De la guerra entre CJNG y el Cártel de Sinaloa a la caza de agentes: Tecate vive su escalada de violencia más intensa en 2026

El Gobierno de México adjudicó 1.5 millones de dólares en bienes ilícitos a través de estos procesos judiciales. Crédito:

Guardar

La liberación de un líder del CJNG detonó en Tecate una espiral de violencia que en menos de 72 horas dejó seis hombres ejecutados, 11 privados de la libertad, narcomantas con amenazas directas a policías municipales y un ataque a tiros contra la vivienda de uno de los agentes señalados. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa disputan el control territorial del municipio, y la confrontación escaló entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2026 con una intensidad que el propio presidente municipal reconoció como inédita.

El detonante fue la liberación provisional de Sergio Serrano, el Checo, el 23 de agosto de 2026. El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, René Octavio Cardona González, firmó la orden tres meses después de su captura, ocurrida el 13 de mayo sobre la carretera Tecate–Ensenada.

PUBLICIDAD

Sergio Serrano, el Checo: captura, liberación y ajuste de cuentas del CJNG

La detención de Serrano fue el resultado de un operativo por aire y tierra. Durante más de 30 kilómetros intentó escapar a bordo de un Jeep gris con placas extranjeras, y utilizó disparos de arma de fuego y “ponchallantas” para frenar a las patrullas que lo seguían.

Las autoridades lo identifican como uno de los principales cabecillas del CJNG con operatividad en Tecate. A pesar de sus constantes entradas y salidas de los Centros de Reinserción Social (CERESOS) del estado, el juez Cardona González le concedió la libertad provisional.

Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un estacionamiento en Tijuana, Baja California, donde se observan restos de cigarrillos en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo día y a la misma hora, el juez liberó también a Arturo Zedillo Pulido, el Pelucas, detenido en abril con un arsenal y dosis de metanfetamina mientras operaba para el Cártel de Sinaloa con la facción de Los Mayos. Tres minutos después de salir del Centro de Reinserción Social La Mesa, a unos metros de la puerta principal, el Pelucas fue ejecutado.

PUBLICIDAD

Tras la liberación de Serrano, los investigadores alertaron de un “ajuste de cuentas” interno del CJNG. La organización acusó de traición a varios de sus operadores que, tras la captura de Serrano y de Salomón Barragán, el Salo, vieron debilitada la estructura y pasaron a delinquir para los sinaloenses.

La madrugada del 31 de agosto en la Nueva Colonia Hindú

El ruido de camionetas a alta velocidad despertó a varios vecinos de la calle Rubén Adame, en el poblado rural de Nueva Colonia Hindú, en la madrugada del lunes 31 de agosto. Un residente del lugar relató a Zeta que vio el convoy y optó por no encender las luces: “Me quedé hasta quieto para evitar ser visto, porque atestigua uno algo y luego vienen las represalias”.

PUBLICIDAD

Las cámaras de seguridad captaron pickups Chevrolet Silverado de reciente modelo que avanzaban a toda velocidad por la calle principal con música a todo volumen. El convoy se detuvo frente al portón de una hacienda; los ocupantes derribaron la puerta con una cadena, rociaron combustible en muebles y paredes, prendieron fuego a la vivienda e incendiaron un vehículo estacionado en el patio.

La separación del cargo es parte de una serie de movimientos encaminados a fortalecer el esquema de seguridad, según declaraciones del alcalde. (Facebook/Policía Municipal Preventiva de Tijuana)

Los atacantes fueron identificados por las autoridades como parte de la estructura del Cártel de Sinaloa. Buscaban a Serrano, quien residió en esa propiedad hasta mayo de 2026 y ya había recibido otras tres visitas de convoyes de sicarios sinaloenses con el mismo objetivo.

PUBLICIDAD

Narcomantas con nombres de policías y el ataque al agente Madrigal

El martes 1 de septiembre, en las primeras horas de la mañana, presuntos sicarios del CJNG lanzaron bombas molotov en el domicilio donde fue ejecutado el agente Cristhian Alfredo Sandoval Aguilar, entonces jefe de la Unidad de Robos comisionado en Tecate. Huyeron a bordo de una camioneta negra.

A las seis de la mañana del mismo martes, sicarios ejecutaron a un hombre sobre las calles Manganeso y Diamante, en la colonia Bondad, mientras circulaba en un Nissan color guinda utilizado para transporte privado a través de un grupo denominado G4. Horas después, ese grupo anunció un cambio de nombre y pasó a llamarse Transporte Baja.

