Erik Lira llegará al Mónaco, presidente de Cruz Azul confirmó el fichaje: “Nos tardamos”

Erik Lira llegará al Mónaco (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Es un hecho, Erik Lira será el nuevo refuerzo del AS Mónaco, así lo confirmó Víctor Velázquez, presidente deportivo de Cruz Azul. Este lunes 31 de agosto encabezó una conferencia de prensa para presentar el proyecto Nación Azul dirigido a la afición, y detalló cuál es la situación del centrocampista.

De acuerdo con el presidente deportivo, ambos clubes ya tienen un arreglo para que el seleccionado nacional llegue como compra definitiva, razón por la que las negociaciones se alargaron, además, el club tenía que liberar una plaza de extranjero para concretar oficialmente la adquisición de Lira.

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“De Lira, bueno, hasta hace un momento ya supe que el Mónaco había liberado una plaza de extranjero, y que ya se estaba prácticamente concretando todo lo que ya llevábamos en el proceso de su contratación al Mónaco”, señaló.

El mexicano saldrá de Cruz Azul para ser jugador del AS Mónaco (REUTERS)

Erik Lira llega al Mónaco tras acuerdo con Cruz Azul

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, afirmó que la negociación para concretar la venta de Erik Lira al Mónaco se extendió más de lo previsto, aunque sostuvo que el club logró mejorar las condiciones del acuerdo, además, otra condición que complicó la negociación fue la situación de que el equipo de la Ligue 1 necesitaba liberar una plaza.

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Con estos detalles cubiertos, la directiva de La Noria llegó al acuerdo de la venta del canterano de Pumas. En cuestión de días se espera el anuncio oficial por parte de la Máquina Cementera.

“Pues sí, nos tardamos algo precisamente por estar rebotando en una negociación, pero sí, desde mi punto de vista mejoramos mucho las condiciones. Tal vez hubiésemos querido otras, pero, nos sentimos tranquilos, porque sobre todo fue un compromiso con Erik”.

El presidente de Cruz Azul explicó que la operación responde a un compromiso asumido con Lira, quien tenía como objetivo continuar su carrera en Europa. “Sobre todo fue un compromiso con Erik de que lo íbamos a apoyar si venía una oferta para Europa, que era su ilusión, de jugar en Europa y, adelante”, señaló.

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Erik Lira fue campeón con Cruz Azul (REUTERS/Henry Romero)

Velázquez atribuyó parte de la demora a las condiciones del club francés y detalló que el Mónaco aún no contaba con una plaza disponible para concretar la incorporación del futbolista. “Por nuestra parte pienso que sí nos demoramos en la negociación, pero pues al final tampoco el Mónaco tenía plaza, ¿no? Ahorita la está liberando y pues ya se está concretando”, afirmó.

Las complicaciones de la llegada de Erik Lira al AS Mónaco

La salida de Folarin Balogun se convirtió en el principal obstáculo administrativo para el fichaje de Erik Lira por el Mónaco, debido a que el delantero ocupaba una plaza de extranjero. Aunque el acuerdo económico entre el club francés y Cruz Azul estaba prácticamente cerrado, el Mónaco necesitaba liberar ese espacio para registrar al mediocampista mexicano. Balogun ya no entraba en los planes del técnico Filipe Luís.

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De acuerdo con el periodista Sacha Tavolieri, el Everton ofrecería 18 millones de euros por Balogun y habría alcanzado un acuerdo personal con el jugador. La Fiorentina también mostró interés por el delantero, pero su prioridad sería regresar a la Premier League. La transferencia de Balogun se convertiría así en la llave administrativa que permitiría destrabar la llegada de Lira al conjunto monegasco.

Con la salida de Balogun encaminada, el Mónaco podría oficializar el fichaje de Erik Lira, una operación que ya aparecía pactada en sus términos contractuales. Cruz Azul y el club francés cerrarían el traspaso en 11 millones de euros, divididos en 8 millones fijos y otros 3 millones sujetos a variables. El acuerdo contemplaría un contrato por cinco temporadas y una reducción salarial para el mediocampista respecto de sus ingresos en México.

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El mexicano viajaría a Mónaco para someterse a los exámenes médicos antes de firmar el contrato que lo vincularía con el club de Ligue 1.

Cruz Azul conservaría el 20% de los derechos de Lira, con la posibilidad de obtener beneficios económicos en una futura transferencia. El jugador fue descansado en las dos últimas jornadas de la Liga MX, una decisión estratégica destinada a protegerlo de lesiones y de la presión mediática mientras avanzaban las negociaciones. El mediocampista se mostró listo para viajar a Francia, someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato.

Cuando la operación se concrete, Erik Lira se convertirá en el segundo mexicano en la historia del Mónaco, después de Rafael Márquez, quien llegó al club en 1999. El traspaso representará el siguiente paso en el objetivo que el futbolista había expresado desde hace meses: emigrar al futbol europeo. Después de un Mundial 2026 destacado y de su consolidación como capitán de La Máquina, Lira sostuvo que su próximo destino debía estar en el Viejo Continente.

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