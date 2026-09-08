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El documental sobre Edson Álvarez que derivó en una acusación contra el jugador de la selección mexicana

Según el productor del documental, Álvarez le quedó mal y ahora teme por su integridad

Edson Álvarez regresa al West Ham de Inglaterra (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Álvarez y la familia de su pareja habrían tenido conflicto con el productor (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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La carrera de Edson Álvarez volvió a quedar en medio de una polémica que no está relacionada con su desempeño dentro de la cancha.

Un conflicto que habría comenzado con la producción de un documental sobre la trayectoria del futbolista terminó, de acuerdo con el testimonio de un productor, en una serie de acusaciones que involucran también a personas cercanas al jugador y en un episodio de presunto secuestro ocurrido en 2024.

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El documental de Edson Álvarez que habría originado el conflicto

De acuerdo con la entrevista concedida por Juan José López Ordóñez a TVNotas, el productor comenzó a trabajar en un documental sobre la vida y trayectoria de Edson Álvarez desde el periodo previo al Mundial de Qatar 2022.

Según su relato, las grabaciones se prolongaron durante aproximadamente dos años, con jornadas de entre cuatro y ocho horas.

López Ordóñez aseguró que durante ese tiempo se registraron diferentes momentos de la vida personal y profesional del futbolista, además de escenas familiares.

Entre ellas, mencionó la nueva casa de Álvarez en el Estado de México y el baby shower de su segunda hija.

Edson Álvarez y su pareja Sofía Toache (Redes Sociales)
Edson Álvarez y su pareja Sofía Toache (Redes Sociales)

El productor sostiene que el proyecto nunca llegó a concluirse y que el acuerdo contemplaba un pago de 3.5 millones de pesos por su trabajo.

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Según explicó a TVNotas, no solicitó un anticipo porque esperaba recibir el pago una vez terminado el documental. También afirmó que la intención era buscar posteriormente una venta a Netflix.

El conflicto, siempre según su versión, se agravó durante 2024, cuando comenzó a reclamar el dinero.

López Ordóñez aseguró que la comunicación con el futbolista se complicó y que el contacto se realizaba principalmente a través de Jonathan Toache Bedolla, padre de Sofía Toache, entonces pareja de Álvarez.

El productor también introdujo en su relato una disputa relacionada con un inmueble ubicado en la colonia San Rafael, cuyo valor, afirmó, rondaba los 30 millones de pesos.

A partir de esos desacuerdos es que, según su testimonio, habría ocurrido el episodio que posteriormente llevó a señalar al entorno del futbolista.

Álvarez y su familia (X / @Fenerbahce)
Álvarez y su familia (X / @Fenerbahce)

Así habría sucedido el presunto secuestro a Juan José López Ordóñez

López Ordóñez aseguró a TVNotas que el 3 de noviembre de 2024 fue privado de la libertad mientras circulaba en su automóvil.

Según su relato, dos mujeres habrían abordado el vehículo en la zona de Polanco y lo habrían amagado con armas para posteriormente trasladarlo.

“Yo circulaba en mi auto, jalaron las puertas y se subieron las dos mujeres. Escuchaba que me llevaban a Chalco. Me amagaron y me vendaron. Tenían armas. Estuve secuestrado medio día”, declaró el productor a TVNotas.

El hombre afirmó además que durante el trayecto recibió amenazas y que incluso le colocaron una jeringa en el cuello.

En su versión, las personas que lo retenían habrían mencionado que actuaban por instrucciones de Jonathan Toache, a quien identifica como el suegro de Edson Álvarez.

(AP Foto/Kevin M. Cox)
(AP Foto/Kevin M. Cox)

López Ordóñez sostuvo que logró recuperar su libertad cuando los presuntos secuestradores hicieron una parada y algunas personas comenzaron a observar y grabar lo que ocurría. De acuerdo con su relato, los involucrados huyeron y él permaneció dentro del automóvil hasta la llegada de autoridades y servicios de emergencia.

El productor aseguró que posteriormente acudió al Ministerio Público y presentó una denuncia. También afirmó que en ella hizo referencia a personas relacionadas con el entorno familiar de Álvarez.

El productor asegura que todavía vive con miedo

Después de aquel episodio, López Ordóñez afirmó que su vida cambió por completo. En entrevista con TVNotas, aseguró que ha recibido amenazas de muerte y que incluso ha tenido que cambiar constantemente de domicilio junto con su esposa para sentirse más seguro.

“Cuando estás amenazado y vives con temor, te frenas mucho, por la familia”, explicó el productor, quien dijo haber decidido hacer pública su versión porque considera que permanecer en silencio ya no era una alternativa.

López Ordóñez también aseguró que conserva fotografías, videos, documentos y otros elementos que, según él, respaldarían su relato. Su principal petición es que se reconozca el supuesto adeudo relacionado con el documental y que cesen las amenazas que afirma haber recibido.

El caso coloca nuevamente a Edson Álvarez ante una situación ajena al futbol y marcada por acusaciones que deberán distinguirse de cualquier responsabilidad comprobada.

REUTERS/David W Cerny
REUTERS/David W Cerny

Por ahora, el origen de la polémica permanece en el testimonio del productor, quien decidió romper el silencio mediante la entrevista publicada por TVNotas.

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