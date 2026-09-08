México

Los memes y burlas que desató el fugaz paso de Gala Montes por La Casa de los Famosos 2026

Gala Montes decidió abandonar La Casa de los Famosos México 2026 un par de días después de haber entrado, así reaccionaron los habitantes y el público

Los memes y burlas que desató el fugaz paso de Gala Montes por La Casa de los Famosos 2026 (Captura de pantalla)
Los memes y burlas que desató el fugaz paso de Gala Montes por La Casa de los Famosos 2026 (Captura de pantalla)
Guardar

Gala Montes decidió abandonar La Casa de los Famosos México 2026 tras dos días dentro del encierro, luego de que ingresara sorpresivamente el pasado domingo como parte de un movimiento de la producción para mover el reality y competir por el rating con La Granja VIP.

El fugaz regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos terminó en 48 horas y desató una ola de memes y burlas en redes sociales. La actriz ingresó el domingo 6 de septiembre para ocupar el lugar de Aldo Rendón y abandonó la competencia por voluntad propia la tarde del martes 8, según confirmó la producción del reality de Televisa.

PUBLICIDAD

La producción confirmó la salida de Gala Montes a través de “La Jefa”

Reacción de la salida de Gala Montes (Captura)
Reacción de la salida de Gala Montes (Captura)

“La Jefa” reunió a los habitantes en la sala para anunciar la noticia mientras Gala Montes se resistía a bajar a la reunión. “Quiero darles la tranquilidad, Gala está bien, pero tomó la decisión de abandonar la competencia”, dijo la voz del reality.

El comentarista de TUDN Memo Schutz interpretó el episodio como resultado de la unión del grupo: “A lo mejor el hecho de que todos estábamos unidos, dijeron (producción) ‘no, no va a funcionar’”, ya que al parecer el papel de Gala adentro del encierro era crear conflictos.

Además, Karina Torres señaló que Gala no se encontraba bien y aplaudió que lo más sensato era que saliera de la competencia para que estuviera tranquila. Por su parte, Yahir especuló que, desde el episodio del jamón, algo estaba raro con Montes y la producción.

PUBLICIDAD

Reacción de la salida de Gala Montes (Captura)
Reacción de la salida de Gala Montes (Captura)

Uno de los últimos momentos de Gala Montes en la casa fue en la sala previo al inicio de la prueba del líder, cuando la actriz dijo “ahorita vengo, voy rápdio al Oxxo, ¿Quieren algo?“, lo que ha sido retomado en redes sociales como burla, asegurando que sí fue a la tienda y ya no regresó.

Los memes sobre los jamones desaparecidos se viralizaron horas antes de la salida

La mañana del martes, antes de conocerse la salida, el cantante Yahir notó que faltaban seis paquetes de jamón de la cocina. “No sé si se acabó o se desapareció”, dijo con cautela para que no lo escuchara Gala Montes.

Ningún habitante se animó a señalarla directamente por temor, lo que generó comparaciones en X con la frase “es una gasolina esperando una chispa”, dichas por el propio Yahir.

Imagen RR3Z2WOW55EHTEV2XLN4KLRCXI

Ingreso de Gala Montes ya había generado sospechas por su comportamiento

Desde su llegada, la forma de hablar y moverse de la actriz generó teorías entre los espectadores. Montes apareció en el gimnasio de la casa con movimientos de boxeo intensos durante la noche, un momento que circuló rápido en redes.

El actor Orlando Santana, amigo de Montes, publicó un clip en el que ambos aparecen dentro de un vehículo bebiendo y fumando, con la misma vestimenta que ella usó para entrar al reality. La coincidencia en la ropa hizo pensar a los usuarios que la grabación fue tomada horas antes de su ingreso a la competencia.

Esta es la cuarta baja no decidida por votación del público en la temporada

La salida de Gala Montes se suma a las de Fede Vigevani, Aldo Rendón y Yanet García, quien dejó la competencia por decisión de sus compañeros tras considerarla “un mueble”. La actriz había regresado para promocionar su nuevo álbum, La hija de nadie, cuyo lanzamiento está previsto para el 23 de octubre.

