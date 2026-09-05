Carlos Álvarez, nueva joya española del América, revela que Fidalgo lo convenció de llegar al club

El español llega desde el Levante UD para aportar imaginación en el ataque de Guillermo Almada y continuar con el legado del Maguito en la Liga MX. (Especial)

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El fichaje de Carlos Álvarez con el Club América se ha convertido en uno de los movimientos más llamativos del mercado de verano en la Liga MX.

El mediapunta español de 23 años llega procedente del Levante UD, con un contrato por tres temporadas y la misión de aportar creatividad en el ataque dirigido por Guillermo Almada.

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Carlos Álvarez afirmó que el consejo de Álvaro Fidalgo influye en su decisión de aceptar la oferta del América y define a Coapa como “el sitio ideal”. REUTERS/Eloisa Sanchez

Más allá de la transacción deportiva, su llegada alimenta una narrativa de continuidad con sello español. Álvarez aterrizó en la Ciudad de México acompañado por un consejo que lo marcó: el de Álvaro Fidalgo, ex referente azulcrema, quien desde Europa sigue influyendo en la construcción del equipo.

El consejo de Álvaro Fidalgo: un “padrino invisible”

En su arribo al Aeropuerto Internacional de la CDMX, Carlos tuvo un cálido recibimiento y un encuentro con la prensa, a quien respondió con naturalidad y dejó una frase que resonó entre los aficionados azulcremas: “Con Fidalgo sí tuve acercamiento… Es el sitio ideal”.

Con esas palabras, el joven refuerzo confirmó que la voz del “Maguito” fue determinante para aceptar la oferta del América.

Carlos Álvarez llegó a la Ciudad de México para incorporarse como refuerzo del Club América en la Liga MX, tras llegar del Levante UD con contrato por tres temporadas. (X/ @ClubAmerica)

Aunque Álvaro ya milita en el Real Betis, su legado en Coapa continúa vigente. Ahora no sólo se mide en títulos, sino también en la capacidad de atraer nuevos talentos.

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Las Águilas refuerzan así su vínculo con el mercado español, replicando el éxito que tuvo con su anterior fichaje ibérico.

La confesión convierte a Fidalgo en un “padrino invisible” del fichaje, demostrando que su influencia trasciende la cancha y se proyecta en la identidad del club.

Similitudes y expectativas: el sucesor natural del Maguito

La comparación entre ambos jugadores es inevitable. La prensa mexicana ya lo bautizó como “Fidalgo 2.0”, y los paralelismos respaldan esa etiqueta.

La misma edad al llegar : tanto Fidalgo como Álvarez arribaron a México con 23 años.

Estilo de juego : mediapuntas con gran calidad técnica, con pausa en el último tercio y precisión en el pase final.

Físico similar : ambos miden alrededor de 1.68 m, compensando la falta de corpulencia con rapidez mental y bajo centro de gravedad.

Trayectoria previa: Fidalgo llegó desde el Castellón; Álvarez lo hace desde el Levante, donde disputó 105 partidos, marcó 14 goles y dio 14 asistencias.

Aunque el Maguito ya milita en el Real Betis, su legado y gran calidad en América se mantiene vigente entre la afición. REUTERS/Antonio Ojeda

En este sentido, la vara es alta: el “Maguito” acumuló 227 partidos, 22 goles, 30 asistencias y 5 títulos con las Aguilas, además de naturalizarse mexicano, jugar el Mundial 2026 y marcar un gol decisivo. Carlos deberá demostrar que puede estar a la altura de ese legado.

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El perfil de Carlos Álvarez en el América de Almada

Más allá del simbolismo, el fichaje responde a una necesidad táctica. Guillermo Almada buscaba un creador interior capaz de conectar mediocampo y ataque, y Carlos encaja en ese rol.

Versatilidad : puede jugar como “10” clásico o como extremo derecho con libertad para cerrarse.

Recursos ofensivos : recepción entre líneas, conducción corta, asociación rápida y pase filtrado.

Producción en España : 14 goles y 14 asistencias en 105 partidos con Levante.

Exigencia táctica : deberá adaptarse a la presión alta y al trabajo sin balón característicos de Almada.

Valor simbólico: portar el dorsal 10 en Levante lo consolidó como líder creativo, un rol que ahora busca replicar en América.

De esta manera, la apuesta es clara: América suma creatividad en los últimos metros, variantes ofensivas y competencia interna en la mediapunta. Álvarez llega como una opción zurda que puede modificar perfiles y aportar soluciones ante defensas cerradas.

El mediapunta español de 23 años asumirá la misión de aportar creatividad al ataque del América dirigido por Guillermo Almada. REUTERS/Eloisa Sanchez

El consejo de Fidalgo lo convenció de que Coapa era “el sitio ideal”, y ahora el joven mediapunta carga con la responsabilidad de ser su sucesor.

Para la afición, este detalle añade un matiz emocional: el “Maguito” sigue presente en el Nido, ahora como consejero invisible, mientras Álvarez se prepara para escribir su propia historia.

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