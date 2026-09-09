Cuántos millones de pesos habría perdido Gala Montes por abandonar repentinamente La Casa de los Famosos México 2026

Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)

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Gala Montes habría negociado un pago bastante alto por cada semana dentro de La Casa de los Famosos México 2026, según reveló el periodista Gabo Cuevas. La cantidad llamó la atención por tratarse de una suma muy superior a la que recibió durante su primera participación en el reality.

El monto se dio a conocer apenas unas horas después de que Gala regresara sorpresivamente a la competencia, el domingo 6 de septiembre, para cubrir el lugar que dejó vacante Aldo Rendón, quien salió por motivos de salud.

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Dos días después, la actriz abandonó el reality por decisión propia. Por supuesto, el pago semanal (que podría acumularse y ser millonario) ya no podría ser cobrado completamente.

La cifra representaría hasta siete veces más que su primer sueldo en el reality

Sin muchas palabras, Gala salió de La Casa de los Famosos (@malinchethemusical/Instagram)

Durante su paso por la segunda temporada del programa, en 2024, Gala Montes fue identificada como una de las participantes con el pago más bajo del elenco, con un ingreso aproximado de 80 mil pesos semanales. En contraste, Adrián Marcelo, su rival mediático en esa edición, cobraba entonces 450 mil pesos por semana.

La diferencia entre ambas cifras alimentó buena parte de la conversación en redes sociales tras conocerse el supuesto acuerdo de 600 mil pesos semanales para su regreso en 2026. De confirmarse, el monto superaría también los sueldos filtrados de otros participantes de la edición actual, entre ellos Cynthia Klitbo, con 320 mil pesos semanales.

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De haber llegado a la final, Gala Montes habría cobrado alrededor de 2 millones 400 mil pesos mexicanos.

¿Pagarán a Gala Montes pese abandonar La Casa de los Famosos México 2026?

Gala Montes habría renunciado a esta cantidad de dinero| Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Hasta el momento, ni la producción de La Casa de los Famosos México ni representantes de Gala Montes han emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta la cifra de 600 mil pesos semanales. La información permanece en el terreno de lo no verificado, atribuida únicamente a la fuente periodística que la dio a conocer.

La salida abrupta de la actriz, apenas dos días después de su regreso, dejó sin resolver la pregunta sobre el destino final de ese pago y sobre si la producción cubrirá la totalidad de la semana pactada pese a la corta estancia. El comunicado oficial del programa no hizo mención alguna sobre condiciones económicas ni sobre penalizaciones por abandono voluntario.

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La producción justificó su entrada como una jugada para reactivar la dinámica del programa

Gala Montes ingresó como habitante definitiva a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla )

La productora Rosa María Noguerón explicó ante medios que Gala Montes regresó a la competencia porque buscaban a una participante frontal, crítica y capaz de modificar la dinámica del reality. Su reingreso se presentó como un movimiento estratégico y no como una simple sustitución temporal por la salida de Rendón.

La apuesta, sin embargo, duró poco. La tarde del martes 8 de septiembre, mientras los habitantes se preparaban para una prueba semanal por el presupuesto de la casa, uno de los concursantes notó la ausencia de Gala. Minutos después, La Jefa confirmó que la actriz había decidido abandonar la competencia.

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Gala salió de la casa sin despedirse de sus compañeros

Gala Montes habría decidido abandonar LCDLFM (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El comunicado oficial del programa fue escueto: “Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México y con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”. La producción no detalló las razones detrás de la decisión.

La salida sorprendió porque Gala había entrado apenas 48 horas antes como jugadora de pleno derecho, no como invitada temporal. Algunos de sus compañeros expresaron desconcierto ante la producción y pidieron información sobre su estado, mientras que en redes circuló la frase “no estaba bien” entre quienes siguieron el episodio en vivo.

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Su ingreso al reality ya venía acompañado de polémica

Días antes de entrar a la competencia, Gala había reconocido públicamente que consumía marihuana, luego de que una vecina la confrontara por el uso de la sustancia dentro de su departamento. La revelación se sumó a las dudas sobre el momento personal que atravesaba la actriz previo a su regreso al programa.

Algunos fans pidieron a la producción tener empatía con Gala y consideraron que no se encontraba en su mejor momento para ser expuesta frente a cámaras. Su madre, Crista Montes, compartió una postura similar en redes sociales, donde cuestionó que se priorizara el rating sobre el bienestar de su hija, pese al distanciamiento que mantienen desde hace años.

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Un amigo de Gala difundió videos que la mostraban en situaciones comprometedoras

Gala Montes tuvo una actitud fiestera antes de entrar a LCDLFM (redes sociales)

Antes de ingresar a la casa, Gala dejó el manejo de sus redes sociales en manos de su amigo Orlando Santana. Tras su entrada, Santana publicó clips en los que se le veía fumando y bebiendo dentro de un vehículo en movimiento, con la misma ropa que llevaba al ingresar al reality, lo que generó especulaciones sobre el estado en el que llegó a la competencia.

Un segundo video mostró una mesa con lo que parecía ser marihuana, mientras Gala mencionaba que preparaba una maleta para ir “al anexo”. Las imágenes provocaron una ola de críticas contra Santana, a quien varios usuarios cuestionaron sobre si contaba con autorización de la actriz para publicarlas. El propio Santana respondió que los clips habían sido editados y difundidos por la misma Gala.

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Los conflictos familiares marcaron el terreno previo a su regreso

Mamá de Gala Montes lanza mensaje tras entrevista con Adrián Marcelo: “Se van a llevar una sorpresa” (Foto: Instagram/@adrianmarcelo10)

El reingreso de Gala Montes se dio en medio de un quiebre prolongado con su madre, Crista Montes, quien fue su mánager durante 18 años. Ambas se acusaron públicamente por temas económicos: Crista sostiene que nunca recibió el pago correspondiente por casi dos décadas de trabajo, mientras Gala la responsabilizó de manipulación y de un ambiente de maltrato durante su infancia.

A ese distanciamiento se sumó una ruptura con su hermana, Krista “Beba” Montes, luego de diferencias relacionadas con el cumpleaños de la sobrina de ambas. Gala también enfrentó señalamientos públicos por un presunto consumo de sustancias, a los que respondió de forma desafiante ante la prensa: “Yo no soy la drogadicta”, declaró en agosto.

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El pago millonario alimenta la teoría de una estrategia de rating

Reacción de la salida de Gala Montes (Captura)

La cifra atribuida por Gabo Cuevas coincide con la narrativa que circuló entre analistas del entretenimiento, quienes interpretaron el regreso de Gala como una jugada calculada de la producción para elevar el rating del programa en un momento de audiencias bajas. La salida de Aldo Rendón por motivos de salud abrió la puerta a un movimiento que buscaba generar controversia inmediata.

El propio historial de Gala dentro del reality respalda esa lectura: su primera participación en 2024 derivó en el retiro de ocho marcas patrocinadoras tras el conflicto con Adrián Marcelo, además de la intervención de instancias como la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Su nombre garantiza audiencia, aunque también polémica constante.