Quién es Felipe Cabrera Sarabia, alias “El Inge”, integrante del Cártel de Sinaloa que salió de prisión en EEUU

"El Inge" fue uno de los principales operadores del "Chapo" en el Triángulo Dorado. (Cuartoscuro)

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Felipe Cabrera Sarabia, conocido como “El Inge”, dejó de estar bajo custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) el pasado 4 de septiembre de 2026, según el registro oficial del organismo bajo el número de expediente 55026-424.

Al no contar con ciudadanía ni residencia estadounidense, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que lo ubicó en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California.

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Salió del registro del BOP el pasado 4 de septiembre de 2026. Crédito: BOP - EEUU

El operador del Cártel de Sinaloa, registrado con 56 años por el sistema del BOP, había sido condenado en julio de 2023 a 19 años de prisión por conspiración para traficar cocaína y heroína hacia territorio estadounidense. La ficha del ICE confirmó que permanecía en ese centro de detención migratoria, ubicado en 10400 Rancho Road, Adelanto, California.

Se prevé que sea deportado a México, donde antes de su extradición enfrentaba una sentencia pendiente de 24 años.

México lo vinculó con “El Chapo”; Estados Unidos con “El Mayo” Zambada

Un comunicado conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional y la entonces Procuraduría General de la República, emitido el 26 de diciembre de 2011 tras su arresto, identificó a Felipe Cabrera Sarabia como “lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo Guzmán’”, y lo señaló como responsable de las actividades de narcotráfico y violencia de la organización en Durango y el sur de Chihuahua.

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Durante al menos tres años, Cabrera Sarabia fue una de las principales figuras del Cártel de Sinaloa en el norte del país. (Cuartoscuro)

El documento militar detalló que Felipe, también identificado con el nombre de Miguel Velázquez Manjarrez, había sido pieza clave en el trasiego de droga y llegó incluso a proporcionar seguridad al propio “Chapo Guzmán” en su zona de operación en la sierra de Durango.

En contraste, un organigrama del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, elaborado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros en marzo de 2015 bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros, ubicó a la “Cabrera Sarabia Organization” subordinada específicamente a Ismael “El Mayo” Zambada García. El documento incluyó, además del propio Felipe, a sus hermanos José Luis y Alejandro Cabrera Sarabia como parte de esa célula.

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Los hermanos Cabrera Sarabia, vinculados a 'El Chapo' y posteriormente a 'El Mayo'. (OFAC)

En 2011 y 2015, cuando se emitieron ambos documentos, el Cártel de Sinaloa operaba aún como una estructura unificada bajo el liderazgo conjunto de “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada, antes de las fracturas internas que dividirían después a la organización. En 2026, ambos líderes se encuentran cumpliendo cadena perpetua en EEUU.

Ese mismo expediente del Tesoro consignó el CURP oficial de Felipe Cabrera Sarabia: CASF710823HDGBRL06. La clave está compuesta por las iniciales de su nombre completo —C de Cabrera, A de la primera vocal interna de ese apellido, S de Sarabia y F de Felipe—, seguidas de la fecha de nacimiento en formato año-mes-día, 710823, que corresponde al 23 de agosto de 1971.

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La letra H que sigue indica sexo hombre, y las dos letras posteriores, DG, corresponden al código de la entidad federativa de nacimiento asignado por el Registro Nacional de Población: Durango.

Las tres consonantes internas BRL, tomadas de sus apellidos y nombre, sirven para diferenciar el registro de otras personas con datos similares, mientras que el dígito final 06 funciona como verificador de control del algoritmo oficial.

Esta clave confirma de forma documental que Felipe Cabrera Sarabia nació en Durango, sin embargo, el dato de nacimiento contenido en el CURP, 23 de agosto de 1971, arrojaría 55 años cumplidos a la fecha, una cifra distinta a los 56 años que consignó el sistema del BOP al momento de su salida de prisión.

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Formó una célula armada con sus hermanos en Durango y Chihuahua

Felipe Cabrera Sarabia se involucró en el crimen organizado a partir de 1996, cuando junto con sus hermanos Luis Alberto, José Luis y Alejandro comenzó actividades de siembra y cultivo de marihuana en la zona serrana de Durango, según información de la Defensa publicada tras su arresto.

Con sus hermanos formó la célula conocida como Los Cabrera Sarabia, brazo armado que permitió el asentamiento del Cártel de Sinaloa en esa región.

Mario Núñez Meza, alias “El M-10”

Una disputa territorial con Mario Núñez Meza, alias “El M-10”, líder del grupo delictivo Los Ms, derivó en un incremento de la violencia que se manifestó mediante inhumaciones clandestinas, secuestros, extorsiones, quema de negocios y casas habitación, así como narcomensajes contra la ciudadanía y grupos rivales, según documentó el comunicado militar de la década pasada.

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La violencia con la que Felipe Cabrera Sarabia mantenía el control de sus actividades delictivas le permitió escalar posiciones al interior de la organización de “El Chapo” y “El Mayo”, hasta convertirse en pieza clave del trasiego de droga y en responsable de la seguridad del propio capo en su zona de operación en la sierra de Durango.

Fue detenido en 2011 en Culiacán y extraditado a Chicago en 2020

Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano detuvieron a Felipe Cabrera Sarabia el 23 de diciembre de 2011 en Culiacán, Sinaloa, ciudad a la que había huido desde Durango para evitar su captura, según el comunicado de la Defensa.

Su captura formó parte de la “Operación Laguna”, estrategia militar contra organizaciones delictivas con presencia en la Comarca Lagunera. Las autoridades le aseguraron armas de fuego, equipos de cómputo y documentación diversa.

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La entonces Procuraduría General de la República inició una averiguación previa el mismo 23 de diciembre de 2011, a las 21:00 horas, y obtuvo de un juez un arraigo de 40 días mientras se investigaban los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y falsificación de documento público.

Del lado estadounidense, un gran jurado federal del Distrito Norte de Illinois presentó una acusación formal contra Felipe Cabrera Sarabia en enero de 2012 por conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína y heroína, conspiración para importar ambas drogas a Estados Unidos y distribución de heroína.

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"El Inge" fue capturado por la Defensa en Culiacán, Sinaloa, en diciembre de 2011. (Cuartoscuro)

Felipe Cabrera Sarabia permaneció detenido en México hasta el 12 de junio de 2020, cuando fue extraditado a Estados Unidos. Cuatro días después compareció vía telefónica ante la jueza magistrada María Valdez, en el Tribunal Federal de Chicago, donde se declaró no culpable de los cargos y renunció a presentar fianza, según información oficial del Departamento de Justicia de EEUU.

Posteriormente, el 20 de enero de 2023, “El Inge” se declaró culpable de distribuir más de 150 kilogramos de cocaína y más de 30 kilogramos de heroína en territorio estadounidense. El 25 de julio de ese año, la jueza Sharon Johnson Coleman lo sentenció a 19 años de prisión en el Palacio de Justicia Everett M. Dirksen de Chicago, pena de la que se descontaron los ocho años que ya había permanecido preso en México.

Ficha del ICE que confirma su lugar actual en EEUU. Crédito: ICE

Hasta el momento no se conoce cómo se redujo la sentencia de Felipe Cabrera Sarabia, quien dejó la custodia del BOP el 4 de septiembre de 2026, poco más de tres años después de haber sido sentenciado a 19 años de prisión.