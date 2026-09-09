México

Quién es Diego Ruzzarín, el youtuber marxista que cobró 864 mil pesos al gobierno de Veracruz

La presentación se llevó a cabo en el Festival del Mar, donde también estuvo el influencer Farid Dieck

Diego Ruzzarín y Farid Dieck, cobraron más de 800 mil pesos por una presentación en el Festival del Mar, en Veracruz. (X/@rocionahle)
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El gobierno de Rocío Nahle se encuentra al centro de otra polémica por el despilfarro de recursos públicos durante el evento del Festival del Mar 2026, donde se presentaron los influencers Diego Rizzzarín y Farid Dieck, el primero de ellos ha destacado por ser crítico del capitalismo.

La presentación de estos youtubers, la cual se llevó entre el 7 y el 9 de agosto, fue promovida en los canales oficiales del gobierno de Veracruz, donde se destacaron como “conferencias magistrales”, de acceso gratuito pero con costo al erario público.

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¿Cuánto le pagó el gobierno de Veracruz a Ruzzarín por una conferencia?

Documentos obtenidos por el medio Emeequis, refieren que la Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) desembolsó 20 millones 329 mil 580 pesos, para la contratación de artistas y “conferencistas” que asistieron al evento.

El monto mencionado fue dispersado entre artistas como Manuel Turizo, Nicho Hinojosa, Natalia Jiménez, La Arrolladora Banda El Limón y “Las Tres Grandes”, quienes se presentaron en el evento.

Sin embargo, el gasto incluyó un pago de 864 mil 200 pesos a Diego Ruzzarin y Farid Dieck. Los documentos precisan que el cargo fue hecho a la partida 382001 – Espectáculos Culturales, incluida en el presupuesto de “Formación y Fomento a la Creación Artística”.

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Diego Ruzzarín cobró 864 mil pesos por una presentación en Veracruz. (Captura de pantalla)
Diego Ruzzarín cobró 864 mil pesos por una presentación en Veracruz. (Captura de pantalla)

El monto pagado a los creadores de contenido se dio bajo el contrato con número SECVER/DJ/CPS/239/2026; bajo los términos de este documento, Ruzzarín ofreció la conferencia “10 pensadores que cambiaron mi vida”, mientras que Dieck subió al escenario para la charla “Construyendo un sentido”, cada una de las presentaciones fueron de alrededor de 60 minutos.

¿Quién es Diego Ruzzaarín, el youtuber que se identifica con el marxismo?

Diego Ruzzarín se convirtió en el youtuber marxista con mayor influencia en México después de un debate viral en 2021 con el empresario Carlos “Master” Muñoz. El creador de contenido brasileño radicado en México pasó del diseño industrial a construir una audiencia amplia alrededor de la filosofía y la teoría crítica.

Ruzzarín estudió Diseño Industrial en el Tecnológico de Monterrey y después cursó un posgrado en diseño de alimentos en Italia. Antes de dedicarse a sus proyectos digitales trabajó varios años en PepsiCo.

Con esa base creó Foodlosofía, su primera iniciativa de contenidos, y comenzó a producir podcasts y conferencias. De ahí pasó a los análisis de filosofía, política y cultura que lo definen hoy.

El amante de la filosofía fue tachado de arrogante Diego Ruzzarín
El influencer encabezó tendencias en redes sociales el 31 de diciembre de 2023 por un comentario. Credito:IG@diegoruzzarin

A partir de 2021 su enfrentamiento público con Carlos “Master” Muñoz se volvió viral, ese episodio lo colocó como una de las voces críticas de los llamados “gurús” del emprendimiento y la autoayuda que dominan YouTube.

Desde entonces construyó una audiencia interesada en cuestionar el sentido común desde la filosofía. Su producción incluye videos, podcasts, cursos y conversaciones sobre actualidad y cultura popular.

Ruzzarín se declara públicamente marxista y sostiene que las condiciones materiales y las relaciones de clase explican los cambios sociales. Esa postura combinada con referencias a Karl Marx es la razón por la que distintos medios lo describen como “youtuber marxista”.

En sus videos combina esas referencias clásicas con autores y corrientes contemporáneas de la teoría crítica. El resultado es un discurso que mezcla análisis filosófico con comentario de actualidad.

Su estilo directo y el uso constante de conceptos filosóficos generan tanto seguidores como críticas en redes sociales. Sobre todo, cuando salen a luz pública contratos millonarios con el gobierno, cuando también se ha centrado en criticar el uso que se le da al dinero, en este caso, más de 800 mil pesos para una conferencia de 60 minutos.

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