Hasta la tarde del martes, La Casa de los Famosos México no había informado si un nuevo habitante ocupará el lugar vacante que dejó Montes. Tampoco se especificó si el episodio se abordará en la transmisión nocturna en vivo. La producción se limitó a desear “el mejor de los éxitos en futuros proyectos” a la actriz.

Los mejores Memes y burlas de la salida de Gala Montes

Los usuarios en redes sociales echaron a volar su creatividad para mofarse del paso fugaz de Gala Montes en La Casa de los Famosos México 2026:

Imagen 7XGJ3SR5VZAUZJWQHCCQXFPYMI
Imagen ME2PPBEY6VCOBH2CIKHQPIDZQM
Imagen 2MJZW665ZNDMFPZA27L3LCHSFA
Imagen GVEO6M4TPVHS5K7Z5PNLCSLBF4
Imagen AEY74AQQF5F2VML4AAY5TYVIOE

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026Gala Montestelevisarealitymexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

K-EXPO México 2026 en la CDMX: revelan el cartel oficial del festival en el WTC y la fecha para conseguir boletos

Las agrupaciones Winner y Alpha Drive One lideran la función estelar del Pepsi Center, el público podrá adquirir pases a partir de este 11 de septiembre

K-EXPO México 2026 en la CDMX: revelan el cartel oficial del festival en el WTC y la fecha para conseguir boletos

Scarlett Camberos narra cómo se enteró de su nominación al Balón de Oro: “Sigo en Shock”

La delantera americanista entró a la prestigiosa lista de las mejores futbolistas a nivel mundial

Scarlett Camberos narra cómo se enteró de su nominación al Balón de Oro: “Sigo en Shock”

Las rutas más rápidas de transporte público para llegar al Cruz Azul vs América y no pagar estacionamiento

Optar por servicios de movilidad, permite a los aficionados ahorrar frente a quienes decidan manejar y pagar un lugar dentro o cerca del Azteca

Las rutas más rápidas de transporte público para llegar al Cruz Azul vs América y no pagar estacionamiento

Temblor hoy en México 8 de septiembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.1 en Matías Romero, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 8 de septiembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.1 en Matías Romero, Oaxaca

Fitonia: la planta de interior ideal para decorar el baño por su adaptación a la humedad y luz indirecta

La fitonia puede transformar un baño luminoso con sus hojas veteadas, pero necesita una condición indispensable

Fitonia: la planta de interior ideal para decorar el baño por su adaptación a la humedad y luz indirecta
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

Aseguran más de 70 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un camión de tunas en la Aduana de Tijuana

De la guerra entre CJNG y el Cártel de Sinaloa a la caza de agentes: Tecate vive su escalada de violencia más intensa en 2026

Golpe a las finanzas de Los Mezcales en Colima: caen dos de sus operadores logísticos y administradores de recursos

Qué pasó con la esposa mexicana de Ryan Wedding, su novia colombiana y la ‘madame’ que mató por él

ENTRETENIMIENTO

Las señales de alerta que dio Gala Montes antes de entrar al reality de la Casa de los Famosos

Las señales de alerta que dio Gala Montes antes de entrar al reality de la Casa de los Famosos

Edson Álvarez es señalado de ser cómplice de secuestro, productor acusa a su suegro

Kenia Os, Gloria Trevi y Carlos Rivera encabezan el cartel de las Fiestas de Octubre 2026: sede, fechas y precio de los boletos

Gala Montes abandona de forma sorpresiva la Casa de los Famosos 2026

Gala Montes busca eliminar a los hombres de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Scarlett Camberos narra cómo se enteró de su nominación al Balón de Oro: “Sigo en Shock”

Scarlett Camberos narra cómo se enteró de su nominación al Balón de Oro: “Sigo en Shock”

Las rutas más rápidas de transporte público para llegar al Cruz Azul vs América y no pagar estacionamiento

Hormiga González se compara con Messi tras firmar doblete con el Olympiacos: “Mi trabajo es meterla”

El documental sobre Edson Álvarez que derivó en una acusación contra el jugador de la selección mexicana

Luis Ángel Malagón apunta a volver con América para el Clásico Joven contra Cruz Azul