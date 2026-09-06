Julián Quiñones festeja victoria del Real Betis de Álvaro Fidalgo sobre el Real Madrid

El vínculo forjado en el Club América, con títulos del Apertura 2023 y el Clausura 2024, volvió a escena con mensajes entre ambos mexicanos. (Fotos: REUTERS/Instagram)

Guardar

Julián Quiñones estuvo muy pendiente de Álvaro Fidalgo durante el triunfo del Real Betis sobre el Real Madrid.

Desde Arabia Saudita, el delantero compartió con emoción en sus redes sociales el ingreso del mediocampista al partido y le dedicó un mensaje que recordó su cercanía desde los días que compartieron en América.

PUBLICIDAD

Julián Quiñones dejó México para jugar en Arabia, mientras Álvaro Fidalgo permaneció en Coapa antes de llegar a España. REUTERS/Eloisa Sanchez

El “Maguito” entró al minuto 59 y respondió la publicación. El intercambio ocurrió después de la victoria por 1-0 del Betis, en un partido que marcó su regreso a la actividad en LaLiga.

Quiñones sigue el regreso de Fidalgo con el Betis

Julián compartió en Instagram un fragmento del encuentro entre el Betis y el Real Madrid. En la imagen apareció Fidalgo entrando a la cancha en el minuto 59, pocos minutos después de recibir la indicación de Pellegrini para entrar.

El delantero acompañó la publicación con la frase “Mi Fi” y un corazón. El mensaje fue una forma de celebrar los primeros minutos oficiales del “Maguito” en la campaña, luego de semanas en las que buscó espacio.

PUBLICIDAD

Tras el gesto de Quiñones, el Maguito respondió con un "Gracias mi hermano" para reafirmar el vínculo y buena relación entre ambos. (Captura Instagram)

Álvaro no dejó pasar el detalle. El mexicano retomó la historia en su propia cuenta y escribió “Gracias mi hermano”, también con un corazón. La interacción se produjo mientras los verdiblancos sellaban una victoria que sacudió la Jornada 4 de LaLiga.

Así, el respaldo de Quiñones también llegó en un momento particular para Fidalgo. El exjugador azulcrema busca continuidad con su club tras vivir un arranque de temporada con participación limitada.

El bicampeonato con América sostiene el vínculo entre ambos

La relación entre Julián y Álvaro nació durante su paso por el Club América. Los dos compartieron vestidor en una etapa que dejó dos títulos de Liga MX y colocó a las Águilas como uno de los equipos dominantes del futbol mexicano.

PUBLICIDAD

Fidalgo se convirtió en una pieza constante en el mediocampo. Quiñones aportó potencia, goles y movilidad en el ataque. La conexión entre los dos se extendió fuera de los partidos y permaneció después de sus salidas del club.

La relación entre La Pantera y el Maguito se forjó en el Club América durante su etapa en Liga MX, con bicampeonato incluido. REUTERS/Raquel Cunha

El equipo azulcrema ganó el Apertura 2023 y el Clausura 2024 con ambos futbolistas dentro de su estructura. Esos campeonatos son el punto de partida para explicar la cercanía que quedó expuesta durante el duelo en Sevilla.

“La Pantera” dejó México para continuar su carrera con Al-Qadisiya. El “Maguito” permaneció un tiempo más en Coapa antes de concretar su llegada al futbol español. Cada uno siguió su ruta, aunque el vínculo azulcrema se mantiene.

PUBLICIDAD

El Mundial 2026 volvió a reunirlos

La amistad entre Fidalgo y Quiñones también tuvo espacio en la Selección Mexicana. Los dos aparecieron en la conversación del Tri durante su histórica participación en el Mundial 2026.

Julián tuvo una actuación ofensiva que lo llevó a cerrar el torneo con cuatro goles. El delantero fue titular en los cinco encuentros de México y se colocó como el principal anotador del equipo durante la competencia.

En el Mundial 2026 ambos se reencontraron con la Selección Mexicana, Quiñones anotó cuatro goles y Fidalgo selló el 3-0 contra República Checa. REUTERS/Raquel Cunha

Álvaro, por su parte, contó con menos minutos, aunque dejó una aparición decisiva en la fase de grupos. El mediocampista anotó ante República Checa en el triunfo por 3-0, resultado con el que México selló una primera ronda de tres victorias y sin recibir gol.

PUBLICIDAD

Aunque el Tri quedó eliminado frente a Inglaterra en octavos de final, para Quiñones y Fidalgo, la Copa del Mundo agregó otro episodio a una historia que comenzó en México y que ahora continúa entre Arabia Saudita y España.