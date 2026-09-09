México

Las señales de alerta que dio Gala Montes antes de entrar al reality de la Casa de los Famosos

La actriz abandonó el programa de televisión de manera sorpresiva

Gala Montes -México- 18 julio
Gaga vuelve a estar en el ojo del huracán (IG galamontes)
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Gala Montes abandonó La Casa de los Famosos México apenas unos días después de haber ingresado a la competencia. La producción confirmó a través de redes sociales sin ofrecer explicaciones detalladas. La ausencia de un motivo oficial disparó especulaciones sobre su salud mental y sobre presuntos episodios de excesos previos a su entrada al reality.

Desde el primer momento, la actriz atrajo la atención del público. Algunos fans aseguraron que Gala entró al reality en estado de ebriedad.

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Fotografías previas a su ingreso muestran a la actriz bebiendo y fumando

Gala Montes tuvo una actitud fiestera antes de entrar a LCDLFM (redes sociales)
Gala Montes tuvo una actitud fiestera antes de entrar a LCDLFM (redes sociales)

Horas antes de su presentación en el reality, circularon en redes sociales fotografías y videos que muestran a Gala Montes con una vestimenta similar a la que utiliza al entrar a la competencia. En esas imágenes aparece con una bebida en mano y fumando de un vapeador, en lo que varios usuarios interpretan como una señal de alerta previa a su llegada al foro de Televisa.

Gala Montes tuvo una actitud fiestera antes de entrar a LCDLFM (redes sociales)
Gala Montes tuvo una actitud fiestera antes de entrar a LCDLFM (redes sociales)

Otra imagen la ubica dentro de una camioneta, donde la persona que maneja también sostiene lo que parece ser una bebida alcohólica mientras usa el celular al volante.

Usuarios especulan sobre el contenido del vapeador

Gala Montes tuvo una actitud fiestera antes de entrar a LCDLFM (redes sociales)
Gala Montes tuvo una actitud fiestera antes de entrar a LCDLFM (redes sociales)

Varios sugieren que Gala Montes habría ingresado a la competencia bajo el efecto del alcohol o de alguna sustancia distinta, y apuntan al vapeador como posible origen de esa sospecha.

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Son bien conocidos los vapeadores de marihuana. Gala Montes nunca ha escondido su gusto por esta droga, y en varios de sus videos compartidos en redes sociales o en sus transmisiones en vivo, aparece consumiéndola.

El propio testimonio de Gala Montes dentro de la competencia termina por avivar la polémica. Durante sus primeras horas en el programa, la actriz comentó que tenía problemas con la voz y lo atribuyó a una resaca derivada de una fiesta reciente.

A Gala Montes le gusta la fiesta, las bebidas alcohólicas y las drogas. La misma actriz lo dijo durante una charla con sus compañeros de reality.

Gala Montes, su mamá y Adrián Marcelo: cronología de un conflicto que no termina

Adrián Marcelo y Gala Montes, una rivalidad iconica (ViX)
Adrián Marcelo y Gala Montes, una rivalidad iconica (ViX)

Gala Montes vuelve a estar en el centro de la conversación por sus disputas con su mamá, Crista Montes, y con Adrián Marcelo, dos enfrentamientos que se arrastran desde hace años y que resurgen justo cuando la actriz sale por segunda vez de La Casa de los Famosos México.

El origen se remonta a 2024, en la segunda temporada del reality, cuando Adrián cuestionó públicamente la depresión de Gala y afirmó que ella “entra y sale del estado de ánimo como un botón”.

Gala respondió al calificarlo de narcisista, misógino y machista. La tensión escaló cuando Adrián dijo, días después, tras la eliminación de Gomita, la frase que terminó por hundirlo en la polémica: “una mujer menos para maltratar”.

Esa declaración provocó el retiro de ocho marcas patrocinadoras, entre ellas Unilever, Nestlé, Nutrioli y Domino’s. La presión pública fue tal que Adrián abandonó el reality de madrugada, sin despedirse de sus compañeros ni recoger sus pertenencias.

En medio de ese episodio, Crista, mamá de Gala, presentó una denuncia formal contra el conductor por discriminación y violencia de género. Ese momento marcó también el inicio de otra etapa del conflicto, esta vez dentro de la familia.

El distanciamiento entre Gala y su madre viene de antes

Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la está exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026
Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la está exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026

Crista fue mánager de Gala durante 18 años. Tras el fin de esa relación profesional, ambas se acusaron públicamente: Crista sostiene que nunca recibió el pago correspondiente por casi dos décadas de trabajo, y Gala la acusó de manipulación y de maltrato físico durante su infancia.

En 2025, la relación se tensó todavía más cuando Adrián Marcelo entrevistó a Crista y trascendió que ella habría recibido una cantidad económica por participar en la conversación, algo que Gala interpretó como una traición.

En agosto, Gala compartió en redes un correo que le envió su madre pidiéndole ayuda y buscando un acercamiento. La respuesta de la actriz fue directa: “Soy la hija de nadie”, escribió, junto con la palabra “huérfana”. Crista negó buscar dinero y aseguró que solo quería confirmar que su hija estaba bien.

Adrián Marcelo revela que mantiene contacto con Gala por WhatsApp

El creador de contenido reveló en su podcast que comparten mensajes con Gala.
El creador de contenido reveló en su podcast que comparten mensajes con la actriz. (YT: @hermanosdelechemx)

El episodio más reciente ocurrió hace unos días, cuando Adrián confesó en su podcast Hermanos de leche que él y Gala intercambian mensajes ocasionalmente. “Con Gala hablo a veces, aquí lo digo en exclusiva, en WhatsApp”, dijo, y agregó que ya no guarda rencor: “No hay pedo, y le digo ‘dale, síguela rompiendo’”.

La declaración contrasta con lo que el propio Adrián había dicho en julio, cuando tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 afirmó que la enemistad continuaría.

Gala regresó al reality en medio de la ruptura familiar

Gala Montes y Beba Montes - (Instagram)
Gala Montes y Beba Montes - (Instagram)

Al conflicto con su madre se sumó otro con su hermana, Krista “Beba” Montes, por diferencias relacionadas con el cumpleaños de la sobrina de Gala. Según trascendió, Beba habría limitado el contacto entre Gala y la menor, situación que la actriz calificó como dolorosa.

En medio de este panorama familiar, Gala ingresó nuevamente a La Casa de los Famosos México. Su madre reaccionó en redes al señalar que no está de acuerdo con la forma en que se expone a su hija: “Antes que el rating debe estar la humanidad”, escribió Crista, en un mensaje que deja ver que el conflicto sigue sin resolverse.

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