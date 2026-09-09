Gala Montes habla sobre su abrupta salida de La Casa de los Famosos, revelan que agredió a personal del staff

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Gala Montes rompió el silencio sobre su salida de La Casa de los Famosos México 2026 a través de una historia de Instagram en la que aseguró estar “bien” y “descansando”, luego de marcharse abruptamente del reality de Televisa este martes 8 de septiembre.

Mientras tanto, la cuenta especializada en espectáculos Chamonic difundió una versión distinta que vincula la salida de la actriz con una crisis dentro del reality y una presunta agresión a personal de producción.

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En su historia, grabada acostada en una cama con las luces apagadas, Gala Montes dijo que se encontraba cansada por el ejercicio que hacía con el cantante Yahir dentro de la casa y adelantó que en los próximos días dará detalles de lo ocurrido. No ofreció, sin embargo, una explicación concreta sobre los motivos de su salida abrupta.

Gala Montes fue retirada de La Casa de los Famosos por agredir a personal de producción

Gala Montes ingresó como habitante definitiva a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México y planteó una nueva estrategia de juego. (Captura de pantalla )

La versión de la cuenta de Instagram Chamonic contrasta con el comunicado oficial del programa, que había atribuido la salida a una decisión voluntaria de la actriz. Según el relato publicado por la cuenta, Montes llegó “muy descontrolada” a la llamada de Zoom para la prueba de presupuesto y pidió salir del reality, algo que en un primer momento el equipo de producción no permitió.

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“Me dicen que Gala cuando fue al Zoom estaba muy descontrolada y se quería salir, pero no podían dejarla ir, estaba mal. Me dicen que agredió a uno de producción y del staff, fue cuando le llamaron a su gente para que fuera por ella”, relató la cuenta en Instagram.

De acuerdo con la misma publicación, una psicóloga y un médico atendieron a la actriz mientras esperaba la llegada de allegados. La cuenta agregó una hipótesis sin confirmar sobre el estado de Montes: “Si me dicen que estaba pasando por el momento de la abstinencia de consumir, pero solo que consume, que no sabemos qué sea”. Chamonic concluyó que la salida no fue voluntaria: “No salió por su voluntad, la sacaron porque agredió a uno de producción, como les dije”.

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La cuenta de Instagram Chamonic revela que Gala Montes agredió a personal de La Casa de los Famosos México

El mensaje de Gala Montes tras salir de La Casa de los Famosos México 2026

Horas después de su sorpresiva salida, la actriz rompió el silencio lanzando un mensaje en sus redes sociales, en el que informó a sus seguidores que ya se encontraba descansando, luego del ejercicio que realizó con Yahir en la mañana aún en el encierro.

Recostada en una cama y con la luces apagadas, Gala Montes aseguró que estaba bien e informó que en los próximos días contará lo que pasó este martes en La Casa de los Famosos que provocó su salida.

“Ya estoy bien, estoy descansado un ratito, estaba muy cansada porque saben que estaba entrenando ahí con Yahir, mañana o en estos días les cuento más. Pero estoy bien, les mando besos”, fue el mensaje de Gala para sus seguidores.

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Gala Montes comparte historia de Instagram y asegura que está bien tras salir de La Casa de los Famosos México

Así se anunció la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México

La salida de Gala Montes de la competencia se formalizó cuando “La Jefa” convocó a los participantes a la sala para comunicar la noticia, mientras la actriz se negaba a bajar a la reunión. “Quiero darles la tranquilidad, Gala está bien, pero tomó la decisión de abandonar la competencia”, anunció la voz del reality.

La última imagen que dejó Montes antes de irse se convirtió en material de burla en redes sociales. Minutos antes del inicio de la prueba del presupuesto, la actriz dijo a sus compañeros: “Ahorita vengo, voy rápido al Oxxo, ¿quieren algo?” Los usuarios retomaron la frase para señalar, con ironía, que sí fue a la tienda y nunca regresó.

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El comentarista de TUDN Memo Schutz, vinculó la partida con la dinámica interna del grupo. “A lo mejor el hecho de que todos estábamos unidos, dijeron (producción) ‘no, no va a funcionar’”, dijo, con la lectura de que el rol de Montes dentro del encierro era generar conflictos, un papel que habría perdido sentido ante la cohesión del elenco.

Reacción de la salida de Gala Montes (Captura)

Karina Torres respaldó la decisión y señaló que Gala no estaba bien, por lo que consideró que retirarse era lo más sensato para que pudiera estar tranquila. Yahir, por su parte, ubicó el quiebre en un episodio anterior: desde el incidente del jamón, dijo, algo en la actitud de Montes hacia la producción ya no cuadraba.

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La versión oficial habló de una decisión voluntaria y sin detalles

El comunicado que la producción del reality difundió el martes 8 de septiembre solo indicó que Montes “decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México” y le deseó éxito en sus próximos proyectos, sin mencionar ningún incidente durante la prueba de presupuesto ni una atención médica dentro de la casa.

Montes había ingresado al programa la noche del domingo 6 de septiembre como sustituta de Aldo Rendón, quien había dejado la competencia por un problema de salud. Su participación duró menos de 48 horas, un lapso en el que convivió con normalidad con sus compañeros y practicó box con Yahir horas antes del episodio que derivó en su salida.

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