • Cumplía con la edad para competir en el Trofeo Kopa, destinado a menores de 21 años.
  • Su Mundial fue histórico, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en disputar un partido de eliminación directa, sólo detrás de Pelé en 1958.
  • Su nombre resonó en México, donde se le considera la gran promesa de la generación.
Mundial 2026 - México - Ecuador
Gilberto destacó en el Mundial 2026 con 216 minutos en cuatro partidos y como titular ante Chequia, Ecuador e Inglaterra. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Sin embargo, la evaluación de France Football abarcó todo el periodo entre agosto 2025 y julio 2026. Ahí, Mora no pudo competir contra futbolistas que ya suman temporadas completas en Premier League, Bundesliga, LaLiga y Champions League.

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La competencia que lo superó

La lista de 10 nominados al Trofeo Kopa 2026 muestra el nivel de exigencia que enfrentó Mora.

  • Lamine Yamal (Barcelona) – 25 goles, 20 asistencias, campeón del Mundial, LaLiga y Supercopa.
  • Pau Cubarsí (Barcelona) – Mejor jugador joven de la Copa del Mundo.
  • Yan Diomandé (Real Madrid) – 16 goles y fichaje récord de 125 millones de euros.
  • Warren Zaïre-Emery (PSG) – Campeón de Champions, Ligue 1 y múltiples títulos internacionales.
  • Otros nombres: Kerim Alajbegović, Ayyoub Bouaddi, Lennart Karl, Éli Junior Kroupi, Johan Manzambi, Ibrahim Maza.

El corte refleja que no basta con ser una revelación mundialista: se requiere continuidad, títulos y protagonismo sostenido en clubes de élite. Mora, por ahora, no cumple con esos parámetros.

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