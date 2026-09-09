Gobierno de Sheinbaum impulsa en Nueva York la Semana de inversión en México

Roberto Velasco Álvarez señaló que Claudia Sheinbaum coloca la diplomacia económica como prioridad del gobierno. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que este 8 de septiembre inició en Nueva York la “Semana de inversión en México”, un encuentro con más de 500 empresarios e inversionistas para presentar a México como destino confiable y competitivo de capital, en el marco del Plan México.

De acuerdo con el comunicado oficial, el secretario Roberto Velasco Álvarez señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo coloca la diplomacia económica como una prioridad del gobierno y precisó: “Estamos convirtiendo nuestra red de más de 160 embajadas y consulados en una plataforma para promover el comercio y la inversión”.

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Según Velasco Álvarez, México ofrece un mercado interno de más de 130 millones de consumidores, estabilidad macroeconómica, acceso preferencial a más de 50 países, ubicación entre dos océanos, una base industrial sofisticada y una fuerza laboral joven. “Este es nuestro mensaje: México es un país que entrega resultados”, afirmó.

La SRE destaca que México ofrece un mercado interno de más de 130 millones de consumidores y estabilidad macroeconómica. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores

La SRE detalló que la agenda incluye conversaciones sobre capital privado, estabilidad macroeconómica, avances en seguridad, oportunidades en energía, fortalezas en infraestructura y simplificación de trámites, además de un panel sobre áreas de inversión en las entidades federativas.

En el mismo marco, el secretario sostendrá reuniones con fondos de inversión y encabeza una delegación integrada por Roberto Lazzeri (embajador de México en Estados Unidos), Altagracia Gómez Sierra, Efraín Guadarrama Pérez, Marcos Bucio y Farid Hannan.

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Inversiones de capital privado en México suman 6 mil 035 millones de dólares en el primer semestre de 2026

La cifra ya rebasó en 12.3% lo asignado durante todo 2025. Credito: cuartoscuro

La inversión de fondos de capital privado en México llegó a 6 mil 035 millones en el primer semestre de 2026 y ya superó en 12.3% lo destinado en todo 2025, en un momento en que la industria busca atraer más recursos hacia infraestructura y sectores estratégicos con una gira de promoción este martes en Nueva York.

El monto rebasa los 5 mil 376 millones de dólares registrados durante todo el año pasado, según informó EFE. En ese mismo periodo de seis meses, las operaciones de crecimiento y adquisiciones concentraron 2 mil 960 millones de dólares, equivalentes al 49% del total.

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De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), el capital emprendedor sumó 1 mil 477.52 millones de dólares, que representan el 24.5% de la inversión semestral. El crédito privado añadió 969.1 millones de dólares, el sector inmobiliario 579 millones y la infraestructura y energía apenas 50 millones.

La directora de la Amexcap, Veronique Billia, dijo a la agencia que el país atraviesa un “momento clave” por la relocalización de cadenas productivas, su integración con Estados Unidos y la búsqueda de los inversionistas por diversificar recursos. Sobre la expectativa para los próximos meses, sostuvo: “Sin duda va a tener más tracción”.

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Crecimiento y adquisiciones concentran casi la mitad del dinero invertido

Amexcap informó que el capital emprendedor aportó 1 mil 477.52 millones de dólares, el 24.5% del total invertido en los primeros seis meses de 2026. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

Amexcap incluyó dentro de la categoría de crecimiento y adquisiciones la operación por un 24% de Banamex. Ese rubro fue el de mayor peso en el arranque de 2026, por encima del capital emprendedor, el crédito privado y el negocio inmobiliario.

Billia señaló que las firmas de tecnología financiera siguen entre los segmentos con mayor atractivo por las brechas que persisten en el sistema financiero mexicano. También ubicó a la manufactura como una de las siguientes grandes oportunidades para los fondos.

La directiva agregó que la tecnología ligada a la industria y la inteligencia artificial mantiene potencial en distintas actividades económicas. Esa visión acompaña la estrategia de promoción que la asociación desplegará este martes en Estados Unidos.

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Amexcap busca capital internacional para infraestructura, bienes raíces y tecnología

Billia afirmó que la relocalización de cadenas productivas y la integración con Estados Unidos impulsan el interés de inversionistas por diversificar recursos en México. Credito: cuartoscuro

El encuentro Amexcap Day, programado en Nueva York, tiene como objetivo acercar a fondos mexicanos con inversionistas internacionales y presentar oportunidades en infraestructura, bienes raíces, plantas industriales y tecnología. Según explicó Billia, la asociación ha identificado interés no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá y Europa.

Ese interés creció después de una misión en Madrid realizada en junio, en la que participaron inversionistas institucionales y oficinas de gestión de patrimonios familiares. La agencia indicó que esa gira formó parte de los esfuerzos para ampliar la base de capital extranjero interesado en el mercado mexicano.

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Desde 2003 y hasta junio de 2026, la industria de capital privado ha canalizado 95 mil 385.33 millones de dólares a empresas mexicanas, de acuerdo con Amexcap. Dentro de ese acumulado, infraestructura y energía reúnen 25 mil 916.53 millones de dólares, la cifra más alta entre las distintas estrategias de inversión.

Detrás aparecen crecimiento y adquisiciones, con 20 mil 044.42 millones de dólares. Billia afirmó que los resultados del sector deben medirse a largo plazo y sostuvo que la industria ha contribuido a generar alrededor de dos millones de empleos durante sus 23 años de operación.

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Esos datos se dan en medio de una coyuntura peculiar para la eocnomía mexicana, de acuerdo con un informe de UBS Global Research, México ya exporta más tecnología que autos, un giro en su comercio exterior que se explica por el auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos y por el papel del país como ensamblador de tarjetas de cómputo y servidores, aunque ese avance todavía no se refleja con la misma fuerza en producción, empleo y valor agregado nacional.