PUBLICIDAD

Casi doce horas más tarde se alcanzó el punto crítico de la jornada. Minutos antes de las 19:00 horas, las autoridades recibieron el primer aviso: una cartulina verde fosforescente firmada con las siglas CJNG apareció en la colonia El Descanso, sobre la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Una cinta amarilla de "Escena del Crimen" delimita un estacionamiento sucio con vehículos estacionados en Tijuana, Baja California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje, reproducido por Zeta, estaba dirigido al gobierno municipal y nombraba a cuatro agentes: “TU OFICIAL JERRY, CABRITA, ALVAREZ Y MADRIGAL. SABEMOS QUE PASAN INFORMACION A LOS CONTRAS YA LOS TENEMOS UBICADOS DEJENSE DE MAMADAS O LES VAMOS A PARTIR SU MADRE” [sic].

A las 19:52 horas, el agente Madrigal alertó de un ataque armado en su vivienda, también en la Nueva Colonia Hindú. Una camioneta Suburban azul con hombres armados con rifles detonó en contra de su casa y huyó hacia el Cañón Manteca; no hubo detenciones.

PUBLICIDAD

El semanario informó que apenas el viernes 28 de agosto Madrigal había sido reportado como “levantado”, al no presentarse a laborar por varios días. Reapareció el domingo 30 con visibles huellas de violencia, aunque hasta el cierre de esa edición no existía denuncia oficial sobre lo ocurrido.

Casi de inmediato, una hielera con la leyenda OXXO y una cartulina verde fosforescente fueron abandonadas en el parque central de Tecate, frente al Palacio Municipal. Una segunda hielera con el mismo mensaje apareció en el parque Bicentenario, también a una calle del Palacio. Ambas contenían piedras en su interior.

La cinta amarilla de 'Escena del Crimen Not Cruzar' delimita un estacionamiento desolado en Tijuana, Baja California, con edificios deteriorados al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El parque central cuenta con más de 12 cámaras de vigilancia, la mitad del sistema C5, y otras cinco cubren la ruta por donde huyeron los responsables. Aun así, ninguna alerta llegó a tiempo y no se realizó detención alguna.

PUBLICIDAD

Entre los policías amenazados, la publicación identificó al agente Álvarez como Enrique Álvarez, blanco de al menos tres ataques armados en años recientes y presente en narcomensajes desde los gobiernos de Olga Zulema Adams y Darío Benítez. Al mencionado como Cabrita lo identificaron como Ángel Delgado, policía municipal en activo vinculado al Cártel de Sinaloa.

El miércoles 2 de septiembre, el presidente municipal Román Cota Muñoz reconoció ante Zeta la gravedad de la situación: “Hay una pugna entre células delictivas, se acusan unos a otros de colaborar con ellos, ellos buscan el control territorial”. Cota también confirmó que la depuración policial continúa y que dos elementos fueron suspendidos y detenidos un mes antes.

PUBLICIDAD

Tres horas después de esas declaraciones, un hombre identificado como Carlos, de 30 años, fue ejecutado a tiros en la Colonia Militar mientras circulaba en una camioneta Ford Super Duty con placas de Baja California.

El operativo Cóndor 4 y los 125 homicidios de 2026

Ante la escalada, el general Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Pública en Baja California, anunció la activación inmediata del operativo Cóndor 4 en Tecate. El dispositivo reúne a más de 200 elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y los grupos conocidos como “Harfuch”, distribuidos en 40 patrullas y unidades K-9.

Uno de los mandos del operativo advirtió: “Tecate no está solo, y si los criminales, sean del grupo que sean, piensan que no va a haber una respuesta, vamos a dejarles en claro que a partir de hoy la tendrán”. El mensaje fue directo para ambas organizaciones en disputa.

El municipio acumula 125 homicidios en lo que va de 2026, uno de los índices más altos de su historia. La cifra refleja la profundidad de una crisis que arrancó con la disputa territorial entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa y que, con la liberación de Serrano, encontró un nuevo detonante.

Los días previos al operativo, en la delegación vecina de Valle de Las Palmas, también perteneciente a Tecate, se detectó actividad de los mismos elementos del Cártel de Sinaloa identificados en el ataque a la hacienda de la Nueva Colonia Hindú. La violencia no se circunscribe al casco urbano: abarca toda la geografía del municipio.