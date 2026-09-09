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Tigres aceleraría negociaciones por Memote Martínez previo al cierre de mercado de fichajes de la Liga MX

El equipo universitario ya habría contactado a la directiva de Pumas

El Memote sería del interés de Tigres.
El Memote sería del interés de Tigres.
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El mercado de fichajes de la Liga MX para el Apertura 2026 cierra de forma definitiva el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas, por lo que los clubes interesados en realizar incorporaciones deberán acelerar sus movimientos durante los próximos días.

Uno de los equipos que trabaja a contrarreloj es Tigres, que tendría entre sus objetivos principales a Guillermo “Memote” Martínez para reforzar su ataque.

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La directiva felina ya habría establecido contacto con el entorno del atacante de Pumas, mientras analiza también la posibilidad de incorporar a Emiliano Gómez, actualmente en Puebla.

Sin embargo, ambas operaciones viven momentos diferentes y el caso del delantero mexicano es el que podría generar mayor expectativa en el cierre del mercado.

Tigres busca acercarse al Memote Martínez a contrarreloj

Tigres quiere aprovechar las últimas horas del mercado para intentar concretar la llegada de Guillermo “Memote” Martínez, quien actualmente pertenece a Pumas y tiene contrato hasta finales de este año.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el conjunto regiomontano ya tuvo un acercamiento con el entorno del delantero, aunque todavía no ha presentado una oferta formal ante la institución universitaria.

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Este punto resulta fundamental para entender el estado actual de la negociación. Aunque distintos reportes colocan al Memote como una de las opciones que Tigres busca concretar para reforzar su ofensiva, por ahora no existe un acuerdo entre clubes.

La operación tendría que avanzar rápidamente si los felinos pretenden llevarse al atacante antes de que finalice el periodo de registros.

Pumas no quiere desprenderse del Memote

Además, Pumas no tiene intención de vender a Guillermo Martínez. La directiva universitaria trabaja en sentido contrario, pues ya le habría presentado una propuesta para renovar su contrato, cuyo vencimiento está previsto para finales de 2026.

El club busca mantener al futbolista en su plantilla y resolver su futuro mediante una extensión de vínculo.

La postura de los auriazules representa el principal obstáculo para Tigres. Si el conjunto de Nuevo León quiere convertir el interés en una transferencia, deberá presentar una propuesta que pueda modificar los planes de Pumas en un momento en el que quedan muy pocos días para negociar.

La urgencia también responde a la situación actual de los felinos. Tras los movimientos que sufrió su ofensiva, Rodrigo Aguirre es actualmente el único delantero nominal del plantel, motivo por el cual la directiva busca sumar alternativas para el ataque antes de que termine el mercado.

Emiliano Gómez, la otra negociación que Tigres tendría avanzada

Mientras intenta avanzar por Memote Martínez, Tigres también mantiene abierta la negociación por Emiliano Gómez, atacante uruguayo que pertenece al Puebla.

En este caso, el escenario es diferente, ya que los reportes apuntan a que los felinos sí presentaron una oferta formal al conjunto poblano y trabajan para alcanzar un acuerdo antes del cierre de registros.

El futbolista se convirtió en una de las alternativas de Tigres después de que también apareciera el nombre de Arthur Cabral, delantero de Botafogo, entre las opciones que fueron relacionadas con el equipo.

Sin embargo, en las últimas horas tanto Gómez como Martínez tomaron fuerza como objetivos de la directiva.

La intención de Tigres sería conseguir al menos una incorporación para fortalecer una zona que quedó debilitada, aunque la posibilidad de sumar a los dos atacantes también aparece sobre la mesa. La diferencia es que la operación por Gómez se encuentra en una etapa más concreta, mientras que por Memote todavía falta que llegue una propuesta formal a Pumas.

De esta manera, el cierre del mercado podría ser determinante para conocer el futuro del delantero mexicano. Tigres ya preguntó por Memote, pero Pumas mantiene la intención de renovarlo, por lo que las próximas horas serán decisivas para saber si el interés felino se transforma en una negociación entre clubes.

Mientras tanto, Pumas tendrá que concentrarse en su siguiente compromiso del Apertura 2026, pues enfrentará a Chivas este domingo 13 de septiembre en Guadalajara. Por su parte, Tigres tendrá antes una prueba de máxima exigencia cuando se mida con Monterrey este sábado 12 de septiembre en el Clásico Regio. Entre ambos encuentros y el cierre definitivo del mercado, la directiva felina buscará resolver si logra incorporar a Memote Martínez, a Emiliano Gómez o incluso a ambos para reforzar su ataque.

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