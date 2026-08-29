Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, acaba con los rumores sobre Álvaro Fidalgo y confirma porqué no ha jugado

Pellegrini detalló que evitó forzar al mediocampista mexicano luego de un verano cargado con el Mundial 2026. (Especial)

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El inicio de la temporada 2026-27 de LaLiga generó gran incertidumbre en torno a Álvaro Fidalgo, quien no apareció en las primeras jornadas con el Real Betis.

Los rumores sobre un posible regreso al América, crecieron rápidamente. Sin embargo, el propio Manuel Pellegrini se encargó de disipar las especulaciones con una explicación clara.

Manuel Pellegrini desmiente los rumores de un regreso al Club América y afirma que Fidalgo sigue contemplado en el proyecto verdiblanco. (Handout via REUTERS)

El técnico chileno reafirmó que el “Maguito” por ahora está contemplado como parte del proyecto verdiblanco y que su regreso está próximo. Con ello, confirmó que el jugador será parte de la rotación en una campaña marcada por el reto de la UEFA Champions League.

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La lesión de Fidalgo y la precaución médica

La falta de minutos de Álvaro responde a un tema físico que el entrenador prefirió manejar con cautela: “No ha tenido minutos porque la semana pasada no estaba al cien por ciento de su rodilla. Ya podía hacer trabajo, podía pegarle al balón, pero no estaba recuperado al cien por ciento”.

El estratega añadió que apurarlo habría retrasado su recuperación total, por lo que optó por llevarlo con calma. La decisión refleja una estrategia de protección: evitar recaídas en un jugador que viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

El Mundial 2026 con la Selección Mexicana aparece como antecedente del desgaste del jugador, y el Betis busca evitar recaídas antes de reintegrarlo. REUTERS/Henry Romero

La inclusión del mediocampista en la convocatoria frente al Levante confirma que su regreso está próximo y que el cuerpo técnico lo considera parte de la rotación en LaLiga y Champions.

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De esta manera, Pellegrini blindó a su mediocampista y dejó claro que su ausencia fue únicamente por motivos de salud, no por falta de confianza.

Rumores apagados y confianza verdiblanca

La inactividad del “Maguito” desató versiones sobre un posible regreso a México, pero Pellegrini fue tajante al desmentirlas. “A lo mejor el haberlo apurado le hacía después retardar su recuperación total, así que lo vamos a llevar con cuidado, yo creo que ya esta semana debe estar disponible”.

El hecho de que Álvaro estuviera en el banquillo en los primeros partidos demuestra que nunca estuvo fuera de los planes. La convocatoria frente al Levante confirma que el mediocampista sigue siendo considerado por el cuerpo técnico del chileno.

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Pellegrini sostiene que apurar a Álvaro Fidalgo habría retrasado su recuperación total y por eso el cuerpo técnico decidió llevarlo con cuidado. (X/ @RealBetis)

Los rumores de salida hacia las Águilas se apagaron con la voz del propio entrenador, quien dejó claro que Fidalgo permanece en el Betis y cuenta con su confianza. Así, la narrativa cambia de un posible regreso a México a la consolidación y la oportunidad de competir en Europa.

El reto de la Champions y el futuro del Maguito

El Betis afronta una temporada histórica con su participación en la Champions League, y Pellegrini sabe que necesita a todos sus jugadores disponibles.

El club se medirá a rivales de élite como Arsenal , Bayern , Borussia Dortmund y Porto , además del Feyenoord , Lille y Slovan Bratislava .

Fidalgo tendrá la oportunidad de demostrar su calidad en un mediocampo competitivo junto a Isco , Lo Celso y Fornals .

La confianza del técnico en su recuperación es clave para que pueda ser parte de la rotación europea.

La permanencia del mexicano fortalece la plantilla en un momento en el que Pellegrini pidió explícitamente que no haya más salidas.

En este sentido, el “Maguito” encara un reto personal: recuperar protagonismo y consolidarse como referente en el futbol europeo.

Álvaro Fidalgo compite por un lugar en el mediocampo del Betis, mientras Pellegrini pide que no haya más bajas en el plantel. (Europa Press)

La temporada 2026-27 representa para Álvaro una oportunidad única: dejar atrás los rumores y las lesiones para convertirse en pieza clave de un Betis que busca trascender en Europa.

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