México

Reinserta reconoce a Jalisco la nueva ley contra el reclutamiento de menores por el crimen organizado

La asociación celebró la norma aprobada en la entidad, aunque señaló que sin financiamiento suficiente las acciones previstas podrían quedarse cortas frente a un problema que exige coordinación institucional especializada

Un hombre enmascarado entrega un fusil a un niño. Otro hombre enmascarado sujeta a un segundo niño. Un tercer niño está sentado. Al fondo, hombres armados y un vehículo.
Reinserta reconoce a Jalisco la nueva ley contra el reclutamiento de menores por el crimen organizado (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Jalisco dio un paso relevante en la protección de la infancia al aprobar una ley específica para prevenir y atender el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos. La organización Reinserta celebró la medida, aunque advirtió que su impacto real dependerá de los recursos destinados a su implementación y de una deuda pendiente: la tipificación de este delito como figura autónoma.

Reinserta calificó el reclutamiento de menores por el crimen organizado como “una realidad que exige respuestas específicas por parte del Estado”. En ese marco, la organización consideró que la nueva legislación “representa un paso importante para reconocerlo como un problema que requiere acciones coordinadas y especializadas”.

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Según Reinserta, este avance resulta particularmente relevante ante los casos que continúan registrándose en la entidad, “los cuales evidencian la necesidad de contar con herramientas que permitan prevenir, identificar y actuar oportunamente ante posibles situaciones de reclutamiento”.

Contar con un marco legal específico permite por primera vez reconocer el fenómeno de forma diferenciada y exigir una respuesta institucional coordinada, en lugar de abordarlo solo de manera fragmentada.

El presupuesto, condición para que la ley funcione

Para Reinserta, la aprobación de la ley “constituye un primer paso, pero su alcance dependerá de las condiciones que existan para llevarla a la práctica”.

La organización remarcó que “será fundamental que la discusión presupuestal garantice los recursos necesarios para implementar las acciones previstas, fortalecer las capacidades de las instituciones responsables y asegurar mecanismos de coordinación entre autoridades”.

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Una ley diseñada para proteger a niñas, niños y adolescentes necesita contar con los recursos necesarios para cumplir ese propósito. Sin financiamiento adecuado, sugirió la organización, el marco legal corre el riesgo de no traducirse en protección efectiva para los menores en riesgo.

La tipificación como delito autónomo, una deuda pendiente

A la par de la implementación de la ley, Reinserta identificó otra tarea pendiente: “la tipificación del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como delito autónomo”.

Ilustración de un adolescente en el centro, rodeado de siluetas oscuras de personas y manos con cuerdas, con un muro de ladrillos rotos y un edificio gubernamental mexicano al fondo.
Reinserta reconoce a Jalisco la nueva ley contra el reclutamiento de menores por el crimen organizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización explicó que, “en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales”, ha impulsado esta discusión “porque sabemos que contar con un tipo penal específico permitirá reconocer jurídicamente esta conducta y fortalecer las herramientas para investigarla y sancionarla”.

Por ello, Reinserta hizo “un llamado a continuar avanzando en su tipificación y a consolidar un marco jurídico que responda de manera integral a la gravedad y particularidades de este fenómeno”.

Las cifras que exponen la magnitud del reclutamiento

Un estudio elaborado por Reinserta en 2022 dimensiona la gravedad del fenómeno entre la población juvenil que ya atravesó el sistema de justicia. Según ese relevamiento, 7 de cada 10 adolescentes en internamiento que fueron reclutados por el crimen organizado afirmaron “haber pasado por un proceso de adiestramiento dentro del cártel”.

El mismo estudio reveló que 5 de cada 10 adolescentes en internamiento reclutados por el crimen organizado “tuvieron como reclutador a uno de sus amigos”.

Estas cifras, recopiladas por Reinserta en 2022, sustentan el reclamo de la organización para que el Estado adopte respuestas legales específicas frente a este fenómeno.

Prevención y una nueva herramienta digital

Junto con el fortalecimiento del marco jurídico, Reinserta subrayó que “es indispensable continuar avanzando en la prevención”. La organización reconoció las acciones de información y promoción de la denuncia que actualmente se impulsan en Jalisco, pues “contribuyen a visibilizar el fenómeno y acercar herramientas a la ciudadanía”.

Infografía con textos e ilustraciones sobre la ley de Jalisco contra el reclutamiento infantil, con datos estadísticos e iconos explicativos.
Reinserta reconoce a Jalisco la nueva ley contra el reclutamiento de menores por el crimen organizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la organización consideró que estos esfuerzos “deben seguir fortaleciéndose” para que niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades cuenten con información que les permita “identificar señales de riesgo, reconocer posibles mecanismos de captación y saber cómo actuar ante ellos”.

En ese sentido, Reinserta anunció que “próximamente presentará una herramienta digital que acercará información y orientación para identificar situaciones de riesgo y conocer cómo actuar frente a ellas”. La organización busca que esta herramienta se sume “a las estrategias existentes” y abra “nuevas oportunidades de colaboración con autoridades y organizaciones para fortalecer la prevención del reclutamiento”.

El organismo planteó que avanzar frente a este fenómeno “requiere esfuerzos que se traduzcan en una respuesta integral y sostenida”. La implementación de la ley, el fortalecimiento del marco jurídico, la prevención y la suma de herramientas desde distintos sectores deben avanzar de manera conjunta para responder a las distintas dimensiones del problema.

Reinserta reiteró su disposición a “seguir sumando esfuerzos que fortalezcan la respuesta frente a este doloroso fenómeno, tanto en la entidad como en el resto del país”.

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