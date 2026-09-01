Revelan qué impide la construcción del estadio de Cruz Azul en la CDMX (X@CruzAzul)

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Cruz Azul ha buscado por años los terrenos para la construcción de su nuevo estadio; sin embargo, pese a las constantes promesas a la afición, la directiva cementera aclaró la razón por la cual su proyecto se ha visto frenado. Recientemente, Víctor Velázquez, presidente deportivo de Cruz Azul, compartió los problemas que han afrontado.

El presidente explicó este lunes 31 de agosto en conferencia de prensa que la construcción de un estadio propio para el club se ha retrasado por los cambios en las regulaciones ambientales, urbanísticas y de movilidad en la zona metropolitana.

Su prioridad ha sido mantenerse como locales en la Ciudad de México, pero las regularizaciones de medio ambiente y para recibir la aprobación del proyecto les ha complicado la adquisición de terrenos.

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Directiva expone qué impide la construcción del estadio de Cruz Azul en la CDMX

Directiva expone qué impide la construcción del estadio de Cruz Azul en la CDMX (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Víctor Velázquez confesó que las regularizaciones de terrenos en la CDMX ha generado problemas para la compra del espacio donde construirán el estadio. “Lo del estadio. Yo siempre, y no es por echar culpas, hace 30 años, créanme que había terrenos por todos lados. Las regulaciones aquí en la zona metropolitana no eran tan estrictas como ahora”, declaró.

El directivo señaló que las normas actuales imponen mayores restricciones sobre el uso del suelo y la protección ambiental. “Ahorita tienes que ver que si tiras un árbol, ya no te dejan mover un árbol, aunque tú digas: ‘Por uno sembramos 100’. O sea, tienes que estar cuidando perfectamente. Ha cambiado la normatividad, con Semarnat, con todo”, afirmó.

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Velázquez también mencionó las exigencias relacionadas con las vialidades y el impacto que tendría el estadio en las comunidades cercanas. Explicó que, antes de elegir un terreno, se deben considerar las objeciones de los vecinos, quienes pueden advertir sobre un posible aumento del tráfico, las afectaciones al tránsito o el consumo de agua. “Si donde vas a poner el estadio ya se reúnen todos los vecinos y te dicen: ‘Te vas a acabar el agua, nos vas a llevar más tráfico, tránsito’. Entonces, hijo, es bien complicado y eso es lo que nos ha demorado mucho en tomar una decisión”, expresó.

El presidente deportivo de Cruz Azul subrayó que el proyecto requiere una inversión de varios millones de dólares (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El presidente deportivo de Cruz Azul subrayó que el proyecto requiere una inversión de varios millones de dólares, por lo que el club necesita contar con autorización y respaldo institucional antes de adquirir terrenos o iniciar las obras. “Una inversión ya de muchos millones de dólares y empezar, comprar terrenos y que te digan no se puede. Entonces, todo tiene que ir de la mano desde el inicio, que te digan las autoridades y todo: ‘Sí se puede, está palomeado, te apoyo con todo’. Entonces, ese ha sido el gran problema”, sostuvo.

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Ante las dificultades para encontrar un predio viable dentro de la zona metropolitana, el club también recibió propuestas de otros estados. “Salirnos, nos han dicho en Morelos: ‘Pon aquí el estadio’. En Hidalgo, hace poquito el gobernador: ‘Vámonos para Hidalgo’”, relató Velázquez. El directivo indicó que la búsqueda continúa con el objetivo de hallar una ubicación lo más cercana posible a la zona metropolitana, una condición que definió como “la gran disyuntiva y el gran problema”.

Víctor Velázquez asegura que proyecto del estadio le quita el sueño

Víctor Velázquez aseguró que la construcción del estadio de Cruz Azul continúa entre los proyectos prioritarios de la institución y afirmó que el club ya cuenta con varias opciones de terrenos. “Seguimos trabajando para ya próximamente tener el estadio. Es uno de nuestros proyectos que tenemos en la institución, sobre todo prioritarios”, declaró.

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El directivo reconoció que el proceso no ha sido sencillo debido a las dificultades para encontrar los terrenos adecuados. “No ha sido fácil, sobre todo por los terrenos”, señaló.

También explicó que las alternativas identificadas todavía deben concretarse antes de que el club pueda anunciar el inicio de la obra. “Efectivamente, ya tenemos varias opciones. Solamente falta ya irlas concretando”, indicó.

El presidente deportivo de Cruz Azul afirmó que el proyecto tiene una prioridad personal para él, debido a su intención de dejar un estadio para la afición y la institución. “Soy de los que más tengo esa prioridad, porque quiero dejar un legado en Cruz Azul de dejarles un estadio a la afición, a la institución, y es algo que sí me quita el sueño realmente”, expresó.

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