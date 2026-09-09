Las rutas más rápidas de transporte público para llegar al Cruz Azul vs América y no pagar estacionamiento

Este fin de semana se jugará el Clásico Joven del Apertura 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Este sábado 12 de septiembre, desde el Monumental estadio Azteca, los clubes: Cruz Azul y América jugarán una nueva versión del Clásico Joven, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

Hoy, a través de la plataforma Fanki, salieron en venta los boletos para el Cruz Azul vs América, los cuales rondan a un precio no muy económico que podría afectar, principalmente, a los aficionados que acudirán al Coloso de Santa Úrsula en automóvil este fin de semana.

PUBLICIDAD

Y es que, además de las entradas, cabe recordar que el estacionamiento del estadio Azteca tampoco es barato, sobre todo cuando se trata de un partido que estima un lleno total, por tener en un mismo escenario a dos de los equipos importantes de la Ciudad de México.

Es por eso que muchos fans tomarían la opción de asistir al Azteca en transporte público. Uno de los trayectos más conocidos del público es combinar el Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la Línea 2 con dirección a Tasqueña, para luego arribar al Tren Ligero e ir directo a la estación estadio Azteca o Huipilco.

PUBLICIDAD

Estos son los nuevos torniquetes de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

El STC Metro cobra $5 pesos por viaje en cualquiera de sus doce líneas de movilidad. En tanto, el Tren Ligero tiene un valor de $3 pesos. La suma entre los dos servicios es de $8 pesos para quienes ya cuentan con Tarjeta de Movilidad Integrada.

El recorrido final requiere dar unos pasos y seguir las rutas señalizadas por autoridades y personal operativo. Elegir una u otra estación dependerá de la puerta asignada en el boleto y de los accesos que se habiliten el sábado para el Clásico Joven.

Las vías para asistir al Cruz Azul vs América desde distintos puntos de la Ciudad de México

Aficionados del fútbol mexicano viajan en autobús público con banderas y camisetas verdes rumbo al Estadio Azteca en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fanáticos que salen de Insurgentes, entre las zona de: Chapultepec, la Roma, la Condesa o el corredor del Metrobús Línea 1, pueden tomar dicho transporte rumbo a Perisur. En ese punto, el Trolebús de la Línea 12 conecta con Tasqueña, donde comienza el Tren Ligero.

PUBLICIDAD

Un viaje en Metrobús consta de $6 pesos. El Trolebús Línea 12 cobra $7 pesos y el Tren Ligero sólo $3. Esta alternativa resulta útil para los asistentes del poniente y surponiente, aunque requiere más transbordos que la ruta de la Línea 2 del Metro hacia Tasqueña.

Por el oriente, una ruta con mucha frecuencia parte de Pantitlán o Tacubaya, por la Línea 9 del STC Metro. La conexión en Chabacano, de la Línea Azul, permite avanzar a la dirección de Tasqueña y enlazar con el Tren Ligero. Esos movimientos cuestan $8 pesos, porque el transbordo no genera un segundo pago.

PUBLICIDAD

Un Metrobús rojo y blanco circula por una calle concurrida frente al Estadio Azteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde Universidad y Ciudad Universitaria, llegar a Tasqueña mediante camión, RTP o rutas locales y abordar el Tren Ligero. También pueden buscar las rutas que circulan entre CU, Perisur y la zona de Tlalpan para acercarse a las entradas peatonales del estadio.

RTP ordinario más Tren Ligero, el gasto sería de $5 pesos por persona y trayecto. RTP exprés y Tren Ligero: El total sería de $7. Camión o microbús podrían cobrar entre $7.50 y $9 pesos, según la distancia; al sumar los $3 pesos del Tren Ligero, el viaje costaría entre $10.50 y $12 pesos.

PUBLICIDAD

El regreso después del Clásico Joven define el camino y la hora de llegada

Una nueva Línea de Trolebús se construirá al sur de la Ciudad de México, informó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital del país. Crédito: Cuartoscuro.

La hora de salida tras el partido Cruz Azul vs América concentrará un alto riesgo para los asistentes que viajan en transporte público. El Tren Ligero aparece como la conexión principal para volver a Tasqueña y tomar inmediatamente el STC Metro.

Sin embargo los usuarios debe contemplar largas filas, operativos de desalojo y posibles cambios de acceso por seguridad. La recomendación para la afición es no esperar al último minuto, o definir antes del encuentro cuál será su ruta de confianza para volver a su destino correspondiente.

Para este tipo de eventos masivos, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), implementa operativos especiales para conectar el estadio Azteca con puntos como: Tasqueña, Universidad y Perisur.

PUBLICIDAD

La dependencia también ha anunciado rutas peatonales hacia el recinto deportivo desde Calzada de Tlalpan, Santa Úrsula, Paseo Acoxpa, Periférico y Avenida del Imán. Será en las próximas horas cuando se haga del conocimiento público el fuerte operativo de seguridad para mantener el orden en el Clásico Joven, Cruz Azul vs América, de la Liga Mexicana.

Hasta el momento 8 de septiembre no se ha difundido un operativo específico para el Cruz Azul-América, por lo que los asistentes deben revisar los avisos previos al encuentro.

Llegar horas antes reduce filas y evita perder el acceso

Arribar con anticipación evita aglomeraciones en el Coloso de Santa Úrsula. (REUTERS/Luis Cortes)

El encuentro se jugará a las 21:15 horas (tiempo de la Capital). Las puertas abrirán a las 19:00 horas. Llegar con horas de anticipación, permitirá la caminata desde el Tren Ligero, ubicar el acceso indicado y resolver cualquier problema con el FAN ID o el boleto digital antes de la concentración de personas.

PUBLICIDAD

La afición de ambos equipos debe cargar saldo suficiente en sus Tarjetas de Movilidad para continuar su camino sin imprevistos y con movimiento regular para llegar con tiempo al Coloso de Santa Úrsula y disfrutar del partido estelar de la fecha 8 del Apertura 2026 de la Liga Mx.