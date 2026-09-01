México

“Ahí está llegando el narcosenador”, Lilly Téllez encara a Enrique Inzunza en su regreso al Senado

El legislador de Morena vuelve a las sesiones tras cuatro meses de ausencia

La senadora Lilly Téllez llamó a Enrique Inzunza "narcosenador" y aseguró que es "el momento más vergonzoso de la historia legislativa de nuestro país." Crédito: X/@LillyTellez

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La reaparición del senador de Morena, Enrique Inzunza, reactiva una polémica que escaló este lunes, luego de que la panista Lilly Téllez difundiera un video desde el recinto en el que lo llamó “narcosenador”, mientras el legislador sostuvo que no es “ni narcomagistrado ni narcolegislador” tras volver a actividades después de cuatro meses de ausencia.

Inzunza Cázarez regresó a las sesiones del Senado sin haber solicitado licencia en el periodo en que estuvo fuera de los trabajos legislativos. En su reaparición ante medios, negó las acusaciones que pesan sobre él desde Estados Unidos.

En el video publica este 31 de agosto en sus redes sociales, Lilly Téllez se presentó desde el Senado y señaló directamente al senador sin partido, “ahí está llegando el narcosenador Inzunza. La legisladora afirmó que presencia “el momento más vergonzoso en la historia legislativa de México” y lo describió como “el brazo legislativo del crimen organizado”.

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Inzunza volvió al Senado y negó los señalamientos en su contra

Lilly Téllez, PAN,
La senadora del PAN acusó que Inzunza es “el brazo legislativo del crimen organizado”. Crédito: PAN senado

El mensaje central del legislador de su conferencia fue su negativa a aceptar esa caracterización y las acusaciones de Estados Unidos. Inzunza se defendió en su regreso al Senado con una frase puntual: no es “ni narcomagistrado ni narcolegislador”.

Inzunza calificó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como un “hombre honorable. Esa defensa ocurrió en el contexto de cuestionamientos por los señalamientos en su contra y por su ausencia de las sesiones durante los últimos meses.

Téllez no solo dirigió sus críticas a Inzunza. En su transmisión también mostró a otros integrantes de Morena y mencionó al antiguo coordinador parlamentario Adán Augusto López, a quien igualmente llamó “narcosenador”.

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La panista sostuvo que el morenista ocupa un escaño pese a enfrentar, según sus dichos, “los más graves cargos por crímenes, desde asesinatos, desapariciones, todo tipo de confabulaciones criminales con los grupos más violentos de México”. También reclamó que las autoridades mexicanas tendrían que investigarlo y acusó a Morena de protegerlo.

Video de Lilly Téllez amplió la confrontación contra Morena

Lilly Téllez acusó a Marina de Pilar Ávila de traición a la patria. | PAN
Téllez también mencionó al coordinador parlamentario Adán Augusto López y lo llamó “narcosenador”. | PAN

En la grabación, Téllez recorrió con la cámara distintos curules y extendió sus señalamientos al Grupo Parlamentario guinda. La senadora dijo que “todos los de Morena respaldan a Inzunza y los calificó al grupo como “la bancada de los mafiosos.

Durante ese mismo mensaje mencionó al exsecretario particular de López Obrador, Alejandro Esquer, y a la senadora Lucía Trasviña.

La legisladora insistió en que Inzunza debería estar “rindiendo una declaración por sus actos criminales” y pidió a quienes ven la transmisión que compartan el video. Hacia el final del mensaje, llamó a las familias mexicanas” a indignarse, afirmó que “todo México sabe que es un criminaly sostuvo que el país “no puede permitir esto”.

Inzunza reaparece en el Senado y rechaza señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado

Enrique Inzunza regresó a sesiones sin haber solicitado licencia durante el periodo en que estuvo fuera de los trabajos legislativos. (Foto: redes sociales)
Enrique Inzunza regresó a sesiones sin haber solicitado licencia durante el periodo en que estuvo fuera de los trabajos legislativos. (Foto: redes sociales)

Tras cuatro meses fuera de las sesiones, Enrique Inzunza reapareció este lunes en el Senado para rechazar los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, defender que no pidió licencia y asegurar que seguirá en el cargo mientras la investigación de la FGR avanza.

En su regreso también salió en defensa del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien llamó “un hombre honorable, y negó que una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada lo involucre en algún delito.

El senador sin partido sostuvo que durante su ausencia no dejó el trabajo legislativo. Según lo dicho por el legislador, en ese lapso preparó 22 dictámenes como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

La primera explicación que dio fue sobre el receso parlamentario. Dijo que fue designado integrante de la Comisión Permanente, pero que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, decidió no convocarlo a las sesiones.

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