Los memes y burlas que desató el fugaz paso de Gala Montes por La Casa de los Famosos 2026 (Captura de pantalla)

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Gala Montes decidió abandonar La Casa de los Famosos México 2026 tras dos días dentro del encierro, luego de que ingresara sorpresivamente el pasado domingo como parte de un movimiento de la producción para mover el reality y competir por el rating con La Granja VIP.

El fugaz regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos terminó en 48 horas y desató una ola de memes y burlas en redes sociales. La actriz ingresó el domingo 6 de septiembre para ocupar el lugar de Aldo Rendón y abandonó la competencia por voluntad propia la tarde del martes 8, según confirmó la producción del reality de Televisa.

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La producción confirmó la salida de Gala Montes a través de “La Jefa”

Reacción de la salida de Gala Montes (Captura)

“La Jefa” reunió a los habitantes en la sala para anunciar la noticia mientras Gala Montes se resistía a bajar a la reunión. “Quiero darles la tranquilidad, Gala está bien, pero tomó la decisión de abandonar la competencia”, dijo la voz del reality.

El comentarista de TUDN Memo Schutz interpretó el episodio como resultado de la unión del grupo: “A lo mejor el hecho de que todos estábamos unidos, dijeron (producción) ‘no, no va a funcionar’”, ya que al parecer el papel de Gala adentro del encierro era crear conflictos.

Además, Karina Torres señaló que Gala no se encontraba bien y aplaudió que lo más sensato era que saliera de la competencia para que estuviera tranquila. Por su parte, Yahir especuló que, desde el episodio del jamón, algo estaba raro con Montes y la producción.

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Reacción de la salida de Gala Montes (Captura)

Uno de los últimos momentos de Gala Montes en la casa fue en la sala previo al inicio de la prueba del líder, cuando la actriz dijo “ahorita vengo, voy rápdio al Oxxo, ¿Quieren algo?“, lo que ha sido retomado en redes sociales como burla, asegurando que sí fue a la tienda y ya no regresó.

Los memes sobre los jamones desaparecidos se viralizaron horas antes de la salida

La mañana del martes, antes de conocerse la salida, el cantante Yahir notó que faltaban seis paquetes de jamón de la cocina. “No sé si se acabó o se desapareció”, dijo con cautela para que no lo escuchara Gala Montes.

Ningún habitante se animó a señalarla directamente por temor, lo que generó comparaciones en X con la frase “es una gasolina esperando una chispa”, dichas por el propio Yahir.

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Ingreso de Gala Montes ya había generado sospechas por su comportamiento

Desde su llegada, la forma de hablar y moverse de la actriz generó teorías entre los espectadores. Montes apareció en el gimnasio de la casa con movimientos de boxeo intensos durante la noche, un momento que circuló rápido en redes.

El actor Orlando Santana, amigo de Montes, publicó un clip en el que ambos aparecen dentro de un vehículo bebiendo y fumando, con la misma vestimenta que ella usó para entrar al reality. La coincidencia en la ropa hizo pensar a los usuarios que la grabación fue tomada horas antes de su ingreso a la competencia.

Esta es la cuarta baja no decidida por votación del público en la temporada

La salida de Gala Montes se suma a las de Fede Vigevani, Aldo Rendón y Yanet García, quien dejó la competencia por decisión de sus compañeros tras considerarla “un mueble”. La actriz había regresado para promocionar su nuevo álbum, La hija de nadie, cuyo lanzamiento está previsto para el 23 de octubre.

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Hasta la tarde del martes, La Casa de los Famosos México no había informado si un nuevo habitante ocupará el lugar vacante que dejó Montes. Tampoco se especificó si el episodio se abordará en la transmisión nocturna en vivo. La producción se limitó a desear “el mejor de los éxitos en futuros proyectos” a la actriz.

Los mejores Memes y burlas de la salida de Gala Montes

Los usuarios en redes sociales echaron a volar su creatividad para mofarse del paso fugaz de Gala Montes en La Casa de los Famosos México 2026: