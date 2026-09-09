El gobernador Alfonso Durazo afirma que “no hay desapariciones forzadas en Sonora” y tampoco extorsiones

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El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró que en la entidad no existen registros de desapariciones forzadas y explicó que este delito se distingue de otros casos de personas desaparecidas debido a la participación de autoridades o servidores públicos.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que, bajo esta clasificación, en Sonora no se tiene registro de ningún caso. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) también ha informado que no cuenta con denuncias o investigaciones en las que agentes o funcionarios públicos sean señalados como responsables de desaparición forzada.

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La precisión ocurre en medio de un escenario en el que colectivos de búsqueda continúan denunciando la existencia de personas desaparecidas o no localizadas y realizan actividades para mantener visibles sus casos.

¿Qué dijo Alfonso Durazo sobre las desapariciones forzadas?

Al referirse al tema, Durazo señaló que es necesario diferenciar entre las distintas categorías relacionadas con la desaparición de personas.

Durazo marca diferencia entre desapariciones y desaparición forzada en Sonora.

El gobernador explicó que la desaparición forzada corresponde a aquellos casos en los que interviene una autoridad. Con base en esa definición, sostuvo que Sonora no registra ningún caso de este delito.

“Hablar de desaparición forzada significa aquellas desapariciones generadas por una autoridad”, afirmó el mandatario, quien posteriormente reiteró que en el estado no existe “absolutamente ninguna desaparición forzada”.

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La postura coincide con lo informado por el fiscal general de Justicia del Estado, Rómulo Salas Chávez, quien señaló que la institución no tiene registros de agentes o servidores públicos relacionados con este delito.

Fiscalía reporta 389 asuntos por desaparición cometida por particulares

Aunque la Fiscalía no reporta casos de desaparición forzada atribuibles a autoridades, sí existen investigaciones relacionadas con desapariciones cometidas por particulares.

Rómulo Salas asegura que no hay agentes públicos señalados por desaparición forzada en Sonora.

Rómulo Salas Chávez informó que durante la actual administración se han judicializado 389 asuntos por desaparición cometida por particulares.

Además, se han ejecutado 289 órdenes de aprehensión relacionadas con este delito.

El fiscal también indicó que se han obtenido 35 sentencias condenatorias, algunas de ellas ya firmes. De acuerdo con su explicación, estos casos corresponden a hechos atribuidos a personas que no actúan como representantes del Estado.

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La diferencia entre ambas categorías fue uno de los puntos centrales de la información proporcionada por la Fiscalía: mientras la desaparición forzada contempla la participación, autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado, la desaparición cometida por particulares corresponde a hechos perpetrados por personas ajenas a una función gubernamental.

Fiscalía explica la diferencia entre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. (Ejército de Guatemala)

Estos son los principales datos señalados por las autoridades:

Alfonso Durazo afirmó que no existen registros de desaparición forzada en Sonora.

La Fiscalía estatal tampoco reporta agentes o servidores públicos investigados por este delito.

Durante la actual administración se han judicializado 389 asuntos por desaparición cometida por particulares.

Se han ejecutado 289 órdenes de aprehensión relacionadas con este delito.

La Fiscalía informó sobre 35 sentencias condenatorias .

Colectivos de búsqueda mantienen actividades para visibilizar a las personas desaparecidas.

El 30 de agosto fue inaugurado el Paseo de la Memoria Viva en Hermosillo.

Colectivos mantienen la búsqueda de personas desaparecidas

Las declaraciones de las autoridades se producen mientras colectivos de búsqueda continúan realizando actividades en Sonora.

Colectivos mantienen la búsqueda de personas desaparecidas en Sonora. (Foto: Facebook/buscadorasporlapazsonora)

El pasado 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, integrantes de Madres Buscadoras de Sonora realizaron una marcha desde la plaza Zubeldía hasta la Plaza Zaragoza, frente al Palacio de Gobierno.

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En ese lugar fue inaugurado el Paseo de la Memoria Viva, un espacio en el que fueron colocadas fotografías de más de 60 víctimas de desaparición con el objetivo de mantener presentes sus historias.

Durante la actividad, Cecilia Flores señaló que, desde la perspectiva de los colectivos, no se han observado avances suficientes en la atención de las desapariciones en Sonora y en el país.

También sostuvo que las familias han participado directamente en las labores de búsqueda y planteó que las autoridades tengan una mayor intervención en estas tareas.

Cecilia Flores reclama más avances en la búsqueda de personas desaparecidas. REUTERS/Luis Cortes

El espacio instalado en la Plaza Zaragoza forma parte de las acciones realizadas por los colectivos para visibilizar a las personas cuyo paradero continúa sin esclarecerse.

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Más de 6,000 personas desaparecidas o no localizadas

De acuerdo con informes de organizaciones civiles y registros estatales citados en la información proporcionada, en Sonora se contabilizaban más de 6,000 personas desaparecidas o no localizadas hasta mayo de 2026.

Los registros acumulados han mostrado un incremento de los casos, con Hermosillo y Cajeme entre los municipios que concentran una mayor cantidad de denuncias y casos activos.

Asimismo, colectivos y autoridades han documentado a lo largo de los años distintos puntos de inhumación clandestina en el territorio estatal.

Más de 6 mil personas siguen desaparecidas o no localizadas en Sonora. Fotografía de archivo. EFE/ Mario Guzmán

Estos datos corresponden al universo general de personas desaparecidas o no localizadas y no significan que todos los casos sean considerados desapariciones forzadas.

La distinción señalada por las autoridades se centra precisamente en la posible participación de servidores públicos.

En este sentido, Durazo y la Fiscalía sostienen que no existen registros de desaparición forzada en Sonora, mientras que sí reportan investigaciones, detenciones y sentencias relacionadas con desapariciones cometidas por particulares.

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Por su parte, los colectivos continúan con labores de búsqueda y acciones de memoria para mantener visibles los casos y solicitar información que pueda contribuir a localizar a las personas que permanecen desaparecidas.