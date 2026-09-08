Aseguran más de 70 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un camión de tunas en la Aduana de Tijuana

La droga fue detectada acciones de inspección y vigilancia. Crédito: Gabinete de Seguridad

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Elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguraron 75.9 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un camión que transportaba tunas, en el área de exportación de la Aduana de Tijuana, Baja California. El hallazgo se logró con apoyo del ejemplar canino de nombre “Chocolate”, entrenado para la detección de sustancias ilícitas.

Según datos oficiales compartidos tras el golpe al narco, el operativo formó parte de las acciones conjuntas que realizan la ANAM, la GN y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior. El personal detectó 76 paquetes que contenían el clorhidrato de cocaína, distribuidos en un compartimento oculto bajo el piso de la caja del camión.

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La Aduana de Tijuana forma parte del cruce fronterizo entre Baja California y California, Estados Unidos, y colinda con la ciudad de San Diego. Los puertos de entrada de San Ysidro y Otay Mesa concentran el mayor tránsito de personas y mercancías de esa frontera, esta última con capacidad para el paso de vehículos comerciales de carga.

La inspección se realizó en el área de exportación de la aduana

La revisión ocurrió en el área de exportación de la Aduana de Tijuana. Ahí, elementos de la GN y personal de la ANAM realizaron una inspección a la unidad de carga que transportaba tunas, una fruta que se cosecha del nopal y cuya temporada de mayor producción abarca de julio a septiembre en México.

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Durante la revisión, detectaron un doble fondo debajo del piso de la caja del vehículo. La estructura oculta fue identificada tras el trabajo del binomio canino, que marcó la zona como sospechosa de contener sustancias no declaradas.

La droga fue localizada en el doble fondo de una camión que transportaba tunas. (imagen ilustratova) Crédito: Especial

Este tipo de compartimentos, construidos para evadir los filtros aduaneros, suelen aprovechar espacios de la carrocería o de la carga misma. En este caso, los responsables del cargamento utilizaron la caja del camión, debajo del piso donde se transportaban las tunas, para intentar ocultar la droga.

La Aduana de Tijuana es uno de los puntos de mayor tránsito comercial entre México y Estados Unidos, lo que la convierte en un cruce constantemente vigilado por las autoridades federales encargadas del control fronterizo.

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Chocolate, el ejemplar canino que participó en la detección

El hallazgo se logró con el apoyo del ejemplar canino “Chocolate”, parte de los binomios que las autoridades despliega en los puntos de revisión aduanera del país. Según la información disponible hasta el momento, el animal habría sido clave para orientar la inspección física hacia el compartimento oculto del camión.

El canino "Chocolate" fue quien alertó de la droga oculta en el camión de transportaba un cargamento de tunas. Crédito: Gabinete de Seguridad

Los binomios caninos forman parte de los mecanismos de inspección no intrusiva que utilizan las autoridades para identificar mercancías o sustancias ocultas sin necesidad de desarmar por completo cada unidad de carga que cruza los puntos fronterizos.

Tras la señal de “Chocolate”, se realizó una revisión minuciosa de la estructura señalada. Ahí se localizaron los 76 paquetes con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 75.9 kilos, ocultos en el doble fondo de la caja.

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La combinación de vigilancia física y apoyo canino permitió detectar la sustancia durante la inspección del vehículo en el área de exportación.

El cargamento quedó a disposición del Ministerio Público

Una vez asegurada la droga, el cargamento fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR). Esa autoridad continuará con las indagatorias para determinar el origen de la sustancia y las responsabilidades penales derivadas del hallazgo.

Un comunicado conjunto de la ANAM, la GN y la SSPC publicado este 8 de septiembre no precisó si se detuvo a alguna persona en relación con el camión ni brindó detalles adicionales sobre el destino de la unidad ni sobre los responsables del cargamento.

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Además, hasta el momento el envío no ha sido vinculado con alguna célula criminal con operaciones en la región.

La ANAM decomisó 750 mil dólares en Tamaulipas

El resultado del operativo de Tijuana fue revelado un día después de que se informara que personal de la ANAM y elementos de la GN aseguraron 769 mil 755 dólares ocultos en un cargamento en la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En ese caso, un equipo móvil de rayos X detectó una diferencia de densidades en la imagen de la carga, lo que activó una revisión física complementaria.

Con apoyo de un binomio canino, se localizaron 12 paquetes con dólares estadounidenses ocultos en la mercancía inspeccionada. El cargamento también fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará el origen y destino del dinero.

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Confiscan paquetes con dinero en efectivo en la aduana de Tamaulipas: el cargamento suma más de 750 mil dólares. SSPC

Las autoridades no informaron si el efectivo entraba a México o salía hacia Estados Unidos. En otros decomisos de este tipo, el flujo más frecuente reportado es que el dinero en efectivo cruza desde territorio estadounidense hacia México para pagar embarques de droga, mientras que la cocaína y otras sustancias siguen la ruta inversa, hacia el mercado estadounidense.

Ambos casos, ocurridos en fronteras distintas del norte del país, muestran el uso combinado de tecnología de rayos X y binomios caninos como herramientas centrales en las inspecciones aduaneras contra el tráfico de drogas y divisas no declaradas.

La ANAM, en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad, señaló que el operativo de Tijuana refrenda el compromiso con la legalidad, la seguridad nacional y el fortalecimiento de los mecanismos de control aduanero en los cruces fronterizos del país.

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