Scarlett Camberos narra cómo se enteró de su nominación al Balón de Oro: “Sigo en Shock”

La delantera del club América compartió sus impresiones al saber que fue nominada al Balón de Oro Femenino 2026 por su trabajo a lo largo de este año con las águilas (YouTube/ Club América)

Guardar

La revista France Football dio a conocer los nombres de los mejores jugadores a nivel mundial nominados al Balón de Oro. En la categoría femenil, la delantera Scarlett Camberos figuró entre la lista de mejores jugadoras, por lo que aspira al premio de este 2026.

En una charla que publicó el club América, equipo en el que compite la futbolista de 25 años, compartió detalles del momento en el que se enteró de este logro, y reveló quién fue la persona en conocerlo. Y es que, en medio de los compromisos que tiene en este Apertura 2026, la seleccionada mexicana confesó cómo vivió este momento.

PUBLICIDAD

Camberos compartió que no conocía que estaba entre las nominadas, situación que la dejó en shock al saber que su nombre aparecía en la prestigiosa lista a la que aspira cualquier futbolista profesional. “No, obviamente no sabía”, fue lo primero que compartió.

Así se enteró Scarlett Camberos de su nominación al Balón de Oro

La goleadora americanista explicó que durante la mañana estaba realizando su dinámica habitual, por lo que no había prestado a las noticias que ya circulaban en redes sociales tras la publicación de los nombres nominados al Balón de Oro.

Así se enteró Scarlett Camberos de su nominación al Balón de Oro ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

“Creo que me estaba lavando los dientes y haciendo mi rutina, y empecé a ver mensajes de mi representante y varias personas de que felicidades, enhorabuena. Y yo: ‘¿qué está pasando?’“, compartió.

PUBLICIDAD

Fue entonces que decidió tomar el celular e investigar a qué se referían sus amigos y conocidos que la estaban felicitando por este triunfo en su carrera deportiva.

“Entonces, entré a las redes y ya es cuando vi, pero sí, creo que sigo en shock, como si no fuera real, pero sí, pues bueno, siento que es como una motivación extra que me da de que, pues estoy haciendo las cosas bien y tener esa nominación es como: ¡ah!, puedo estar orgullosa de mi trabajo".

En la misma entrevista para América Femenil reconoció lo difícil que ha sido su desarrollo como futbolista profesional, por lo que confesó la alegría que le generó esta nominación.

PUBLICIDAD

Es oficial la nominación de la futbolista mexicana en este prestigioso evento. (TW @ballondor)

“Siento que es como a veces me cuesta mucho como ver hacia atrás y decir: ‘Ah, esto lo he hecho bien, estoy orgullosa de esto’. Y entonces, como una nominación así, pues sí, me hace reflejar y sí, estoy muy feliz”.

¿Con quién compartió Scarlett Camberos su nominación al Balón de Oro?

Camberos se sinceró y relató que la primera persona con la que habló de la nominación y compartió este logro fue con su mamá. Al estar acompañada de ella fue con quien le compartió la noticia, le explicó qué significaba la nominación pues no dimensionaba lo importante que era este logro en el desempeño de Scarlett como futbolista.

PUBLICIDAD

“A mi mamá, porque justo está aquí y le dije: ‘Ma, creo que me nominaron para el Balón de Oro’. Mi mamá: ‘¿qué es eso, de Concacaf?’. Y yo: ‘No, ma, como el Balón de Oro, del que gana Messi cada año’ Y creo que ahora sí ya, ya sabe qué es, pero estaba confundida"

Scarlett Camberos, la primera mexicana nominada al Balón de Oro

Scarlett Camberos es la primera mexicana nominada al Balón de Oro 2026, una distinción anunciada por France Football que también incluye al América Femenil entre los cinco candidatos a Mejor Club Femenino del Año y coloca a la Liga MX Femenil en una vitrina que hasta ahora había estado dominada por equipos de Europa.

PUBLICIDAD

Scarlett Camberos es la primera mexicana nominada al Balón de Oro (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La ceremonia se realizará el próximo lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, en una edición que además conmemora el 70 aniversario del premio. En la categoría de clubes, el equipo de Coapa llega como el único representante de México y de toda la Concacaf, además de ser la única institución no europea en la lista final.

La nominación individual de la delantera está respaldada por una campaña de 27 goles con las Águilas. A sus 25 años, Camberos aparece en la terna de Mejor Jugadora del Mundo junto a figuras de clubes europeos como Esmee Brugts del FC Barcelona, Mariona Caldentey del Arsenal, Melchie Dumornay del OL Lyonnes, Caroline Graham Hansen del FC Barcelona y Patri Guijarro del FC Barcelona.

PUBLICIDAD

El dato marca un precedente para el futbol femenil mexicano: ninguna otra jugadora del país había figurado antes en esa categoría. La publicación francesa también incluyó al club azulcrema en una candidatura colectiva que refuerza el crecimiento competitivo del torneo local, fundado oficialmente en 2017.