México

Golpe a las finanzas de Los Mezcales en Colima: caen dos de sus operadores logísticos y administradores de recursos

Abel “N” se encuentra ubicado en el segundo nivel de la estructura del cártel, además de ser identificado como generador de violencia en la entidad

Detenidos Mezcales Colima
Foto: SSPC Colima
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Dos presuntos operadores financieros de la célula de Los Mezcales fueron detenidos durante un operativo realizado en el fraccionamiento de Las Parotas del municipio de Colima, Colima.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Colima informó que la acción contó con la colaboración de personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes localizaron a Abel “N” y Marcos “N”.

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El operativo se derivó de trabajos tácticos y de inteligencia desarrollados por las autoridades para debilitar estructuras operativas y financieras del también llamado Cártel Independiente de Colima.

De acuerdo con las investigaciones, Abel “N” es señalado como presunto operador logístico y financiero de Los Mezcales, con funciones vinculadas a la administración de recursos, la coordinación de apoyos y la facilitación de actividades para la organización.

Las autoridades ubicaron al sujeto en el segundo nivel de la estructura delictiva y lo señalaron como presunto generador de violencia en el estado.

Colima fue la ciudad más violenta del mundo en el 2023. (Anayeli Tapia /Infobae)
Colima fue la ciudad más violenta del mundo en el 2023. (Anayeli Tapia /Infobae)

El segundo detenido, Marcos “N”, es identificado como presunto contador de Abel “N” y representante legal de empresas presuntamente vinculadas con la venta de combustible. Ambos detenidos constituirían, de acuerdo con las autoridades, una parte relevante de la estructura financiera del grupo criminal.

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La SSPC de Colima informó que, además, Abel “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado de Jalisco por el delito de homicidio calificado.

Durante su detención les fueron aseguradas dos armas largas, las cuales poseían cada uno de los hombres, así como cartuchos y otros objetos ilícitos.

Los dos hombres y las armas aseguradas fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y dará continuidad a las investigaciones correspondientes.

La captura de “El Abulón”, segundo al mando de Los Mezcales

(Fiscalía General del Estado de Oaxaca)
(Fiscalía General del Estado de Oaxaca)

Otro golpe a Los Mezcales se ejecutó a finales del mes de agosto con la detención en Oaxaca de Carlos Miguel N", alias “El Abulón”, identificado como segundo al mando de Los Mezcales.

Su captura se llevó a cabo durante un operativo conjunto entre la Marina y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en un fraccionamiento privado del Ejido Guadalupe Victoria, al norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Según informaron las autoridades, la ubicación del objetivo fue posible gracias a labores de inteligencia e intercambio de información entre instituciones de seguridad de distintos niveles de gobierno luego de que “El Abulón” aparentemente buscaba mantenerse fuera del alcance de la justicia en un estado distinto al de su zona de operación, que es Colima

Las autoridades ubican a Los Mezcales como una estructura vinculada principalmente a homicidios y otros delitos de alto impacto, además de extorsión y narcomenudeo con actividades en la capital y los municipios de Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo.

(Fiscalía General del Estado de Oaxaca)
(Fiscalía General del Estado de Oaxaca)

Dentro de esa cadena de mando, “El Abulón” ocupaba, según registros de inteligencia del Gobierno de México, una posición relevante como presunto responsable de sostener el control criminal en la zona.

Los Mezcales son una organización criminal que ha sido señalada como principal generadora de violencia en el estado de Colima desde su ruptura con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a principios de 2022.

El grupo operaba originalmente como una célula local subordinada al CJNG, encargada de mantener el control territorial en Colima, principalmente en el puerto de Manzanillo y municipios aledaños. La fractura se produjo cuando sus líderes decidieron desconocer la autoridad del cártel y buscar autonomía en sus operaciones.

Esa decisión se atribuyó a desacuerdos por el reparto de ganancias, el control de rutas de tráfico de drogas y el manejo del cobro de extorsiones, a lo que se sumó un clima de desconfianza por parte de la estructura del CJNG hacia operadores locales considerados poco leales.

CJNG Cártel de Sinaloa Colima
Los sujetos que estaban detrás de los interrogados llevaban chalecos del CJNG (Foto: Infobae México)

A partir de entonces, Los Mezcales se declararon enemigos del CJNG en la región, lo que detonó una ola de violencia sin precedentes que incluyó ataques armados, ejecuciones y disputas por el control de penales estatales, la capital colimense, Villa de Álvarez y el puerto de Manzanillo.

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