México

Quién es el padre de Gala Montes: la historia detrás de su ausencia en la vida de la actriz

Tras dos décadas de distanciamiento tras el divorcio de sus padres, la actriz sanó la relación con su padre y reestructuró su entorno familiar

Gala Montes reveló que dejó de tener contacto con su padre cuando ella tenía cuatro años de edad.
Juan Fernández permaneció alejado de la vida pública y de la carrera de su hija Gala Montes durante dos décadas. (Fotos: @galamontes, Instagram)
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El padre de la actriz Gala Montes se llama Juan Fernández, un hombre ajeno al espectáculo que estuvo ausente durante 20 años tras divorciarse de Crista Montes.

La separación ocurrió cuando la intérprete tenía cuatro años, evento que marcó su infancia y requirió tratamiento psicológico.

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Juan Fernández optó por alejarse del hogar familiar tras el divorcio. Por esta razón, la artista adoptó el apellido materno Montes de Oca como parte de su nombre en el medio artístico.

Las circunstancias que rodearon la partida de Juan Fernández generaron una dinámica de inestabilidad en la convivencia cotidiana con sus dos hijas.

A lo largo de los años posteriores al divorcio, los encuentros presenciales sucedieron únicamente de manera esporádica.

Krista Montes, hermana mayor de la actriz y conocida como Beba, relató cómo vivieron esa época. Explicó que las dinámicas de los adultos causaron que su padre estuviera ausente por largos periodos.

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Krista Montes señaló que de un día para otro dejaban de ver a su padre. La joven indicó que había lapsos en los que comían juntos como familia y después pasaban dos años sin tener noticia alguna de su paradero.

Esta falta de constancia provocó que las hermanas desarrollaran un distanciamiento afectivo hacia su padre.

La menor de las hermanas, Gala Montes, tomó la determinación de no mantener comunicación activa con él durante su adolescencia y primeros años de juventud.

Gala Montes
A lo largo de los años posteriores al divorcio, los encuentros presenciales sucedieron únicamente de manera esporádica. (Fotos: fb e Ig de Gala Montes)

Las secuelas emocionales requirieron tratamiento psicológico continuo

La exparticipante de La Casa de los Famosos México abordó el tema en diversas conversaciones periodísticas. En una entrevista la actriz confirmó que su padre se distanció tras la separación de Crista Montes.

En esa ocasión la intérprete reconoció que su padre intentó buscarla en distintas oportunidades cuando ella comenzaba a destacar en la actuación. No obstante, en un inicio ella rechazó esos acercamientos por considerar que ocurrieron a destiempo.

En una declaración posterior, la actriz expresó que “mi papá me abandonó, sí me conoció”, al reflexionar sobre el efecto que tuvo esa ausencia en su inconsciente y en sus patrones de conducta.

La artista detalló que el proceso de sanación requirió varios años de terapia psicológica. La actriz admitió que en su momento le dolía que su progenitor buscara recuperar el contacto cuando su carrera ya gozaba de reconocimiento mediático.

La propia actriz afirmó que con el tiempo logró llenar los vacíos afectivos por sus propios medios. Por esa razón, durante años sostuvo que no necesitaba el cariño que no recibió en la etapa infantil.

Antes de ingresar a La Casa de los Famosos México, Montes se reconcilió con su padre y compartió el reencuentro en redes.
La intérprete declaró que el proceso para sanar la ausencia de su padre requirió terapia psicológica durante varios años. (Foto: @galamontes, Instagram)

El conflicto con su madre sirvió como puente para la reconciliación

El escenario familiar cambió a mediados del año 2024 debido al distanciamiento público entre la actriz y su madre Crista Montes.

La madre de la artista se desempeñó como su mánager durante 18 años, vínculo profesional y personal que llegó a su fin de forma imprevista.

Tras la ruptura con Crista Montes, las hermanas reevaluaron la posibilidad de escuchar a su padre, este quiebre materno permitió que las jóvenes abrieran la puerta a una conversación con su padre.

Durante una entrevista, Krista Montes reveló que Juan Fernández se acercó a ella para solicitar una disculpa formal. El hombre reconoció los errores cometidos en el pasado y expresó su intención de estar presente en la vida de sus hijas.

Krista Montes declaró que su padre comenzó a llamar diariamente por teléfono para saber de ellas y de su nieta. Este cambio de actitud la convenció de servir como enlace para que la actriz también aceptara reunirse con él.

Gala accedió a hablar con Juan Fernández tiempo después de que su hermana restableció la comunicación. Ambas decidieron dejar atrás los resentimientos acumulados por la ausencia paterna.

El papá de Gala Montes reaccionó al supuesto romance de las 'Garime'
Tras restablecer el contacto con sus hijas, Juan Fernández comenzó a pronunciarse sobre la participación de la actriz en la televisión. (Captura de video)

Las imágenes compartidas en redes sociales confirmaron el reencuentro

A mediados de 2024, la actriz Gala Montes sorprendió a sus seguidores al publicar fotografías en plataformas digitales donde aparecía conviviendo con su padre, Juan Fernández. La publicación mostró a ambos realizando actividades recreativas en un ambiente cordial.

La actriz se dejó ver sonriente junto a su padre poco antes de ingresar a la segunda temporada del reality show La Casa de los Famosos México. En las imágenes también figuraba la familia reunida compartiendo alimentos durante los fines de semana.

Gala Montes ha sido abierta sobre su distanciamiento con su padre, Juan Fernández.
Gala Montes compartió en sus redes sociales imágenes junto a su padre tras superar el distanciamiento previo a su ingreso al reality show. (Foto: @galamontes, Instagram)

Krista Montes comentó que ver a su hermana salir a comer los domingos junto a su padre representó una gran satisfacción personal. Afirmó que el proceso de sanación permitió construir una dinámica sana de convivencia.

Dentro de las instalaciones de La Casa de los Famosos México, la artista reafirmó que la relación se encontraba en una etapa positiva. Declaró ante sus compañeros que el tema del abandono había quedado superado.

Incluso, Juan Fernández reaccionó públicamente a las dinámicas y especulaciones sobre la vida sentimental de su hija dentro del programa de televisión, mostrando respaldo hacia sus decisiones.

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