TV Azteca renueva su barra de noticias: estos son los cambios y periodistas despedidos

Luciano Pascoe, nuevo Director General de Noticias y Comunicación de TV Azteca, durante su presentación (Prensa TV Azteca)

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TV Azteca extendió la reestructura de su barra informativa a sus plataformas digitales, donde Azteca Noticias y adn Noticias suman más de 60 millones de seguidores, según un comunicado de la empresa de Ricardo Salinas Pliego. La estrategia la encabezó Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación, con el objetivo declarado de sostener periodismo crítico e información confiable.

La televisora planteó una oferta que combinó “experiencia y juventud” con periodistas de trayectoria y nuevos talentos para conectar con el público en México. La compañía enmarcó estos movimientos dentro de un proceso de transformación que inició en enero de este año.

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La renovación contempló cambios integrales en Hechos y adn Noticias: nuevos espacios, contenidos, formatos, conductores, escenografías y tecnología. En esa misma ola se dieron salidas y reasignaciones de presentadores en distintos espacios.

La nueva arquitectura de Hechos y adn Noticias: nombres, horarios y formatos

Benjamín Salinas, Vicepresidente del Consejo de Administración del Grupo Salinas, anuncia la designación de Luciano Pascoe como Director General de Noticias y Comunicación de TV Azteca (Prensa TV Azteca)

Manuel López San Martín llegó para encabezar Hechos AM con una propuesta enfocada en información, entrevistas e investigación. En el bloque nocturno, Javier Alatorre mantuvo el liderazgo de Hechos Noche, con más de 33 años al frente del espacio informativo.

En adn Noticias, la programación se articuló alrededor de una nueva generación de periodistas liderada por Juan Pablo de Leo, al frente de Agenda ADN. En el prime time, Juan Manuel Jiménez, Lucy Bravo y Roberto Ruiz encabezaron una propuesta de información, análisis, conversación y profundidad.

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Durante los fines de semana, Claudia Echeverry se integró a Hechos Sábado, mientras Juan Manuel Jiménez quedó al frente de Hechos Domingo. Alatorre se mantiene como conductor de Hechos Noche.

Salidas y cambios de conductores: los anuncios públicos de Rocha y Raphael

Carlonia Rocha se lanzó en contra de Loret de Mola por enfrentamientos, dichos e intercambio de insultos con el presidente (Foto: Gaceook / arolina_rocha_ / Cuartoscuro)

Carolina Rocha confirmó que el 31 de agosto fue su última emisión en Hechos Sábado, después de ocho años al frente del espacio. La periodista recordó que trabajó 20 años en TV Azteca y agradeció a Ricardo Salinas Pliego por abrirle las puertas y permitirle crecer profesionalmente.

“Mañana es mi última emisión en #HechosSábado. Fueron 8 años maravillosos con relatos, historias, noticias y la compañía de un equipo que me acompañó y apoyó con profesionalismo, cariño, disciplina y entrega absolutos”, escribió Rocha.

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En el mismo mensaje agregó: “Mis 20 años en TV Azteca han sido un viaje extraordinario. 20 años de periodismo, de recorrer de palmo a palmo mi país y la realidad compleja de México. Nada hubiera sido posible sin tu confianza @RicardoBSalinas. Me abriste la puerta y me dejaste crecer profesionalmente y soñar. Gracias absolutas”.

Ricardo Raphael también anunció su salida y dijo que, después de cuatro años al aire, tuvo su última participación en A Ras de Tierra, espacio transmitido por ADN. “Después de cuatro años al aire hoy será mi última participación en el noticiero A Ras de Tierra. Quiero agradecer a la audiencia de @adnnoticiasmx que todas las mañanas me permitió compartir su vida cotidiana. A @lucianopascoe y @SalinasBenjamin por confiarme la conducción de este espacio que tantas satisfacciones me entregó”, escribió.

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Ricardo Raphael en entrevista con Infobae México Foto: Infobae México/Diego Alva

A estas salidas se sumaron otros movimientos: Vaitiare Mateos, Otoniel Martínez y Leonardo Arriaga dejaron Hechos AM, mientras Uriel Estrada salió de Al Extremo. La reestructura también reubicó a López San Martín, quien asumió la conducción individual de Hechos AM después de haber sido uno de los titulares de ADN.

Los ajustes ocurrieron mientras TV Azteca atraviesa un periodo financiero complejo. Salinas Pliego ha realizado pagos al SAT por una millonaria cantidad correspondiente a impuestos que la autoridad le reclamaba desde años atrás, pese a que previamente sostuvo que no tenía ese adeudo. Trascendió que la empresa entró en un proceso legal para congelar obligaciones financieras y negociar deudas con más de 600 acreedores, con el objetivo señalado de evitar la quiebra.

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